Damian Clara kastades in i kassen till bortamatchen mot HV71.

Då klev 20-åringen fram och höll nollan för att säkra Brynäs första seger för säsongen.

– Jag trivs väldigt bra här i Brynäs och nu ska jag försöka bygga vidare på den här starten, säger Clara till hockeysverige.se.

Damian Clara blev Brynäs stora hjälte i Husqvarna Garden. Foto: David Wreland/Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Två förluster och 14 insläppta mål.

Det var Brynäs facit inför kvällens bortamatch mot HV71. Fjolårsfinalisten valde att ställa Damian Clara mellan stolparna och det blev ett succédrag.

Clara, som är tillbaka i Gävle efter en mardrömssäsong i fjol, stod på huvudet, räddade 25 skott och höll nollan. Han var den enskilt största anledningen till att Brynäs kunde ta säsongens första seger efter att ha vunnit med 4-0 i Husqvarna Garden.

– Det känns bra. Vi som lag har pratat om en del grejer som vi ville förändra, saker som inte har gått bra i de första två matcherna. Vi har satt ettt statement nu och ändrat genom att spela stabilt där bak, blockera mycket skott, spela hårt och vara starka framför kassen. Det är en otroligt bra känsla, säger Clara till hockeysverige.se efter matchen.

Damian Clara hyllas också av Brynäs-tränaren Niklas Gällstedt.

– Vi har en bra målvakt i dag. Det är en härlig kille, men samtidigt är det också så att vi har ett helt annat försvarstänk idag jämfört med vad vi har haft i de två tidigare matcherna. Vi ska inte förringa något från hans insats, för den är jättebra. Men han får väldigt bra hjälp av våra utspelare också, säger Gällstedt på presskonferensen efter matchen.

Det ändrade Brynäs i försvarsspelet

Brynäs försvarsspel var under isen i de två första matcherna. Enligt Niklas Gällstedt var det dock något helt annat som Brynäs visade upp i dag.

– Vi är väldigt glada att vi kommer härifrån med en hållen nolla, framför allt efter att det, med all rätt, har varit mycket prat om 14 baklängesmål. Vi spelar kompakt och väntar på att puckarna ska komma in i boxen. När den väl kommer, då kommer den här spelvändningen som vi letar efter. När man kommer hem till egen zon på det sätt som vi gör idag, då tycker jag att vi har ett väldigt bra försvarsspel. Det blir svårt att komma innanför oss och vår målvakt ser puckarna. Jag är jätteglad över killarnas arbetsmoral idag och hur vi blockar skott. också och gör det som vi har kommit överens om före matchen. Vi är jätteglada för tre poäng.

Vad var det som ni hade tryckt på inför matchen?

– Vi visste att vi inte kunde vara lika utspridda som vi har varit. Vi har kommit hem på ett sätt där vi blir utspridda i de tidigare matcherna. Men när du väl kommer hem i egen zon och verkligen tycker att försvarsspelet är viktigt, då kan det se ut så här.

Damian Clara blev omklappad av Collin Delia efter segern. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Damian Clara om nollan: ”Får självförtroende”

Collin Delia hade fått en mardrömsstart i Brynäs med elva insläppta mål på de två första matcherna. Brynäs valde därför att byta målvakten till i kväll där Damian Clara i stället tog plats mellan stolparna.

Clara svarade då med att hålla nollan.

Kände du en press att kliva in och spela nu efter hur det har sett ut i de två första matcherna?

– Ja, såklart var jag lite nervös. Jag har sett hur det har gått i de första matcherna och speciellt att hur vi som lag har blivit utdragna. Det känns också bra för egen del att få självförtroende och en bra känsla i mitt spel att bygga vidare på, säger Damian Clara.

Förra säsongen hade Clara en mycket tung tid i Färjestad och var en av SHL:s statistiskt sämsta målvakter. Han lämnade sedan FBK under slutet av säsongen för spel i finska Kärpät och sedermera även San Diego Gulls i AHL.

Hur viktigt är det för dig personligen att få en positiv start här efter hur förra säsongen blev?

– Jag tycker att jag har byggt på mig mycket grejer och utvecklats. Jag har lärt mig mycket och samlat erfarenheter som man inte kan få gratis eller få berättat för sig. Så jag har lärt mig mycket. Jag tror också att under slutet av förra säsongen hittade jag ett lite bättre spel och jag vill bara försöka gnugga på och visa att jag kan vara en trygg målvakt även på SHL-nivå.

Hyllar Brynäspubliken: ”Bara att tacka dem”

När Brynäs spelade i HockeyAllsvenskan 2023/24 blev Damian Clara stor hjälte på vägen till SHL-avancemanget. Han blev då också oerhört populär bland Brynäsfansen och under kvällens match visade också bortasupportrarna sin uppskattning till Clara och skanderade hans namn.

Den 20-årige italienaren väljer nu att också hylla Brynäs supportrar.

– Under matchen märker man det inte utan man är väldigt fokuserad. Men sedan efter matchen… Det känns ju bra att bli uppskattad. Det går åt båda håll också. Vi uppskattar fansen väldigt mycket och de har haft en jättebra inramning hemma. Det är bara att tacka dem och tacka för att vi har många som är här för att stötta oss och ger oss energi här även på bortaplan.

Det är uppenbarligen i Brynäs du ska spela?

– Ja, det känns faktiskt jättebra i Gävle. Jag trivs väldigt bra här i Brynäs och nu ska jag försöka bygga vidare på den här starten, avslutar Damian Clara.

Source: Damian Clara @ Elite Prospects