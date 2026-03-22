HV71:s frälsare – storspelade igen

Förra året var det Frederik Dichow som stängde igen. I år är det Felix Sandström som har klivit fram för HV71 – där han i match tre hade 97 i räddningsprocent och tog tredje raka segern.

Felix Sandström jublar efter ishockeymatchen i kvalet till SHL mellan Leksand och HV71 den 22 mars 2026 i Leksand.

HV71 har tre matchbollar efter kvällens bortavinst. Stor matchhjälte var Felix Sandström, som spikade igen tills det var knappt tre och en halv minut kvar av matchen.

— Jag tyckte att vi gjorde en stark insats. Kanske inte vår bästa, men samtidigt är det inte alltid så. Det gäller att hitta sätt att ta sig igenom matcherna, säger Felix Sandström till hockeysverige.se efter matchen och fortsätter:

— Vi gör det starkt i dag och hittar ett sätt att vinna matchen.

Det känns som ett helt annat försvarsspel än det vi fick se i SHL. Vad har ni justerat i det?

— Vi har ett helt annat tålamod. Täcker väldigt mycket skott, vilket är oerhört bra. Inte minst var det matchavgörande när de har powerplay, men även i slutet av matchen.

— Det är jätteviktiga situationer där vi verkligen offrar oss för laget. Vi visar verkligen hjärta, och det är situationer som gör att det tippar över och man vinner.

På vilket sätt har tålamodet i försvarsspelet steppat upp?

— Det var några sekvenser då Leksand var i vår zon. Då gäller det att inte bli för uppjagade av det.

— Det behöver inte vara farligt bara för att de är där, utan det gäller att hålla dem på utsidan och täcka de farliga ytorna, vilket jag tycker att vi gjorde väldigt bra majoriteten av gångerna.

Kom in i HV i december: ”Trivs oerhört bra”

Hur ser du på din prestation i matchen?

— Jag tycker att det känns bra, stabilt. Sedan gäller det att analysera vad jag gjorde bra och dåligt för att sedan bygga vidare på det och se till att återhämta mig inför nästa match.

Hann du tänka något när Max Véronneau fick friläge framför dig i slutminuten?

— Ska jag vara ärlig såg jag inte vart pucken tog vägen, skrattar Felix Sandström och fortsätter:

— Jag vet inte vad som hände med den pucken, så jag får titta på video på den sedan. Då blev det lite stresspåslag, men ibland ska man ha lite med sig också.

Felix Sandström kom in i HV71 i december, och efter hans ankomst har lagets defensiv till och från stabiliserats.

— Det har fungerat bra. Alla är väldigt bra personer. Allt från ledning till spelare, så det har varit lätt att trivas.

— Jag trivdes redan förra gången jag var i Jönköping, vilket är ett gäng år sedan nu. Det var jättekul när jag fick frågan härifrån, och jag trivs oerhört bra. Då blir det också roligt att spela.

Hyllas av ”Blomman”

HV71 var i kraftigt skottunderläge i match tre. Felix Sandström fick stoppa hela 32 skott den här matchen och landade in på urstarka 97 i räddningsprocent. Sett över hela kvalet är han över 95 i räddningsprocent och har släppt in 1,33 mål per match.

Något som inte minst var vinstgivande denna söndagskväll.

— Felix, givetvis. Fantastiskt målvaktsspel och sen kampviljan vi visar upp, vi täcker otroligt mycket skott, säger Anton Blomqvist efter matchen.

Vad säger du om hans sätt att hantera den här matchserien mentalt?

— Bra, han har varit bra egentligen sen han kom in. Han har gett oss chansen att vinna i de flesta matcherna. Jag tycker att nånstans, nu har vi vunnit tre här i kvalet men vi vann två innan vi gick in i kvalet. Så vi har fem raka matcher och han är en stor del att vi har byggt upp det vi har i dag. Det finns mer att hämta i spelet i dag och då behöver vi den målvakten. Det är väl det vi kanske på något sätt under grundserien har saknat. Så jag är jätte-, jätteglad att Felix spelar som han gör.

Anton Blomqvist vill sedan även lyfta fram andremålvakten Lassi Lehtinen.

— Man blir så jävla tacksam som tränare när man står som tränare i de här situationerna och man ser en sådan som Lassi. Jag vet inte om de filmar in honom men han är nog den som är gladast efter en sån här match. Det tycker jag säger så jäkla mycket om honom som person efter det han har gått igenom den här säsongen. Felix gör det jättebra och sen har han stöttning från sin målvaktskollega.

Felix Sandström klev fram igen för HV71

Felix Sandström kom som sagt in i december. Det blev 19 matcher i grundserien för målvakten som ganska snabbt tog över förstaspaden.

Hur upplever du att gruppen har utvecklats sedan du klev in i laget?

— Det är en process hela tiden under en säsong. Ibland tar det längre tid än andra gånger att få ordning på allt.

— Sättet vi köper in på, offrar oss för varandra, hur vi ska spela och hela den biten tycker jag att vi har gjort oerhört bra i kvalserien. Även precis innan, lite grann.

— Vi bygger någonting bra, och det gäller att vi har fokus på den delen också så att man inte bara tänker på matcherna här utan fokuserar på att prestera så bra som möjligt.

3–0 i matcher, det är väl klart nu?

— (Skratt) Nej, så tänker inte vi. Som jag sa tidigare ska vi fokusera på vad vi ska göra. Matcherna här betyder mycket hela tiden, så det gäller att ladda om och återhämta sig.

— Såklart tråkiga svar, men så är det. Det är alltid här och nu under och mellan matcher i en sådan här tät matchserie – vad vi kan göra nu för att få så bra förutsättningar som möjligt. Det ”mindsetet”.