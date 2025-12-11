”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Till Swiss Hockey Games tog Tre Kronor ut flera spelare som också var med och spelade i Finland Hockey Games.

Det är Rögles tränare Dan Tangnes nu kritisk mot.

– Jag har svårt att se varför vissa ska vara med på alla de här matcherna, säger Tangnes till Helsingsborgs Dagblad.

Dan Tangnes är kritisk mot Sam Hallams trupputtagning till Swiss Hockey Games. Foto: Bildbyrån (Montage)

När Tre Kronor gick ut med truppen till Swiss Hockey Games var det en uttalad strategi från förbundskapten Sam Hallam att plocka med ett stort antal spelare som också var med under Finland Hockey Games.

Rögle har därmed fått se både målvakten Arvid Holm och stjärncentern Fredrik Olofsson resa iväg med landslaget både under november och december. Nu är tränaren Dan Tangnes kritisk mot Tre Kronors trupputtagning – och att samma spelare blir uttagna två gånger på kort tid.

– Jag har svårt att se varför vissa ska vara med på alla de här matcherna. De är ju vad de är, de här landslagsturneringarna, säger Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Dan Tangnes kritik mot Tre Kronor: ”Hade gärna sett att han var hemma”

Rögle har haft stora bekymmer med skador på sistone och Fredrik Olofsson har därmed fått spela väldigt mycket den senaste tiden. Men centern får nu ingen chans till vila eftersom att han ska resa med Tre Kronor ner till Schweiz. Rögle är därför oroliga för att Olofsson ska få en skada under tiden med landslaget.

– För Fredriks del, som har fått dra ett tungt lass istidsmässigt med många andra skadade, hade jag ju såklart gärna sett att han varit hemma, säger Dan Tangnes.

Dan Tangnes menar samtidigt att han inte har diskuterat frågan med landslaget ännu.

– Nej, jag har inte pratat med dem. Och jag tänker inte ge mig in i någon pajkastning med förbundet heller. Det här är en av sakerna som ligger utanför vår kontroll, som vi inte kan påverka i någon större grad. Jag hoppas bara de kommer tillbaka pigga, fräscha och skadefria.

Source: Sweden @ Elite Prospects