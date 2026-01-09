”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under gårdagen förlorade Dominik Egli och Frölunda hemma mot Luleå.

Den schweiziska backen hade dessutom fått nyheten att han inte får vara med i den stundande OS-turneringen.

– Han sa bara att det inte fanns en plats för mig, säger Egli till hockeysverige.se.

Dominik Egli kom inte med i Schweiz OS-trupp, trots en stark säsong i Frölunda. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Frölundas stjärnback Dominik Egli har varit en stor bidragande faktor i serieledarnas välfungerande defensiv. Göteborgsklubben har släppt in minst mål i ligan med stor marginal.

Ändå fick Egli inte ta plats i Schweiz OS-trupp, som presenterades i onsdags. Själv var backen dock inte överraskad av att han inte fick spela i OS.

– Tränaren ringde och förklarade, men det är inget jag kan göra åt det nu. Jag försökte komma med men samtidigt hade jag inte förväntat mig att jag skulle vara med, säger Egli till hockeysverige.se.

Vilken förklaring fick du från förbundskaptenen?

– Han sa bara att det inte fanns en plats för mig om alla är friska. Det var egentligen bara det han sa. Mitt mål var att få spela i OS vare sig om NHL-spelarna var med eller inte.

– Man vill alltid vara med på dessa stora turneringar, så det är klart att man inte är glad när man inte får vara med.

Dominik Egli: “Även om jag fått spela i OS – mitt fokus hade legat på Frölunda”

Egli är en spelskicklig och offensiv back och han är nu nära att slå sitt poängrekord i SHL. Förra säsongen stod schweizaren för 18 poäng (4+14). Efter 33 omgångar denna säsong har Egli dock redan gjort 17 poäng.

I och med att Egli inte är med i OS kan han fokusera helt på sin sista säsong med Frölunda innan han flyttar hem till Schweiz igen.

– Även om jag hade fått spela i OS så hade mitt fokus legat på Frölunda. Vi har ett riktigt starkt lag och har haft en bra säsong hittills. Nu behöver vi bara hitta tillbaka till vår form och ta med det som var positivt under de två senaste matcherna, säger Egli.

Dominik Egli blir kvar i Frölunda efter att ha nobbats av Schweiz. Foto: Bildbyrån

Frölunda hade vunnit tolv raka matcher innan Linköping bröt segersviten i tisdags. Under torsdagskvällen kom Frölundas andra raka förlust när Luleå gästade.

Serieledarnas svacka: “Attackmentaliteten var inte riktigt där”

Torsdagens match innebar även Frölundas första hemmaförlust på elva matcher och första gången laget förlorade två matcher i rad. Detta lägger Egli dock mindre vikt på.

– Våran attackmentalitet var inte riktigt där. Det är inte så att vi har spelat riktigt dåligt, men vi har helt enkelt inte fått med oss några resultat från vårt anfallsspel, säger Egli och fortsätter.

– Vi behöver vara lite mer heta framför deras mål och vi backar behöver få igenom puckarna. Till på lördag behöver vi bara starta på rätt sätt på lördag, så kommer vi komma tillbaka till sättet vi vill spela på.

På lördag får Frölunda besök av jumbon Leksand, som är det enda laget utöver Luleå som lyckats vinna i Scandinavium denna säsong. Det återstår att se ifall Frölunda lyckas studsa tillbaka efter de två senaste förlusterna.

Matchen på lördag mellan Frölunda och Leksand startar klockan 15:15.

Source: Dominik Egli @ Elite Prospects