Frölundas målallergi: ”Måste vara mer desperata”

Frölunda har under en längre tid haft problem med sin effektivitet.

Laget skjuter väldigt många skott på mål men pucken vill inte in.

— Jag tycker ändå att vi har mycket målchanser och det är klart att till slut så kommer de här att trilla in, säger Nicklas Lasu till Hockeysverige.se.

Nicklas Lasu och Erik Thorell ser mycket positivt i Frölundas spel. Foto: Pär Olert/Bildbyrån (montage).

Frölunda har inte varit effektiva i sitt spel den här säsongen. Sett över hela säsongen gör Frölunda mål på drygt var tionde skott. I tisdags bröt man den trenden när Frölunda krossade Skellefteå med 5-1.

Detta är något som Frölundacentern Nicklas Lasu vill bygga vidare på.

— Det är inte bara att säga såhär gör vi . Det är klart att vi har riktlinjer hur vi vill se ut. Men det är också att man ska läsa av spelet och olika situationer som gör att vi ska trycka framåt, säger Lasu till Hockeysverige.se.

Lasu berättar att Frölunda dagligen jobbar med att utveckla det offensiva spelet. Laget tränar på att agera på rätt sätt beroende på vilken situation det befinner sig i. 35-åringen menar att skotteffektiviteten i matchen mot Skellefteå kan vara vilseledande. Han tycker att lagets framgång handlar mer om spelet i sin helhet.

— Det är lätt att säga det så och det är klart att det blir en annan match när vi får 2-3 snabba mål. Det är ju väldigt bra med båda special teams där powerplay levererade och PK levererade också. Med ett stabilt målvaktsspel så är väl det det som gör att vi vinner till slut. Det skulle jag vilja trycka lite på, säger Lasu.

Rakare och mer desperation framför mål

Vidare förklarar Lasu att Frölunda kan bli bättre på sitt uppspel. Laget behöver täcka större ytor med pucken och gå lite snabbare från egen zon med högre fart på spelarna.

— När vi kommer till anfallszon, att man kanske ska ha lite mer fart i ingångar så att vi kan skapa övertag på det sättet. Men också när vi väl kommer närmare mål att vi är desperata. Sen en annan grej är att, ibland väljer vi faktiskt bort några lägen där vi tror att våran polare har ett bättre läge.

Lite rakare på mål?

— Lite rakare och samtidigt också såhär desperata när vi väl är där. Men det går i vågor det där. Mot Skellefteå var det en bra effektivitet. Just nu är det en god känsla där vi kan göra mycket mål, säger Lasu.



Lasu ser positivt till Frölundas spel efter landslagsuppehållet, där de kommer ut med mycket energi. Något som kollegan Erik Thorell håller med om.

— Vi har ett grymt bra defensivt spel och jag tycker att vi bygger vidare på det. Vi ska fortsätta nu som vi har gjort offensivt också och se till att få till den delen lite extra. Sen har vi ett väldigt starkt lag som ser väldigt bra ut, säger Thorell.

”Har haft otur med målen”

Frölundas skotteffektivitet är betydligt sämre mot några specifika lag. Ett exempel till detta är MoDo, som Frölunda möter på hemmaplan i kväll. Mot MoDo har Frölunda under sina tre matcher denna säsong skjutit 103 skott på mål men bara fått in tre puckar. Frölunda blev dessutom nollade sist de mötte MoDo på hemmaplan.



Hur ska ni göra för att få mål på MoDo?

— Det gäller att fortsätta vara noga med att ta lägena som finns. De matcherna har vi haft väldigt mycket bra lägen, sen har vi haft lite problem att sätta dit den bara så se till att ta alla chanser vi har och ta pucken på mål och se till att hänga dit den. Vi har haft lite otur med målen framåt, men vi jobbar på det varje dag, säger Thorell.



Thorell berättar att laget tränar på det varje dag och att målen kommer komma så småningom om man spelar sig till bra lägen. Vidare menar Thorell att turen kommer vända och att Frölunda förhoppningsvis kan bygga vidare på det effektiva spelet man hade mot Skellefteå.



— Vi har ju alla lägen och sånt så det gäller bara att sätta dit den. Sen är det trafik framför mål och ta pucken mot mål och ta avslut när man har den, säger Thorell.



Utöver effektiviteten har Frölundas spel varit lite hackigt, framför allt innan landslagsuppehållet. Mot Skellefteå i tisdags kom Frölunda dock ut starkt och hoppas nu kunna fortsätta på det inslagna spåret. Tabellen är jämn, elva matcher återstår av grundserien och alla poäng är viktiga. Då gäller det att hitta rätt i spelet och komma in i en bra form, även inför slutspelet.