Efter finalförlusten – Luleå går minus på CHL: ”Helt otroligt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Frölunda vann CHL på tisdagen.

Gästande Luleå fick lämna turneringen tomhänta – och med ett minusresultat på banken.

– Jag förstår inte varför pengarna inte finns, säger han till NSD.

Det är sedan tidigare känt att de tre svenska lag som gick till semifinal i CHL i form av Frölunda, Brynäs och Luleå Hockey riskerade att gå minus på spel i tävlingen.

I slutändan kan det visa sig att Frölunda är den enda klubb som undvek detta, eftersom de vann (med 3–2 på tisdagen).

Luleå stod på den andra sidan och kunde räkna in en förlorad final och förlorade pengar på att resa runt Europa i jakten på chansen att spela en final. Efter matchen var Luleås Thomas Fröberg besviken.

– Det är alltid jobbigt när vi förlorar. Det blir så svart direkt. Jag trodde på det, men så får de powerplay och avgör. Det suger, säger han ledsamt till NSD.se.

”Det är utgifterna som styr”

Nu kommer Luleå behöva hantera en liten ekonomisk förlust på deltagandet i tävlingen, vilket Fröberg bekräftar.

– Alla undrar varför det blir ett minusresultat och det är utgifterna som styr. Jag tycker att bägge lagen som är i final ska ha fem miljoner på banken från det här. Och den som vinner kanske tio. Jag förstår inte varför pengarna inte finns och att du går back på att vara med. Det är helt otroligt med tanke på hur många som jobbar med CHL.



