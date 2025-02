Sportchefens svar – efter Rönnbergs uppmaning

Förra veckan kom Roger Rönnberg med en uppmaning om att Frölunda borde förlänga med Albin Sundin.

För Hockeysverige.se svarar nu sportchefen Fredrik Sjöström.

— Vi ser gärna en fortsättning på honom, säger Sjöström.

Fredrik Sjöström håller med Roger Rönnberg och vill gärna ha kvar Albin Sundin i Frölunda. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån (montage).

Frölunda har under säsongen haft lite formsvackor men har alltid hittat tillbaka. En anmärkningsvärd detalj är att laget gjort väldigt få förändringar. Den enda värvningen som gjordes var Jacob Peterson efter att Carl Klingberg lämnat. Strategin att köra på med truppen man har, har visat sig vara framgångsrik för Frölunda som befinner sig på en tredje plats.



Inför nästa säsong är det dock sex spelare som har utgående kontrakt och kan komma att lämna laget. En av dessa är den unga backen Albin Sundin. Sundin har varit utlånad till AIK i Hockeyallsvenskan under stora delar av säsongen men ska nu spela i Frölunda under avslutningen.



I en intervju med Göteborgs-Posten förra veckan kom en uppmaning från Frölundatränaren Roger Rönnberg att sportchefen Fredrik Sjöström borde förlänga med 20-åriga Sundin. Detta är något som Sjöström håller med om.



— Vi har flaggat tidigt på säsongen att vi gärna ser en fortsättning på honom men så vi ser lite var det tar vägen, säger Sjöström angående Sundin till Hockeysverige.se.

Roger menade att han gärna ser Sundin kvar i Frölunda framöver. Du håller alltså med om det?

— Ja, det gör vi. Vi gillar Albin och tror på han och vi har en dialog med hans agent.

Möjlig förlängning med några spelare

Utöver Sundin har Erik Thorell, Linus Nässén, Mikael Ruohomaa, Arttu Ruotsalainen och David Edstrom utgående kontrakt med Frölunda. Edstrom är med i laget denna säsong på ett lån från Nashville Predators och kommer antagligen inte vara kvar för 2025/2026.



Erik Thorell är inne på en bra säsong i Frölunda. I en tidigare intervju med Hockeysverige.se har Thorell sagt att han inte har någon kommentar angående framtiden men att han trivs bra i Frölunda och fokuserar på den nuvarande säsongen. Sjöström vill inte heller uttala sig om spelarna med ett utgående kontrakt än så länge.



Finns det någon möjlighet till förlängning med någon av dem?

— Ja, det kan det säkert finnas. Sen kommer inte vi gå in i detalj på vilka möjligheter med vilka och så vidare men absolut så kan det finnas möjlighet på några av de här spelarna. Så får vi se lite var det tar vägen, säger Sjöström.



Var finländarna Ruohooma och Ruotsalainen hamnar förblir oklart. Nässén ryktas dock vara på väg till finska TPS Åbo, vilket än så länge inte har bekräftats. Sundin menade i en intervju med GP att han vill spela i Edmonton Oilers som han blev draftad av. Än så länge trivs Sundin dock i Frölunda där han känner att han utvecklas bra.

”Vi får se vem som ska coacha oss”

Att Roger Rönnberg ska lämna Frölunda som huvudtränare efter tolv säsonger med klubben är redan känt. Även om det inte är bekräftat att före detta Skellefteåtränaren Robert Ohlsson ska ta över som huvudtränare, är det den mest troliga lösningen för Frölunda.



Detta vill Sjöström däremot inte uttala sig om tills det är bekräftat vilken ny huvudtränare Frölunda får.



— Ja, det vi vet är att Roger kommer lämna och sen vem som ska coacha oss nästa säsong, det får vi se. När vi har en coach och det är klart för nästa säsong så kommer vi gå ut med vem det är. Först när vi har gjort det så kan jag prata om vem som kommer vara vår nästa coach, säger Sjöström.

Har du några tankar kring värvningar inför nästa säsong?

— Ja, fast det är inget vi basunerar ut direkt utan det håller vi för oss själva.



Frölunda är inne på en bortaturné just nu där laget vann sin första match i lördags mot Örebro. Det som väntar är tre ytterligare bortamatcher, mot HV71, Linköping och Timrå. Frölunda som har haft lite problem på bortaplan har dock en bra form med fyra raka vinster och en målskillnad på 15-5 på de tre senaste matcherna.



I och med detta har Frölunda klättrat upp på en tredje plats, men har exakt samma poäng och målskillnad som tabelltvåan Luleå. Formsvaga Färjestad ligger bakom Frölunda med en poäng mindre. Med nio matcher kvar under slutspurten av grundserien kommer det bli en tuff kamp om andra platsen bakom Brynäs.