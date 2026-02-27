Då vill NHL-klubben ha över succéspelaren

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Felix Nilsson har slagit igenom totalt i Rögle. På de senaste 16 matcherna är det bara Oscar Lindberg och Emil Pettersson som har gjort fler poäng än 20-åringen — där siktet nu börjar ställas in mot en flytt till Nordamerika.

— Vi får se om det blir till nästa säsong eller året efter. Det kommer komma inom den närmaste tiden, berättar han för Hockeysverige.se.

— Vi ser honom där borta i en relativt snar framtid, det gör vi alla gånger, säger Nashvilles svenska scout Lucas Bergman.

Lucas Bergman (vänster) har följt Felix Nilsson länge.

Foto: Privat & Bildbyrån.

Förra året lånade Rögle ut Felix Nilsson till Oskarshamn – i fem matcher. Talangen slog sig sedan in i laget och tog en ordinarie plats. I år har han sedan tagit nästa steg. Under Dan Tangnes ledning har 20-åringen fått chansen i en toppkedja.

I tabellfyran är det nu bara kedjekamraten Fredrik Olofsson som har fler poäng.

— En jäkligt rolig säsong än så länge. Jag har fått mycket förtroende och jag har fått ut många delar av mitt spel. Sen så har vi framför allt ett roligt lag och grupp. De är bra att hänga med och det är roligt att komma ut på resor och spendera mer tid med gruppen. Vi har byggt något bra under säsongen och inför slutspelet, säger han inför matchen mot Brynäs.

Vad är den stora skillnaden i år?

— Jag vågar ta för mig lite mer och tycker jag gjorde det bra redan förra året. Jag är mer delaktig över hela banan och vågar ta för mig ännu mer. Sen är mycket av min framgång förtroendet från Dan och att jag får spela med Freddy och Hawks (Lubos Horky).

Gör första seniorsäsongen

Att ta steget från junior- till seniorhockey är inte det lättaste. Men under hans första seniorsäsong har det nu släppt för Felix Nilsson.

Redan förra året spelade han junior-VM och gjorde 22 poäng i SHL – och nu har han tagit steget till att vara en bärande spelare i ett topplag.

– Jag tror liksom inte att jag har en magisk formel. Jag har fortsatt på samma spår ett bra tag och inte låtit mina höga toppar eller djupa dalar påverka mig för mycket, jag har fokuserat på mitt och inte på poäng eller speltid. Utan jag har hållit en bra linje genom hela säsongen, inte för högt och inte för lågt.

Felix Nilsson.

Foto: Bildbyrån.

Över de senaste 15 matcherna är det bara de etablerade stjärnorna Oscar Lindberg och Emil Pettersson som har gjort fler än Nilssons 17 poäng.

Vad är anledningen till den fina poängformen?

– Det är inget speciellt. Jag har försökt vara mer involverad i spelet och röra pucken mer. Då kommer lite gratispoäng och man får lite andraassist för att man är involverad. Sen har jag försökt ta för mig ännu mer de senaste veckorna. Under vintern och i mitten av säsongen var jag lite av en passagerare.

NHL-scouten: Därför draftade vi Felix Nilsson

En som har följt Felix Nilssons framfart länge är Lucas Bergman. 51-åringen är scout för Nashville Predators och var så klart en stor anledning till att klubben valde att plocka den svenska talangen. Efter en stark U18-säsong, som däremot slutade med ett armbrott, valde Nashville att plocka Nilsson som spelare nummer 43.

Ett val de så klart inte ångrar i nuläget.

– Det är roligt att se. Det är någonstans det här som Felix har, han har alltid haft en otrolig talang och en spelförståelse som är otroligt attraktiv. Han behöver känna in lite och det tar lite tid att flytta upp till varje nivå. Man han har förmågan att över tid lyfta sig och vara en väldigt drivande spelare. Under draftåret kände han sig för på SHL-nivå och sen blev han trygg, så han har den här förmågan att ta steg hela tiden, säger Bergman.

Felix Nilsson draftades av Nashville 2023.

Vad upplever du har hänt i år?

– Han har lagt ner jobbet över sommaren. Han har behövt jobba på snabba fötter och på att bli starkare. Det skördar han frukterna av nu. Han har alltid varit en bra skridskoåkare och hans spelförståelse har alltid genomsyrat hans spel. Han vågar föra puck, sätta spel och även vara fysisk. Det är kul att se utvecklingen.

Både under slutskedet av den förra säsongen och den här har Nilsson fått spela med Tre Kronor. Det efter att för ett år sedan ha varit en viktig spelare för Sverige i junior-VM. Och nu är han alltså en av SHL:s hetaste spelare redan som förstaårssenior.

Såg ni den här snabba utvecklingskurvan framför er när ni draftade honom?

– Ja, men herregud, det är klart att vi såg en väldigt hög IQ. Han är så pass smart och när han var med i U18-landslaget i februariturneringen under sitt draftår var han dominant. Vi såg då att det fanns en högre offensiv i hans spel också. Sen blev han skadad och det blev inte så mycket mer spel det året. Men vi som organisation tyckte att det fanns en offensiv produktion i kombination med ett tvåvägsspel. Just nu tycker vi att han spelar väldigt bra.

Felix Nilsson kan göra sin sista säsong i Rögle

Med succén den här säsongen återstår det att se hur många fler säsonger det blir för Felix Nilsson i Rögle. Steg för steg har han gjort sig redo för att åka över till Nordamerika. En flytt som kommer närmare för varje dag som går.

– Mitt mål har bara varit att när jag väl åker över ska jag vara så redo som möjligt, både ishockeymässigt och mentalt. Jag får se det som ett roligt äventyr och ska göra allt för att slå mig in där. Sen kommer jag alltid ha Rögle som min bas hemma. Jag är inte nervös på det sättet. Skulle det inte fungera har jag alltid Rögle här hemma, säger Nilsson själv.

Felix Nilsson inför junior-VM 2025.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Från Nashvilles håll börjar man också bli sugna på att plocka över svensken.

– Jag tror att han har färdigheter för att kunna åka över tidigt, men vi får sätta oss ner och se hur den planen ser ut. Vi ser honom där borta i en relativt snar framtid, det gör vi alla gånger, säger Lucas Bergman.

Felix, känner du själv att det börjar bli dags?

– Det är klart att jag känner mig mycket mer redo än vad jag var förra året. Vi får se om det blir till nästa säsong eller året efter. Det kommer att komma inom den närmaste tiden. Det fattar nog de flesta, och det är ingen hemlighet.

”Prognosen just nu är en riktigt bra andracenter”

En tidig andrarunda är vanligtvis ett val NHL-klubbarna tror en hel del på. Felix Nilsson har också tagit tillräckligt med steg i Rögle för att övertyga Nashville att han är en framtida NHL-center. Där uppsidan till och med kan vara så pass hög att han tar en topp sex-roll i Predators i framtiden.

I alla fall om du frågar Bergman, som har scoutat honom länge.

– Jag tror att han kan vara en nummer två-center, spela penalty kill och andra pp, och få vara väldigt mycket på isen i defensiva situationer eftersom han har den intelligensen. Sen är uppsidan så hög att jag inte vill utesluta någonting. Men prognosen just nu är en riktigt bra andracenter.

Source: Felix Nilsson @ Elite Prospects