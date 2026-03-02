Förändringarna bakom Leksands förvandling

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Från hopplös jumbo till fyra av fem segrar och häng på lagen runt kvalstrecket. Leksands förvandling är minst sagt anmärkningsvärd – och för Hockeysverige.se berättar den ”nya” assisterande tränaren Mattias Ritola om vad som har hänt i laget.

Nya dynamiken på bänken: ”Vi är rätt hetsiga av oss allihopa”

Tillbaka i hetluften: ”Härlig känsla att vara med på matcherna igen”

Vejdemo om Ritolas intåg: ”Riktig hockeynörd”

Har tagit hjälp av juniortränaren: ”Använder alla resurser vi kan”

Mattias Ritola och Jörgen Bemström har varit en del av Leksands förvandling.

Foto: Martin Jansson & Bildbyrån (montage).

Inför OS-uppehållet hade Leksand fyra raka förluster och tabelläget såg i det närmaste kört ut.

Då hände det något i laget.

Thomas Johansson lämnade föreningen och Jesper Ollas tog över som sportchef. Ett av hans första drag var att lyfta upp Mattias Ritola till A-laget på heltid. Den tidigare storspelaren har varit med på ett hörn under hela säsongen men även jobbat med klubbens juniorer från U16 till U20. Där han även har ett finger med i spelet kring intaget på hockeygymnasiet.

Men nu är han alltså i A-laget på heltid – och tillbaka i hetluften igen.

— Det är kul, riktigt kul. Det är ett fantastiskt ledarteam och en riktigt rolig grupp att vara runt. Självklart en härlig känsla att vara med på matcherna igen och vara i hetluften, säger Ritola.

Under lördagen tog Leksand sin fjärde seger på de senaste fem matcherna. Det på bortaplan mot Djurgården där de blåvita invaderade huvudstaden och tog över arenan.

— Fantastisk inramning hela vägen från båda sidorna. Fantastiskt kul att få se så många leksingar här också.

Det har hänt i Leksand: ”Började tro på det”

Mattias Ritola klev in för just fem matcher sedan. Med fyra tränare på bänken har något förändrats i laget, det är inte bara att segrarna har kommit utan både spelet i fem mot fem och i special teams börjar det se bättre ut.

Mot Djurgården låg de under med 0-2 innan fem raka mål vände på matchen och till slut blev det en seger med 5-2. Den nya energin i gruppen är påtaglig både före, under och efter matcherna.

— Det är helt fantastiskt hur de krigar för varandra. Vi tar det extra steget för varandra hela tiden och ligger i skottlinjen varenda chans vi får. Så nej, det är kärlek därinne, säger ”Ritto”.

Mattias Ritola är en tidigare storspelare i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Är det en ”Ritola-effekt” vi har fått se?

— Absolut inte. Vi hade ett bra break, tycker jag. Bra break med bra möten där gruppen verkligen kom ihop. Vi började tro på det vi håller på med och det har varit sjukt kul att se.

Nya dynamiken på bänken

David Printz har fortfarande hand om backarna samtidigt som Niklas ”Pajen” Persson har lämnat över powerplay-ansvaret helt till Mattias Ritola. Johan Hedberg är så klart kvar som huvudansvarig och har den övergripande rollen.

Samtidigt jobbar Mattias Ritola mycket individuellt med forwards. Inte minst under matchen mot Djurgården var han aktiv med taktiktavlan mot sina spelare.

Mattias Ritola har varit med i Leksands förvandling.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Efter matchen mot Djurgården gav Johan Hedberg också lite mer insikt kring den nya konstellationen och Ritolas intåg.

— Mattias har betytt mycket. Han har också varit med oss under hela säsongen där han jobbat med skills i hela föreningen och nu är han bara bunden med oss. Han och ”Pajen” har varit tillsammans med powerplay också men nu har han tagit ett eget ansvar över det. Så nu får vi mer tydlighet över vem som bestämmer vad som ska göras. Han är bra och nu har vi två till ögon som är väldigt hockeyskickliga och jag tycker att det funkar bra. Många unga killar vill ha mycket feedback och nu har vi många smarta hockeyögon på bänken.

Mattias, hur är dynamiken på bänken?

— Vi är rätt hetsiga av oss allihopa. Vi har olika uppgifter på bänken och det funkar jäkligt bra, tycker jag.

Leksands förvandling: ”Han har också varit jätteviktig”

I U20-laget finns också en annan erkänt skicklig tränare. Jörgen Bemström har gjort ett starkt jobb i Leksands juniorlag under flera år. Under den senaste tiden har Johan Hedberg med stab också tagit användning av honom.

Inte minst när det kommer till taktiska detaljer och systemet.

— Ja, ”Bema” och jag har bollat ganska mycket. Väldigt smart hockeymänniska som är väldigt duktig i struktur och taktik. Vi använder alla resurser vi kan men ”Bema” har också varit jätteviktig för den här delen att vi har vänt lite. Han har kommit med nya tankar och idéer vad vi kan trycka på. All heder till honom, säger Hedberg.

Jörgen Bemström har varit ett bollplank för staben i Leksands A-lag.

Foto: Bildbyrån.

Mattias Ritola har jobbat nära Bemström i U20-laget under de fyra åren han har varit med som spelarutvecklare. Bemström är inte med på is med A-laget men han har som Hedberg varit inne på varit ett bollplank för A-lagstränarna.

— ”Bema” är därnere i hallen och han har ett fantastiskt hockeyöga när det kommer till struktur och såna saker. Han har absolut varit med och gett sin syn på det. Vi är i en situation där vi har fantastiska ögon i ishallen och vi behöver ta hjälp av alla. När det kommer till struktur och allt sånt här, jag har aldrig sett någon som kan se de sakerna han gör, säger Ritola.

Ritola om framtiden: ”Älskar det jag håller på med”

Våren 2021 gjorde Mattias Ritola sina senaste SHL-matcher med Leksand. Det efter att ha dragits med stora skadeproblem och tanken var att han skulle vara med även säsongen 22/23. Men det blev då bara två CHL-matcher innan karriären tyvärr tog slut.

Sedan dess har han däremot varit kvar i klubben och som sagt jobbat mycket med juniorerna. Nu har han för första gången tagit steget upp till att bli en assisterande tränare ”på riktigt” och vara med under matcher och med ett lag dagligen.

Vad vill du med tränarkarriären?

— Jag vet faktiskt inte. Jag älskar det jag håller på med på juniorerna med spelarutveckling. Det blir lite samma roll här uppe nu. Det har varit sjukt kul och inspirerande och roligt att följa ungdomarna. Att få se stegen och mognaden som människor. Man får vara med från att de är 15 tills att de är i A-laget, så det har varit riktigt roliga resor att få följa, säger Ritola.

Lukas Vejdemo har varit loket i Leksands förvandling.

Foto: Fredrik Karlsson / Bildbyrån.

En som har kommit igång ordentligt under 38-åringens ledning är Lukas Vejdemo. Han har gjort mål i fyra matcher i rad och tagit laget på sina axlar.

— Han har kommit in med ny energi. Ger oss lite smådetaljer och är där och coachar, ger feedback. Absolut har han kommit in med energi och bidragit, säger kaptenen om ”Ritto”.

Vad är Mattias största styrkor som ledare?

— Han är en riktig hockeynörd och är duktig i de här smådetaljerna. Som spelare var han också riktigt skicklig. Han har koll på lite smådetaljer som han kan lära ut som hjälper oss.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects