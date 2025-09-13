Gjorde comeback efter 4,5 år: ”Det var väldigt emotionellt”

Jacob Josefson, 34, var tillbaka i Djurgårdströjan efter mer än fyra och ett halvt år.

Då spelade han i förstakedjan i segern mot Skellefteå AIK, detta i en comeback som betydde mycket för honom.

– Det var väldigt emotionellt, säger han.

Jacob Josefson var under fjolårssäsongen assisterande sportchef till Niklas Wikegård. När det under sommaren kom ett besked om att Josefson skulle börja träna för att komma tillbaka till isen blev många överraskade.

Men under försäsongen har 34-åringen trots fyra och ett halvt års frånvaro från isen, sett het ut. Detta trots att många ifrågasatte om det kunde gå att komma tillbaka på hög nivå för hans del.

Efter sin oväntade återkomst på SHL-nivå är han tydlig med att han inte bryr sig så mycket om vad folk har trott kring det.

– Nej. Om jag ska vara ärlig så har jag inte bytt om så mycket om vad andra säger. De har inte så mycket insyn. Men jag får väl bara tacka för omtanken och säga att de behöver inte oroa sig så mycket.

En känslosam comeback för stjärnan, som fick börja med en seger inför ett fullsatt Hovet.

– Ja, det var det. Det var väldigt emotionellt och något som jag inte riktigt var beredd på. Som sagt, det var fyra år sedan jag spelade SHL senast och just med inramningen och att gå tillbaka igen blev känslosamt. Det tog ett litet tag innan det kunde rinna av en, men skönt att ha fått första matchen gjort och vara inne i det.

”Det är en fröjd att se honom”

Nyförvärvet och stjärnmålvakten Magnus Hellberg tyckte att han såg bekväm ut och smällde på.

– Vi känner varandra bra. Jag sa det i en intervju tidigare att det är grymt kul att se honom efter det han gett igenom. Han är otroligt proffsig och har tränat på riktigt bra borta från hockeyn. mans er inte att han varit borta så länge han varit. Det är en boost för oss alla och det är en fröjd att se honom, otroligt kul.

Djurgården vann med 5–4 mot Skellefteå i premiäromgången.