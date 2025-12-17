”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Eddie Genborg har upplevt en produktiv och framgångsrik höst med Timrå. Men forwarden från Trollhättan har en dimension bortom sin offensiv. Han är något så ovanligt som en svensk tacklingsmaskin. Fysiken är något han hoppas visa upp mer av under JVM.

– Jag märkte att jag hade en stor och stabil kropp, säger han till hockeysverige.se apropå sin fysik.

Genborg om succéhösten i Timrå – efter kontroversiella flytten från Linköping

Jonathan Dahléns betydelse för hans utveckling

Utlovar fysiskt spel i JVM

Dialogen med Detroit Red Wings

Eddie Genborg backar inte för det fysiska spelet. Foto: Aron Broman & Pär Olert / BILDBYRÅN

Se intervjun med Eddie Genborg i videospelaren!

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var ett svårt beslut. Men av allt att döma var det rätt beslut för den personliga utvecklingen.

När Eddie Genborg inför den här säsongen valde att lämna Linköping för spel i Timrå var det inte helt friktionsfritt.

– Otroligt tråkigt. Galet jobbigt och tungt att han väljer en annan förening, uttryckte LHC:s sportchef Peter Jakobsson det i Corren när uppgifterna om flytten blev kända i mars.

– Vi tycker själva att vi har gjort allt i vår makt och lite till för att behålla honom i LHC, men vi kan inte bestämma var folk ska spela sin ishockey. Vill man inte spela här kan inte vi göra så hemskt mycket åt det.

Eddie Genborg tvåa i SHL-juniorernas poängliga

Men sett till vilka spelare Genborg skulle ha haft framför sig i Linköping är det osannolikt att han fått samma typ av förtroende som han nu har fått i Timrå. En topp sex-roll, powerplay-tid – och inte minst en chans att spela intill en av SHL:s bästa spelare i Jonathan Dahlén.

– Det är ju en lite mindre klubb. De har lite mindre pengar och kanske inte kan värva så pass mycket som LHC kan göra. Då tänkte jag att om jag ändå kommer dit och kan göra det bra så tror jag ändå att jag kan få stort förtroende, säger Genborg själv och konstaterar att så också blivit fallet.

– De har trott på mig ända sedan jag kom dit och jag tycker att jag har tagit chansen.

På 26 matcher fram till uppehållet för Junior-VM i Minnesota har 18-åringen bidragit med åtta mål och 15 poäng. Bland juniorerna i SHL är det bara Frölundas Ivar Stenberg som har producerat fler poäng. Utdelningen har kommit som lite av en överraskning för honom själv.

– Ja! Ja, det är klart man har höga förväntningar inför säsongen, men jag har fått spela mer än vad jag trodde. Verkligen, säger Eddie Genborg som uttrycker stor tacksamhet gentemot Jonathan Dahlén för sin egen framgång.

– Han har betytt mycket. Alltså, han är ju topp i SHL. Och han har hjälpt mig mycket med vad han kan och vad han gått igenom. Han är en riktigt bra kille utanför isen och tar hand om oss unga. Han är en grym kille och ruskigt bra på isen.

Eddie Genborg har levererat gott om poäng för Timrå.

Foto: Pär Olert / BILDBYRÅN

Utlovar fysiskt spel i Junior-VM

Nu kommer JVM som en belöning för den fina hösten i SHL. Eddie Genborg kan knappt sitta stilla när han pratar om möjligheten att få delta i turneringen. Så exalterad är han.

– Jamen det är väl lite av en obeskrivlig känsla, ler han.

– Man har ju kollat på det varje år runt jul och nyår liksom. Så att nu själv få chansen… Det är något som man har drömt om och det ska bli ruskigt kul.

Timråforwarden kan räkna med en framträdande roll i laget. Men långt ifrån bara på grund av sin offensiva förmåga. Ynglingen har en annan dimension i sitt spel som gör honom värdefull.

– Såklart fysiskt spel, det är en av mina stora grejer, flinar han.

Ja, tittar man på statistiken över SHL-spelarna som tacklar mest frekvent finner man Genborg på topp-tio. Under hösten har inte minst Frölundas veteranback Christian Folin och Rögles kanadensare Mark Friedman fått känna på vad tacklingsmaskinen från Trollhättan har att erbjuda. Var kommer då den här lite osvenska spelstilen ifrån?

– Det kom väl egentligen där i början i Linköping. Man märkte väl själv att jag har ändå en ganska stor och ändå stabil kropp. Så att ja, det bara kom nästan från ingenstans (skratt). Sen tänkte jag, kan jag utveckla det ännu mer så tror jag att den kan ändå ta mig långt.

Eddie Genborg poserar inför avresan till Junior-VM i Minnesota.

Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN

Genborg draftad av Detroit: ”Snackar då och då”

För Juniorkronorna kan den sortens spel bli extra viktigt i de täta matcher som väntar i turneringen. Svenskarna spelar två träningsmatcher mot Kanada inför Junior-VM och har sedan sin avslutande gruppspelsmatch mot USA på nyårsafton.

– Det blir ju mer känslor i en sådan här match när det blir lite yngre spelare också. Så jag tror det kommer att bli ännu mer där.

Eddie Genborgs mångsidighet var också det som gjorde att Detroit Red Wings plockade honom i andra rundan av NHL-draften i somras. Dialogen med NHL-klubben är tät.

– De är och kollar på matcher lite då och då, kollar lite video ibland och snackar lite då och då, säger han.

– De vill väl inte lägga sig för mycket heller utan försöker låta mig fokusera på Timrå. Men så klart man har kontakt med dem.

Är drömmen att sticka över och spela i Nordamerika redan nästa år eller hur, hur tänker du?

– Nej, jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har försökt fokusera så mycket jag kan på Timrå nu och göra det så bra som möjligt där. Men kommer chansen så absolut. Man har ju alltid drömt om spela i NHL så att jag kommer göra allt för att komma dit.

