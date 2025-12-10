Efter SHL-uppbrottet – klar för ny klubb

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Maximilian Eisenmenger lämnade SHL-klubben Malmö i går.

I dag meddelar tyska Iserlohn att forwarden är klar för klubben.

Maximilian Eisenmenger. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar den tyska klubben Iserlohn Roosters att forwarden Maximilian Eisenmenger är klar för klubben.



27-årige Eisenmenger gick under gårdagen skilda vägar med SHL-klubben Malmö.



– Han kan ligan och ger ytterligare flexibilitet och kvalitet till vår forwardssdia. Han kan spela på kanten och som center och är alternativ för både boxplay och powerplay, säger sportchefen Franz-David Fritzmeier.

Återförenas med svenska tränarna

Fritzmeier värvade Eisenmenger till den dåvarande andraligaklubben Löwen Frankfurt 2018 och sedan tidigare har 27-åringen även jobbat med Tony Zabel, som är assisterande tränare i Iserlohn, under sin tid i Djurgårdens juniorer. I Djurgården fanns då även Stefan Nyman som assisterande tränare i SHL-laget, där Eisenmenger fick chansen att göra två matcher under säsongen 2016/17.

– Franz, Stefan och Tony gjorde stora ansträngningar för att värva mig och övertygade mig om att en flytt till Iserlohn var det bästa alternativet för mig. Jag är väldigt glad över att vara tillbaka i Tyskland och att få spela i den här atmosfären, säger Eisenmenger.



Eisenmenger noterades inte för några poäng på de 26 matcher han spelade med Malmö den här säsongen.

Source: Maximilian Eisenmenger @ Elite Prospects