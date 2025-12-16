”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Efter en höst av väntande kom samtalet som Felix Sandström har väntat på.

När HV71 ringde tvekade aldrig målvakten och nu är han tillbaka i sin tidigare klubb för att spela SHL-hockey igen.

Men han vet inte hur länge han får vara kvar.

– Jag ska se till att prestera på min toppnivå och visa dem att jag hör hemma här, säger Sandström till hockeysverige.se.

Felix Sandström är tillbaka i HV-tröjan igen – nästan sju år efter att han lämnade SHL-klubben. Foto: Robin Olausson & Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Detta är den första delen av en längre intervju med Felix Sandström. I den andra delen, som publiceras i morgon (onsdag), berättar han om de tuffa åren i Nordamerika.

I mars 2019 spelade Felix Sandström senast i SHL för HV71.

På nästan sju år sedan dess har målvakten tillbringat flera säsonger i Nordamerika där han har spelat i 30 NHL-matcher och över 100 matcher i farmarligan AHL. Till årets säsong vände 28-åringen hem till Europa igen men förutom ett kort inhopp i finska Kärpät har burväktaren mestadels gått klubblös.

Men förra veckan kom slutligen en lösning för Sandström. Han har nämligen skrivit på för HV71 och återvänt till Jönköping där han spelade mellan 2018 och 2019.

– Det är jättekul. Det var ett tag sedan jag var här, men det är sjukt kul att vara tillbaka på ett ställe där man känner igen sig. Det är till och med ett gäng som är kvar sedan jag var här senast, så det är kul att träffa alla. Mycket är sig likt, men mycket har förändrats också. Det känns väldigt bra att vara här igen, säger Felix Sandström till hockeysverige.se efter tisdagens träning i Husqvarna Garden.

Felix Sandström tillbaka i HV71: ”Snabba ryck”

Felix Sandström på HV:s träning under tisdagen. Foto: Robin Olausson

Sedan Felix Sandström lämnade Kärpät i början av november har han bara inväntat nästa möjlighet. Det blev alltså till slut en återkomst till SHL igen för målvakten.

– Det var ganska snabba ryck. Det var ju ett uppehåll där och man satt väl hemma, väntade och hoppades att någonting skulle dyka upp. När vi hörde att HV hört av sig kändes det ju oerhört bra. Det är ett ställe man känner igen, jag vet hur jäkla bra publiken är här med grymma fans. Det är en jättemöjlighet att bygga på någonting här tycker jag.

Det var inte mycket att tveka på när samtalet kom då?

– Nej, absolut inte. Det känns som en jätterolig utmaning och jag ser fram emot att ta mig an den ihop med det här gänget.

Felix Sandström är från Gävle och spelade i Brynäs som ung, där han bland annat var med och spelade i SM-finalen 2017 som Brynäs förlorade mot just HV71. Han flyttade sedan vidare till HV och sammanlagt spelade han 79 SHL-matcher innan flytten till Nordamerika 2019. Efter över sex och ett halvt år utomlands är Sandström nu hemma och ska spela i Sverige igen.

Det var ju några år sedan, hur ser du inför utmaningen att spela i SHL igen?

– Det känns jättebra. Det är en jätterolig utmaning och det var ju ett tag sedan nu. Det har varit jätteroliga äventyr som man har varit iväg på, och jag har älskat den tiden också, men nu blir det en liten omställning med nya äventyr. Man är tillbaka närmare familj och vänner igen, den biten är jättekul. Sedan är svenska ligan oerhört bra också. Jag kommer hem ödmjukt och ska göra allt jag kan för att prestera på toppnivå här för HV.

Hoppade in i finska storklubben: ”Resultaten var inte vad man ville”

Efter att ha tillhört både Philadelphia Flyers och Buffalo Sabres i Nordamerika erbjöds Felix Sandström inget nytt kontrakt på andra sidan Atlanten inför årets säsong. Därmed har han fått gå klubblös under långa perioder.

Det måste ju varit en ganska speciellt höst för dig med mycket väntande och en osäkerhet kring var du ska spela. Hur har det varit och hur har du hanterat det?

– Det är såklart inte den situation som man vill vara i. Man vill alltid ha sådant klart så tidigt som möjligt. Sedan kan man lära sig saker av det också, hur man tar hand om sig själv och håller sig i form, säger Sandström och fortsätter:

– Man får lära sig mycket om sig själv med den mentala biten och att fortsätta nöta på när det inte alltid blir som man vill. Det händer ju även under matcher, träning eller säsonger, vad som helst. Att lära sig hur man hanterar det på bästa sätt har varit en utmaning i sig. Det känns som att man har lärt sig mycket under den här tiden också. Nu tittar jag framåt och ser lärdomarna man har tagit av det och ser till att ha kul här.

Det har varit en speciell säsong så här långt för Felix Sandström. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

I slutet av september skrev Felix Sandström däremot på för finska Kärpät, som är i en liknande situation som HV71. Både Kärpät och HV71 är två stora klubbar i respektive land som har haft det tufft under säsongen och ligger på kvalplats. I Liiga hoppade Sandström in och spelade tio matcher med 87,4 i räddningsprocent och 3,41 GAA som resultat innan han släpptes efter en dryg månad i klubben.

Därefter har han varit hemma i Gävle och tränat med moderklubben IK Huge, som till vardags spelar i Division 3, innan möjligheten i HV71 dök upp.

Vad tar du med dig från hösten och din korta tid i Finland?

– Det var en rolig upplevelse där också, att få chansen att spela så mycket på så kort tid. Resultatet kanske inte var vad man ville. Jag hade gärna klivit in, bommat igen helt och vunnit fler matcher. Nu blev det inte så och då får man sätta sig och titta på vad man hade kunnat gjort bättre, och ta med sig de upplevelserna. Allting är en process och man kan alltid lära sig av allting. De tog hand om mig jätteväl där och jag hade jättekul där. Men som sagt, resultaten var inte som vi ville. Personligen känner jag ändå att man kan ta mycket lärdom av det.

Oviss framtid i HV71: ”Det är mitt mindset nu”

Felix Sandström har värvats till HV71 för att täcka upp under tiden då Frederik Dichow saknas på grund av hjärnskakning. Detta sedan HV inte kan kalla tillbaka Olof Glifford från Oskarshamn för spel i mer än åtta matcher. Eftersom att Dichows status är osäker efter sin hjärnskakning finns det just nu inget slutdatum på Sandströms korttidsavtal med HV71.

Målvakten vet därmed inte hur länge som han kommer att vara kvar i HV71.

Hur är den aspekten, att inte veta hur länge då får vara här?

– Det blir ju extra viktigt nu att bara ta det dag för dag. Det är så mycket som kan hända som är utanför vad man själv kan påverka. Det är viktigt att ta det dag för dag och se vad jag kan göra i dag för att ha en bra chans att utvecklas och se till att prestera bra när jag får chansen.

– Just nu är det verkligen fokus på det och vad jag kan göra för att vara så redo som jag kan när de vill att jag spelar en match. Där är mitt mindset nu, se till att göra det bra och försöka hjälpa gruppen att vinna matcher. Sedan får man ta den där biten när det väl kommer.

Felix Sandström vet inte hur länge återkomsten till HV71 kommer att vara. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Men du vet inte om det blir två veckor eller två månader i HV71?

– Nej, jag vill ju också följa det där men samtidigt försöker jag att inte tänka så mycket på det heller. Jag tar det för vad det är och är oerhört tacksam för chansen här. Jag ska se till att bara gasa nu och prestera på min toppnivå och visa dem att jag hör hemma här. Sedan har de grymma målvakter här så det blir en bra utmaning. Jag tror att den konkurrensen gynnar alla. Vi ska se till att pusha varandra till att höja oss och spela på vår maxnivå, säger Felix Sandström.

