Jamiro Reber kommer inte att spela för HV71 nästa säsong. Efter att flytten till Roger Rönnbergs klubb blivit officiell öppnar nu 19-åringen upp om beslutet.

– Jag spelade inte riktigt i början, vilket självklart inte hjälpt, säger Reber till hockeysverige.se inför JVM-mötet med Sverige.

Jamiro Reber byter HV71 mot Fribourg till 2026/27. Foto: Simon Eld och Bildbyrån (montage).

ST. PAUL/MINNESOTA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Att Jamiro Reber var på väg bort från HV71 och Sverige har varit en illa dold hemlighet under hösten, men schweizaren har själv valt att vara tystlåten. Nu är den där flytten till Fribourg-Gottéron till slut presenterad och 19-åringen kan tala ut i samband med sitt tredje JVM.

– Jag ser verkligen fram emot det, säger Reber till hockeysverige.se efter gruppspelsmatchen mot USA.

– Den här säsongen är fortfarande igång, så mitt fokus är där, men till nästa år bestämde jag mig för att åka tillbaka hem, till min familj, tillbaka till Schweiz. Jag fick erbjudanden därifrån, och visst jag har varit i Sverige i tre år nu, men jag har saknat Schweiz. Jag är verkligen tacksam över att Fribourg ger mig chansen, fortsätter han förklara.

Har du hunnit prata med Roger Rönnberg?

– Ja, jag har pratat lite med honom, men inget speciellt så.

Vad är det som gör att Fribourg-Gottéron känns som rätt plats just nu?

– Jag tycker att det de gör just nu är fantastiskt. De har ett bra lag och ligger i toppen där. De försöker bygga upp något och jag vill vara en del av det. Som sagt, nu är det junior-VM, sedan är det fokus på resten av säsongen med HV71, och sedan kommer Fribourg. Just nu vill jag vara närvarande och fokusera på det som händer här och nu.

”Jag förväntade mig att det skulle bli lite annorlunda”

Jamiro Reber kom till Sverige och HV71 2023, från SCL Young Tigers, och har under de två senaste säsongerna slagit sig in i SHL. Men helt lätt har det inte riktigt varit.

HV71 har kämpat i botten av tabellen under egentligen hela forwardens tid i A-laget, och Reber själv har gått från från ett genombrott under 2024/25 till en höst där han stundtals fått nöta en del bänk, och inte riktigt fått den utdelning han velat.

– Jag fick en lite tuff start, men nu försöker jag bara ta med mig bra energi in i resten av säsongen. När jag kommer tillbaka vill jag bara spela mitt spel, med bra energi, säger Reber och fortsätter om anledningen till att produktionen stannat av.

– Jag förväntade mig kanske lite mycket och satte för mycket press på mig själv. Som sagt, jag spelade inte riktigt i början, vilket självklart inte hjälpt, men det har börjat bli bättre. Jag hittar mitt spel och små detaljer. Målen trillar inte in som förra året, men det handlar inte alltid om det. Man kan spela bra även om man inte gör poäng, men jag förväntade mig att det skulle bli lite annorlunda.

Förväntade dig något annorlunda från dig själv eller klubben?

– Båda. Vi fick en tuff start igen, precis som förra säsongen, men vi har blivit bättre och bättre, vilket är bra.

Under söndagen ställs Reber och Schweiz mot Sverige i vad som blir båda lags andra match i JVM 2026.

– Första perioden var bra, andra var okej, och sen var tredje bättre igen. Det är bara vid skotten vi har som vi behöver vara lite aggressivare så att de går in. Då kommer vi att bli ännu nöjdare, säger forwarden om 1–2-förlusten mot de regerande mästarna, USA.

