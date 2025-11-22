Efter nobben – ställdes mot laget: “Förtjänar en femhundralapp”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Malmös Oskar Blomgren nobbades av Frölunda och ställdes mot dem i torsdags.

Trots förlusten uppskattade 21-åriga målvakten möjligheten att visa vad han går för.

– Det är ju bara hockey i slutändan – det var absolut skitkul efteråt, att träffa alla vänner, säger Blomgren till hockeysverige.se.

David Blomgren nobbades av Frölunda – gör succé i Malmö. Foto: Bildbyrån och Lukas Stenström

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Oskar Blomgren har etablerat sig i SHL efter en resa genom Hockeyallsvenskan. Tidigare i veckan öppnade 21-åringen upp om den tuffa tiden som lett honom till att bli Malmös toppmålvakt.

Blomgren, som föddes i Hovås, drömde om att spela i Frölunda men nobbades. I torsdags var han däremot tillbaka och fick stå i kassen för Malmö som gästade Göteborgslaget.

– Jag la ingen extra vikt på detta inför matchen. Jag försöker egentligen bara koppla bort allt sånt när jag kliver in på isen. Det är ju bara hockey i slutändan.

– Men det var absolut skitkul efteråt, att träffa alla vänner. Kul att Dower fick hänga en kasse, han förtjänar väl en femhundralapp sen eller något, skrattar Blomgren.

20-åriga forwarden Noah Dower-Nilsson var en av två Frölundaspelare som lyckades få hål på Blomgren under matchen som Frölunda vann med 3-0, där sista målet kom i tom kasse. Totalt räddade Blomgren 18 av 20 skott under matchen mot Frölunda.

– Det kändes bra ändå, lite småslarvigt med deras mål. Det är sådana puckar jag vill ha egentligen!

Har utvecklat sitt spel: “Redo för SHL-hockeyn”

Blomgren hade öppnat upp om den mentala kampen han hade när han blev tvungen att spela i Hockeyallsvenskan. Nu uppskattar målvakten dock vägen han har tagit som har lett honom tillbaka till SHL.

– Min utveckling har gått uppåt såklart, stadigt uppåt hela tiden. Det är mest det mentala jag har slipat på lite och lite smådetaljer som gör mig redo för just SHL-hockeyn, säger Blomgren.

Nu när du tagit dig till SHL, har du något specifikt du känner att du behöver förbättra?

– Det är väl allt egentligen. Sen om det är något specifikt, det tar jag med Torpet (målvaktstränaren Cristopher Nihlstorp).

Talangen har tagit steg i rätt riktning och har med sitt stabila målvaktsspel gett Malmö chansen att vinna matcher. Blomgren har nu 92,68 i räddningsprocent och drömmer om ytterligare framgångar.

– Malmö känns som hemma nu! Förhoppningsvis kan jag spela där fram tills man eventuellt får chansen att åka över andra sidan Atlanten, det hade varit kul, avslutar Blomgren.