Ingen Abbott-effekt för Färjestad: ”Det är tungt som fan”

Mot HV71 gjorde Cam Abbott sin första match som tränare för Färjestad BK.

Då fick Abbott se sitt nya lag falla ihop och förlora med 5-3 mot bottenlaget.

– Jag är besviken över hur vi reagerade när vi släpper in mål i andra perioden, säger Cam Abbott.

Efter att ha sparkat Jörgen Jönsson var Färjestad snabba i sin rekrytering av en ny huvudtränare i form av Cam Abbott. Han landade i Karlstad tidigare i veckan och höll i sin första träning i går, onsdag.

Under torsdagen ställde han sig också i båset för första gången med FBK-emblemet på sin kavaj. Färjestad kom först ut starkt och gjorde en bra första period på bortaplan mot HV71, men därefter föll laget ihop.

Efter hela fem (!) insläppta mål i den andra perioden slutade det med att Färjestad förlorade med 5-3 i Husqvarna Garden.

– Vi får en bra start och jag är nöjd att vi kommer ut med mycket energi. I första perioden hade vi en bra balans och vi fick bra resultat på ändringarna som vi har pratat om. Sedan straffas vi av andra perioden. Vi släpper in fem mål och vi känns rätt bräckliga där. Jag är besviken över hur vi reagerade efter deras 3-2-mål och vi släpper in två snabba mål direkt efter det. Då är det svårt att gräva sig ur gropen när man hamnar i ett så stort underläge., säger Cam Abbott på presskonferensen efter förlusten.

Spelarnas besvikelse: ”Det är alldeles för dåligt”

Offensivt visade Färjestad stundtals fina tendenser men det var i defensiven som värmlänningarna gick bort sig och gjorde det svårt för sig själva. Lagkaptenen Linus Johansson vädrar också sin frustration efter att Färjestad nu har förlorat sex raka matcher i SHL.

– Onekligen är det ju andra perioden som sänker oss. Det var alldeles för dåligt. Vi hade för dålig desperation framför eget mål och i egen zon, framför allt under andra perioden. Samtidigt har vi också saker att bygga på. Första perioden är ju riktigt bra och tredje tycker jag är riktigt bra också. Vi blir hårt straffade för rätt stora misstag som vi gör, säger Johansson till hockeysverige.se.

Trotjänaren och klubbikonen Per Åslund var också besviken över insatsen mot HV71.

– Vi gör en bra första period sedan tappar vi det mesta i andra. Det är tungt som fan och det är inte bra nog. Vi måste hitta vägar för att komma upp och spela bra i 60 minuter, säger ”Åsa”.

Cam Abbott: ”Det finns mycket som vi behöver göra bättre”

Färjestad har nu sex raka förluster i SHL och ligger bara sju poäng före just HV71 på kvalplats.

Linus, man ser ju att kvalitén finns i laget men ni får inte riktigt till det, skulle du säga att mycket sitter mentalt för er nu?

– Det enda mentala som vi snackar om nu är att studsa tillbaka och vara stenhårda. Vi ska bara se framåt nu. Nu kan vi inte göra ett skit åt den här matchen, och så är det med det. Nu är det bara upp på hästen igen och förbereda oss för nästa. Vi måste lära oss att gå vidare hela tiden. Det finns ingenting annat, säger FBK-kaptenen.

Färjestad gjorde 40 bra minuter men straffades av ett svagt spel i andra perioden. Cam Abbott har nu en del att fundera på inför lördagens hemmamatch mot Brynäs.

Vad är det som ni behöver jobba på till nästa match?

– Det finns många saker som vi behöver göra bättre som hockeylag. Vi måste vara bättre framför målet, där var vi för svaga under en tio minuters period och det är också där som de vinner matchen. Sedan tycker jag också att det finns mycket positivt som vi kan ta med oss och bygga på till nästa match. Samtidigt måste vi också peka ut vad som kostade oss i kväll, och det är framför allt spelet framför mål, svarar Färjestads nya tränare.

Per Åslund är också inne på att Färjestad måste vara optimistiska trots den ansträngda situationen.

– I det skedet som vi är i nu måste vi hitta de positiva aspekterna och ta med dem. Det går inte att grotta ner sig för mycket just nu utan vi måste hitta de positiva bitarna och jobba vidare därifrån, säger veteranen.

Source: Färjestad BK @ Elite Prospects