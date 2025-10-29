20-åriga Oskar Wahlberg lånas ut från Frölunda till Östersund i Hockeyallsvenskan. Lånet gäller tillsvidare men Frölunda kan kalla tillbaka backen vid behov.

– Det finns stor potential i honom, säger Östersunds sportchef Rasmus Aro till klubbens hemsida.

Oskar Wahlberg. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Östersund förstärker backsidan genom ett lån av 20-åriga Oskar Wahlberg från Frölunda. Försvararen har den här säsongen gjort åtta matcher i SHL med Frölunda men har inte noterats för några poäng.

– Oskar är en tvåvägsback med bra storlek och skridskoåkning. Det finns stor potential i honom och vi är tacksamma kring samarbetet med Frölunda för att kunna låna in Oskar tillsvidare, säger Östersunds sportchef Rasmus Aro till klubbens hemsida.

Den enkla förklaringen till utlåningen är spelarutveckling menar Frölundas sportchef Fredrik Sjöström.

– Han behöver spela matcher, förklarar Sjöström för Frölundas hemsida.

Walhberg har gjort totalt 16 matcher på SHL-nivå och noterats för en poäng (1+0). Backen har också gjort tre matcher för Mora i Hockeyallsvenskan säsongen 23/24, då noterades han inte för några poäng.

Source: Oskar Wahlberg @ Elite Prospects