Har nu nio backar på kontrakt – igen: ”Får se hur vi gör”

Jakob Ragnarsson lämnade för Helsingfors efter att ha stått utanför laget i säsongsinledningen. Med värvningen av Oliver Kylington sitter nu Djurgården på nio backar under kontrakt – återigen.

– Nu har vi nio backar och tycker det känns tryggt när man går in i en tung matchperiod. Vi får se hur det fungerar, säger Niklas Wikegård till Hockeysverige.se.

Niklas Wikegård har nio backar att hantera i Djurgården.

Foto: Maxim Thoré / Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Oliver Kylington blev presenterad av Djurgården inför matchen mot Brynäs. Den NHL-meriterade backen väntas nu också ta en stor roll i laget. Det i en backuppsättning som redan på förhand är väldigt tät. Något som innebär att ytterligare en back kommer hamna på sidan i Djurgården.

Hugo Blixt har spelat minimalt samtidigt som även August Berg och Valtteri Pulli har varit in och ut ur lineup:en.

Samtidigt så skeppade de Jakob Ragnarsson till Helsingfors efter att inte ha varit ombytt en enda match. Och nu sitter Djurgården alltså återigen i sitsen med nio backar under kontrakt.

– Det är ju en jäkla lyx. Blixt tränar som en galning, Berg tränar som en galning och det är sköna killar. Men om jag ska vara helt ärlig, i Hockeyallsvenskan förra året gick Bergs finger av två gånger och nån ljumske gick och det var nån axel. Då tänkte man, nio backar vi kommer ändå ha sju backar om en vecka, säger Niklas Wikegård om backsituationen.

För Djurgårdens del innebär det att man i nuläget, när alla är skadefria, kommer ha två backar utanför laget varje match. Det återstår nu att se om det blir än mer rörlighet i Djurgården.

– Nu har forwards försvunnit höger och vänster istället. Vi får se hur vi gör. Nu har vi nio backar och tycker det känns tryggt när man går in i en tung matchperiod. Vi får se hur det fungerar.

Berättar om värvningen: ”Jag är så jäkla glad”

Nu blev Oliver Kylington alltså till slut klar för Djurgården. En spelare som är tungt meriterad från sin tid i NHL och väntas bli en nyckelspelare.

Vad tänker du om den värvningen?

– Alltså, jag är så jäkla glad att Oliver ringer upp och säger ”Jag vill bo i Stockholm med min familj och jag vill spela med Djurgården. Jag känner många av spelarna med Krüger, Josef med flera”. Och vi sa bara ”wow, vi letar inte efter en back egentligen”. Vi har Linus Klasen långtidsskadad och ett JVM som kommer. Men när Oliver dyker upp på vår radar och säger att han vill lira här och inte spela i en annan klubb i Europa eller Sverige. Då kände jag att det här måste vi hitta en lösning på.

När Djurgården nu har fyllt på backsidan vänds blickarna mot en förstärkning framåt. Inte minst med tanke på att det förmodligen blir tre forwards som försvinner under junior-VM.

– Jag förstår att det är jättesvårt för SHL att få in alla matcher under en säsong. Det är arenor upptagna, det är CHL och grejer. Jag fattar att det är knepigt men för oss då som har två i dag, men normalt sett Björck och kanske Theo Stockelius. Samt har en långtidsskada på Linus Klasen då blir det kännbart. Det är ingenting som SHL ska ha för. Vi hade inte räknat med att Björck skulle spela så bra eller att Klasen skulle få en skada som håller honom borta till en bit in i januari. För oss blir det en tuff period och vi kommer göra vårt bästa för att fylla det

Djurgården vann med Brynäs med 3-1.

Source: Djurgårdens IF @ Elite Prospects