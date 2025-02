”Jag ser inte det här som något negativt”

Filip Eriksson kastades in på ett kokande Hovet och levererade.

Efter hyllningen i TV4 berättar Växjö-lånet om den tunga hösten och förhoppningarna i Djurgården.

– Jag vet att jag har det i mig, säger 20-åringen till hockeysverige.se.

Filip Eriksson i debuten på Hovet – och i Växjö. Foto: Bildbyrån (montage).

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)



Med endast en träning i ryggen kastades 20-årige Filip Eriksson in i Djurgårdens derbylag. Han möttes av ett kokande Hovet fyllt med 8099 AIK-supportrar, men var ändå en av få DIF-spelare som klev av isen efter hyllningar i TV4:s sändning.



– Man ser i små situationer där han sticker ut och visar prov på en bra skicklighet. Han har förmåga att bedöma spelet och jag tycker att han gett sig in i det fysiska spelet också. Det här är en klasspelare när det kommer till att hantera puck och läsa spelet. Han tar sig in på ytor där han är spelbar, han kan ta de där avsluten eller vinna lösa puckar, lät det från Fredrik Söderström, under 8–4-matchen.

– Jag tror att vi ska ge honom tid. En småländsk pojk på besök i Stockholm. Det är inte alldeles enkelt att landa och kliva ut i en sådan här match där mycket handlar om det fysiska. Eriksson är en utomordentligt bra rekrytering. Robert Kimby var inne på det, han såg bra ut på den enda träningen han gjort med laget, fortsätter experten.



När hockeysverige.se sedan möter Växjö-lånet efter slutsignalen är den tunga derbyförlusten fortfarande färsk.



– Jag tycker att det är lite mycket fram och tillbaka i början. Vi kommer inte in i någon rytm riktigt utan åker och väntar på dem lite istället för att ta kommandot i matchen. Det skadar oss lite, säger Eriksson och fortsätter om att kastas in direkt:

– Det är såklart speciellt med bara ett lag som har fans på läktaren, men det var otroligt kul att spela.

Tunga hösten: ”Lärdomar man får ta”

Troja/Ljungby-produkten var redan i fjol nere i Hockeyallsvenskan på sitt första lån från Växjö. Då exploderade 04:an med 24 poäng (10+14) på 21 grundseriematcher i Nybro och var kort sagt Sveriges hetaste spelare under en period.



Nu kommer han från en höst med Växjö där ett snitt på 11.38 minuter per match endast gett sex poäng på 37 SHL-framträdanden.



– Jag tycker att hösten varit helt okej ändå. Jag har inte riktigt slagit mig in i Växjö. Jag har haft lite strul där och det har inte riktigt gått som jag tänkt mig från början. Nu får jag börja om på ny kula här, berättar Eriksson för hockeysverige.se.

– Jag tycker att jag har varit lite för ojämn i mina matcher. Stundtals spelar jag jättebra och stundtals så gör jag det mindre bra. Det är lärdomar man får ta med sig. Jag har en lång karriär framför mig och ser inte det här som något negativt. Jag ser framåt hela tiden.



Har du känt en press att fortsätta på Nybro-succén även i SHL?

– Nej jag kände ingen press på så sätt. Jag vet att jag har det i mig. Nu ska jag bara försöka få fram det här och göra jobbet varje dag, då kommer det att gå bra.

Kastades in i toppkedja

Den spelsmarte forwarden har ofta hittats längre ner i hierarkin i Växjö, men direkt i Djurgårdsdebuten kastades 20-åringen in i en toppkedja intill Arvid Costmar och Tyler Kelleher. Ett välkommet besked, menar smålänningen.



– Det hjälper mig såklart otroligt mycket. Det är två riktigt duktiga spelare. Det gör såklart processen mycket enklare.

– Det är kul. Det är bra lirare. Det spelar ingen roll riktigt var man spelar, det är toppspelare i hela laget, fortsätter han om hur det var att spela med dem.



Som tidigare nämnt blev det även ett mål i debuten för Eriksson. Fullträffen kom med dryga men minuter kvar att spela efter en retur på bortre stolpen, och innebar 4–6 i matchen.



– Jag vet inte. Vi fick ju chansen i alla fall, med fem minuter kvar och hänga två, men vi lyckads inte riktigt, säger Eriksson kort om målet.



AIK punkterade sedan mötet i tom bur innan även 8–4 kom från Jesper Emanuelsson.



Filip Eriksson klev av med 15.77 minuters istid och en poäng. Resultatet innebär att Djurgården nu har 94 poäng med nio matcher kvar att spela av grundserien. I och med att BIK Karlskoga även förlorade under onsdagen har man fortfarande endast fyra poäng upp till serieledarna.



– Djurgården har en målsättning så förhoppningen är att få vara med på den resan, säger Filip Eriksson och fortsätter om sina egna mål för slutspurten:

– Det är bara att göra jobbet varje dag och inte forcera något. Ta det i lugn och ro och gör rätt saker på isen så kommer det gå galant.