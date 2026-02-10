Experten: ”Jag tror han är rätt person att leda Örebro”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

På måndagen kom beskedet. Örebro gör om i staben – men behåller Niklas Eriksson som huvudtränare.

För Hockeysverige.se ger Fredrik Söderström sina tankar kring beslutet.

– Jag tror inte att sparka Niklas Eriksson skulle lyfta Örebro, säger TV4-experten.

Fredrik Söderström tar Niklas Eriksson i försvar. Foto: Ronnie Rönnkvist

Att Örebro har det tufft råder det inga som helst tvivel om. Det går nästan att nosa sig till lite desperation då klubben valde att kicka assisterande tränaren, Tobias Thermell och ersätta honom med tidigare storbacken, Calle Gunnarsson. Just nu ligger Örebro på tolfte plats, men på samma poäng som HV71 på en 13:e plats. Hur mår egentligen Örebro som lag just nu?



– Jag tror uppriktigt sagt att det är ganska besvärligt där, säger TV4-experten Fredrik Söderström till hockeysverige.se och fortsätter:

– Tendenserna som vi ser till resultaten, tabellpositionen och det man är inblandad i, då föds det gärna lite förivrade beslut. Man ser en del spöken omkring sig.

– Det negativa kvalspelet är en dramatisk punkt i hockeyn. När jag då ser just tendenserna tror jag att det är ganska besvärligt för Örebro.

”Tror att man ibland faller för trycket”

Igår valde dessutom klubben alltså att ge assisterande tränaren, Tobias Thermell, sparken.



– Jag tror att man ibland faller för trycket, att man måste göra någonting. Jag är, även i min roll på TV4, återhållsam med att trycka på ”sparkaknappen”. Det är helt enkelt för att jag inte tycket att det över tid är så framgångsrikt som folk vill få det till. Det stör mer än bidrar till framgång.

– Sedan kan det behövas ibland, vilket jag också är medveten om. Vad som förvånar mig lite utifrån hur jag känner och har en bild av Tobias Thermell är att han är en härlig människa som ger lite perspektiv och ett leende. Det är en faktor som Örebro behöver i det läget laget befinner sig. Frågan återstår om det var rätt att sparka honom.

Thermell fick lämna sitt uppdrag. Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån

Vad upplever du har gått fel i Örebro, inte minst under vårsäsongen?

– Av den bild jag får av då jag följt Örebro är att den här skärpta och tydliga defensiven delvis har krackelerat.

– Målvaktsspelet är inte på den nivån att man vinner matcher som står och väger. Det handlar såklart om försvarsspelet i stort. Tittar vi på tidigare säsonger har man stått emot rent försvarsmässigt, men tendenserna är nu att man med god marginal kommer passera antalet insläppta mål.

– Det i en kombination av spelet som helhet. Målvaktsspelet i allmänhet och försvarsspelet i synnerhet. Jag tycker Örebro är ihåligare och inte är så jobbiga att möta, vilket är besvärande.

– Den utvecklingen du vill ha under en säsong, vi runt om lagen har en tendens att stämpla lagen att det där är underhållande eller tråkigt, som tränare och lag är hitta ett konsekvent spel. Framför allt vill du vara besvärlig att möta. Där tycket jag Örebro varit sämre än då jag sett laget senaste säsongerna.

– Niklas Eriksson står för en tajt och kompakt hockey. Jag tycker också att han under åren fått ut ganska mycket av det material han haft. Nu känns det mer blekt.

– Kanske då det i kombination med matcher som står och väger att har du inte då det här fulländade försvarsspelet och inte en exceptionell förmåga att leverera framåt då blir det jobbigt att vinna hockeymatcher i en så pass bra liga som SHL är.

Slår fast: ”Då brukar det kunna gå snett”

Är Niklas Eriksson enligt dig rätt tränare att leda laget resten av säsongen?

– Det lätta svaret skulle vara att säga nej. Jag skulle ändå påstå att Niklas Erikssons betydelse över tid har varit bra för Örebro.

– Jag kan inte vad som försiggår i Örebro just nu, men om du stretchar ut det där över ett par år har det varit saker som till slut kommer i fatt. Man valde ett nytt spår med Johan Hedberg som fick sparken och man har haft en relativt stor omsättning på tränarpositionerna senaste åren. Det där är ofta en orsak till problem.

– Jag vet att det är lätt för mig att sitta här och säga att man ska göra som i Frölunda eller Skellefteå, men där har vi ändå tydliga exempel på vad uthållighet och förtroende ger.

– Niklas går från tränare till sportchef och sedan tillbaka till båset igen. Det har varit ganska många år nu. Nu vet jag inte hur det ser ut i Örebro, men har du inte rätt stöttning runt om kring dig samtidigt som du i allra högsta grad är inblandad i risken att hamna i ett negativt kval som ibland väcker en del dåliga beslut…

– Att stressade människor i ledande positioner tar okloka beslut, då brukar det kunna gå snett.



Så svaret på frågan, bör Örebro behålla Niklas Eriksson säsongen ut?

– Nu har man valt att peka på Thermell. Jag tror inte att sparka Niklas Eriksson skulle lyfta Örebro, så svaret är ja. Jag tror han är rätt person att leda Örebro.

Svarar om kvalstriden: ”Oerhört tajt”

Hur ser du på Örebros möjligheter att undvika kvalspel?

– Vad det handlar om för lagen som är inblandade i det där, är vilka lag har den tydligaste grunden. Då pratar jag om vilka som hittat ett spel som man verkligen har uppnått. Det är vad du strävar efter som tränare när det drar i gång, att man ska sätta en standard. Att man ska kunna förhålla sig till den då det stormar på.

– Den starka grunden kommer vara betydande och enskilda spelares förmåga att faktiskt prestera när det behövs som mest. Sedan skulle jag säga att det är en fråga om vilka du kan hålla i handen.

– Jag tycker att vi ibland överskattar en enskild tränares betydelse. För mig är det snarare en fråga om vilket ledarskap det finns på isen. Har Örebro, vilket jag inte kan svara på innan jag vet vart det här tar vägen, dom ledande spelarna som kan leverera på en så pass hög nivå i ett pressat läge att man kan hålla undan?

– Om jag tittar på tabellen per idag är Leksand där dom är. Sedan är det Linköping, Örebro och HV71. Framför allt då HV71 och Örebro. Då kan vi fundera kring vilka som skapat bäst förutsättningar.

– Det jag också vill säga är att det är då du befinner dig i lite elände som du formar fortsättningen. Hur man hanterar det. Är det bedrövelse, sorg och kastar mörka blickar på varandra eller har du en förmåga att jobba så hårt som är nödvändigt för att faktiskt ta det ur det där?

– Nu är det spekulativt, men laget som klarar av att leva i den här lite kusliga stämningen som kommer har en fördel av det. Nu har vi ett problem i svensk hockey, systemet att det lag som åker ur gör det med buller och bång på alla plan medan fotbollen har hittat ett smidigare system som inte är fullt lika dramatiskt. Med det kommer, tänker jag, panikkänslan i många klubbar eftersom det skulle kunna vara förödande och hur hanterar du det då.

– Örebro var inblandade även i den här striden ett tag även förra säsongen och man brukar säga att varje gång man är på dom markerna och tassar, när det är eländigt, att till slut slår fällan igen.

Örebro förlorade på nytt mot Skellefteå i helgen.

Foto: Bildbyrån

Mycket talar för att Leksand kommer vara ett av kvallagen, frågan man kan då ställa sig är om Örebro skulle klara ett kval mot tidigare Örebrotränaren, Johan Hedbergs, lag.



– Det tror jag skulle bli oerhört tajt, men jag vill inte påstå att det skulle lättare eller svårare för något av dom lagen.

– Om vi nu tänker att det inte skulle ske några större förändringar i tabellen mellan lagen som är inblandade. Att det står klart att Leksand kommer få kvala. Det andra laget, jag tror att det vore oerhört besvärligt om man är med hela vägen in i det sista i hopp om att undvika kval. Sedan punkteras det där i sista omgången. Det laget tror jag mentalt kan få det oerhört tufft i ett negativt kval, avslutar Fredrik Söderström.