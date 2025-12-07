”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Fem år efter att han lämnade var Eddie Levin tillbaka i HV71-tröjan.

Kalmar-forwarden drömmer nu om att få fler chanser i SHL framöver.

– Det är kul att få den uppmärksamheten, säger Levin.

Eddie Levin blev inlånad av HV71 efter en fin start på säsongen i Kalmar. Foto: Bildbyrån/Montage

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förra säsongen öste Eddie Levin in mål för Vimmerby och var med och sköt moderklubben kvar i HockeyAllsvenskan. Han flyttade sedan till Kalmar där han fortsatt leverera starkt trots en mindre roll.

Det ledde till att 25-åringen fick chansen att spela i SHL under lördagen. Han blev nämligen blixtinkallad av HV71 och lånades in till matchen mot Malmö Redhawks efter Oskar Stål Lyrenäs skada i torsdags. Levin, som spelade i Kalmars länsderby mot Nybro i fredags, klev sedan in och tog Stål Lyrenäs plats rakt av i laguppställningen där han placerades i en kedja med Justin Kloos och Riley Woods.

– Det var jättekul såklart. Jag var här för fem år sedan, men då var det inte lika mycket folk på läktaren. Det var sjukt kul att åka ut här framför mycket folk och när HV-låten spelas. Det var mäktigt, säger Eddie Levin till hockeysverige.se efter matchen.

Tillbaka i HV71: ”Sjukt kul”

Under säsongen 2019/20 spelade Eddie Levin i HV71:s J20-lag där han smällde in 26 mål och 42 poäng på 40 matcher. Fem år senare var han alltså tillbaka i Jönköping igen, men den här gången som A-lagsspelare.

– Jag känner ju igen faciliteterna men jag känner inte igen så många ansikten här. Det är inte många som är kvar och jag spelade ju i J20 här. Det var sjukt kul att få chansen att komma tillbaka och spela här i Kinnarps igen. Eller vad heter den nu? Husqvarna Garden. Det var Kinnarps Arena på min tid, säger Levin med ett skratt.

Eddie Levin i HV71-tröjan under gårdagens match. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

När fick du reda på att du skulle få spela här i HV71?

– Det var i torsdags, någon gång på kvällen där. Det har varit snabba puckar.

Hur tyckte du att det gick att komma in och spela i SHL?

– Absolut var det en omställning. Det är en mycket bättre liga, mycket bättre spelare och allting går mycket snabbare. Det är klart att det är liten en omställning, men jag tycker att det gick helt okej för egen del i alla fall.

Tre matcher – på tre dagar: ”Blir svettigt”

Eddie Levins lån till HV71 gällde endast för matchen mot Malmö. Nu kommer forwarden alltså att återvända till Kalmar.

– Det enda som var sagt var att det skulle vara en match. Vi har match med Kalmar mot Almtuna i morgon (läs i dag). Det är bara att ladda om, åka hem, sova och försöka vinna.

Det blir tredje matchen på tredje dagen, hur mår kroppen då?

– Det blir svettigt, men man är ju ung fortfarande så det orkar man, säger Levin med ett brett leende.

Eddie Levin fick chansen i HV71, efter en fin säsong i HockeyAllsvenskan med Kalmar. Foto: Bildbyrån

Säsongen i Kalmar: ”Enkelt att spela”

I fjol stod Eddie Levin för 22 mål och 35 poäng på 52 matcher för Vimmerby i grundserien samt åtta poäng på sju kvalmatcher. Under lågsäsongen värvades han till Kalmar tillsammans med radarpartnern George Diaco. Efter flytten har Levin fått en mindre roll och han har gått från 18:20 minuters istid per match i Vimmerby till 12:08 minuter i snitt per match i Kalmar.

Trots det har 25-åringen ändå levererat 14 poäng på 18 matcher. I skrivande stund har han alltså ett bättre poängsnitt den här säsongen jämfört med i fjol. Levin snittar också 2,33 primary points per 60 minuter, och med det är han i toppen av HockeyAllsvenskan i den statistiska kategorin.

Hur ser du på din säsong i Kalmar och att du fick chansen att bli inlånad till SHL?

– Det är så klart riktigt kul. Det är ju enkelt att spela bra i ett topplag. Laget går väldigt bra och det gör också att många spelare blir bra. Det är kul att få den uppmärksamheten och skönt att få ta chansen här också. Jag får tacka Kalmar också för att de låter mig göra det här. Det är sjukt kul.

Eddie Levin: ”Det är sådant man har agenter till”

Redan förra säsongen scoutades Levin av SHL-lag efter sin succé i Vimmerby. Den här säsongen fick han alltså även chansen på lån i högstaligan.

Det finns ju uppenbarligen ögon på dig från SHL, har du märkt av något intresse?

– Nej, inte så. Det är ju sådant som man har agenter till. Det är bara att fortsätta jobba hårt och försöka ta sig upp till SHL med Kalmar.

När Eddie Levin gick till Kalmar skrev han ett tvåårskontrakt med klubben. Även om det bara blev en SHL-match för forwarden den här gången, drömmer han om att kunna få chansen igen längre fram.

– Ja, det är klart att man alltid hoppas på att komma högre upp i ligorna. Jag strävar efter att bli en bättre hockeyspelare. Sedan vart det tar mig, det får vi se. Men nu är det bara fokus på Kalmar, gå till slutspel där och kunna gå så långt vi kan. Det är fokus på Kalmar och sedan får vi se vad som händer, avslutar Eddie Levin.

Source: Eddie Levin @ Elite Prospects