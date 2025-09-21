Frölunda har fått en drömstart på säsongen och är fortfarande hundraprocentiga. Likt under fjolåret fortsätter man att ha en stabil defensiv.

– De som har bra försvarsspel får en väldigt bra chans att vinna, säger assisterande lagkaptenen Henrik Tömmernes till Hockeysverige.

Erik Thorell och Henrik Tömmernes. Foto: Bildbyrån (montage).

SCANDINAVIUM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Frölunda har inlett säsongen 2025/2026 starkt. Efter tre matcher är Göteborgslaget fortfarande obesegrade och har tagit med sig alla poäng. Under gårdagens hemmamatch mot Luleå vann Frölunda med 4–1 och befinner sig nu på en andra plats i tabellen, trots en match mindre spelad.



Det som sticker ut mest i Frölundas spel är defensiven. Hittills har klubben enbart släppt in tre mål (ett per match). Frölundas starka backsida var redan ett faktum under fjolårets säsong då laget släppte in minst mål av alla under hela grundserien. Bortsett från Albin Sundin som numera spelar i Timrå har Göteborgslaget behållit samma backar från föregående säsong. Det är alltså föga förvånande att Frölunda fortsätter ha ett starkt försvar.



– En bra defensiv, det är väl det vi har pratat mycket om, att även fast Robban kommer in med nya idéer, lite mer puckvård och mer anfallsspel, så ska vi bevara det vi haft över tid. Det är ett bra fundament, att ha ett bra försvarsspel. Sedan har vi två grymma målvakter också, säger Frölundas assisterande lagkapten Henrik Tömmernes till Hockeysverige.se och fortsätter.

– Det är väl så i början också, de som har bra försvarsspel får en väldigt bra chans att vinna de första premiäromgångarna. Så det är skönt!



Ni bygger alltså vidare på förra året, det är inte så mycket förändringar i försvaret?

– Nej, just den biten, den delen av planen, så är det samma struktur som vi har haft och vi är trygga i. Vi backade samma gäng som vi var i fjol och samarbetet med målvakterna har varit bra. Sedan är det klart att vi vill flytta fram positionerna och kanske skapa mer anfallsspel. Men det är skönt att ha den tryggheten i försvarsspelet, säger Tömmernes.

Jobbar på offensiven: “Blir bättre hela tiden”

Frölunda fortsätter ha en stabil defensiv. Att laget har velat förbättra sin offensiv är något som forwarden Erik Thorell också går in på. 33-åringen menar att



– När det kommer till vår defensiv så är vi jäkligt starka där, så det skippar vi aldrig. Sedan är det självklart att vi har som mål att bli ännu bättre offensivt. Vi har visat ganska många glimtar hittills så det är bara att bygga vidare på det, säger Thorell.



Defensiv var ju redan väldigt stark förra säsongen, så det är framförallt offensiven som ni jobbar mer på nu?

– Ja, men som du säger, defensivt har vi varit bra nu i flera år. Men det vi kan bygga på är att bli lite bättre offensivt. Jag tycker att vi blir bättre på det hela tiden utan att tumma på defensiven.



Under gårdagens hemmaseger stod Erik Thorell för två assist och ett mål. Det var forwardens första för säsongen och han ser väldigt positivt på sitt samarbete med kedjekamraterna Nicklas Lasu och Noah Hasa.



– Jag tycker att det är jäkligt kul att spela med Lasu och Hasa som gör grymt bra matcher. De gör det lätt för mig att spela. Sedan tycker jag att vi spelar med en jäkla frenesi i alla kedjor. Vi har många bra spelare, alla är grymma med puck och jag tycker att det var många som verkligen spelade ut under matchen, så det är kul, säger Thorell.

Revansch från semifinalen: “Skönt att tvåla dit dem”

Utöver tre poäng fick Frölunda revansch på Luleå efter fjolårets semifinal. Göteborgsklubben var väldigt nära att gå upp till en 3:1-ledning i matcher vilket Luleå satte stopp för. Istället var det norrbottningarna som vann serien med 4:2.



– Vi sa innan matchen att vi verkligen ville vinna den här matchen med tanke på förra året. Vi ville visa att vi vill vara de som står på Götaplatsen. Vi ska visa direkt att vi vill vinna, säger Thorell.



Något som Tömmernes håller med om.



– Vi vet att Luleå är ett bra omställningslag med en väldigt het femma. Så vi satte stopp för det. Hela sommaren har man ju grubblat över semifinalen, när vi hade en väldigt bra chans. Det är såklart skönt att tvåla dit dem, även fast det är nya lag där ute.



På tisdag spelas bara en SHL-match där Frölunda ställs mot Djurgården på bortaplan. Det blir första mötet lagen emellan sedan Djurgården åkte ut ur SHL och nu tagit sig tillbaka.



– Det kommer bli fantastiskt kul. Publiklag tillbaka och spela på Avicii Arena. Vad jag har kunnat läsa så ska det väl vara mer eller mindre fullsatt också. Så det ska bli fantastiskt roligt. De har haft en bra inledning här också, så det lär bli en känslomatch såklart, med mycket energi. De vill ju gärna komma ut med bra fart, så det gäller att vi är coola och matchade och försöker spela bra, vårdad hockey, säger Tömmernes avslutande.



Djurgården och Frölunda har båda en match mindre spelad än de resterande lagen i ligan. Djurgården kommer ha möjligheten att kliva upp på nio poäng och ansluta till Växjö, Frölunda och Timrå i toppen av tabellen. Samtidigt har Frölunda chansen att gå upp på tolv poäng och ta tag i serieledningen.



Matchen spelas på den 23 september med matchstart klockan 19:00.