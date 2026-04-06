Uppgifter: MoDo jagar SHL-forwarden

Emil Alba har utgående kontrakt med Färjestad.

Enligt Expressen har han intresse från både MoDo och klubbar i Finland. Nu svarar han själv om framtiden.

– Egentligen håller jag alla dörrar öppna och min agent får leta brett, säger Alba till Värmlands Folkblad.

Emil Alba ser ut att lämna Färjestad, men saknar då inte intresse.

Efter Färjestads förlust i kvartsfinalen mot Rögle är det ett antal spelare i klubben som har en oviss framtid. En av dem är forwarden Emil Alba vars kontrakt med värmlänningarna löper ut.

Emil Alba värvades till Färjestad från Södertälje 2024 och blev utlånad tillbaka till SSK under sin första säsong. Den här säsongen har han däremot varit ordinarie i SHL och stod för nio poäng på 45 matcher under grundserien. Han missade dock stora delar av kvartsfinalen mot Rögle på grund av skada då Alba bara kom till spel i två matcher.

Till nästa säsong ryktas 28-åringen kunna få lämna Färjestad. Nu svarar han själv om framtiden i klubben.

– Vi har inte haft någon dialog på slutet, så tyvärr vet jag inte så mycket just nu. Oftast när man säger så är man inte ärlig – men så är det verkligen. Från mitt håll är ingen dörr stängd och jag hade älskat att vara kvar. Men det ligger inte i mina händer, även om det är vad jag hoppas på, säger Alba till Värmlands Folkblad.

Emil Alba jagas av MoDo och klubbar i Finland

Emil Alba ryktas däremot inte sakna intresse inför säsongen 2026/27. Expressen har nämligen uppgett att både MoDo och klubbar i Finland visar intresse för att värva forwarden. Alba spelade i MoDo som junior och gjorde även två säsonger i HockeyAllsvenskan med klubben mellan 2016 och 2018. Det skulle i sådana fall alltså kunna bli en återkomst till Örnsköldsvik, men Finland ska som sagt också kunna vara ett alternativ.

Nu menar dock Alba att hans förstaval vore att stanna kvar i SHL.

– Det är mitt första mål så får vi se vad som händer. Egentligen håller jag alla dörrar öppna och min agent får leta brett. Jag har varit helt inställd på att spela och göra så bra jag kan, sedan får vi sätta oss ned och förhoppningsvis får man lite besked snart, säger Emil Alba till VF.

Emil Alba har spelat 75 SHL-matcher för Färjestad de senaste två åren. Under sin karriär har han även gjort 364 matcher i HockeyAllsvenskan för MoDo, Västervik och Södertälje.

