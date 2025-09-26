Då tvingas kaptenen byta språk: ”Krävs dubbelt så många..”

Fredrik Händemark, 32, har spelat i Malmö sedan säsongen 2015/16.



Lagkaptenen står för andra året i rad inför en utmaning – att leda den finska gruppen som bara växer med åren.



Men det finska språket, det kommer han i alla fall inte lära sig.



– Haha, det krävs nog dubbelt så många till, jämfört med vad vi har nu tror jag, säger han och skrattar.

Fredrik Händemark. Foto: Bildbyrån

Den finska nationen håller på att ta över Malmö Redhawks. Förra året spelade sex finska spelare för laget – och inför i år har fyra lämnat och fyra nya tillkommit. Lagkaptenen Fredrik Händemark har tvingats vänja sig vid de nya förhållanden som råder i Skånes största stad.

I den finska gruppen ingår stjärntrion Robin Salo, Janne Kuokkanen och Lauri Pajuniemi, som förmodligen är lagets tre bästa spelare. Men också VM-spelaren Joona Ikonen samt de tidigare AHL-backarna Topi Niemelä och Eemil Viiro.

Men hur många krävs egentligen innan Händemark som kapten måste lära sig det finska språket?

– Vi har väl sex nu, det behövs nog över tvåsiffrigt i alla fall tror jag.

Har du någon gång spelat med en så stor utländsk grupp som är från ett annat land?

– Nej, det är första gången det är så här många. Men jag har ju spelat med många finnar under karriären, det här är det mesta vi har haft någon gång.

”De är underbara människor”

Men det har inte inneburit någon stor påverkan på gruppen, det slår han fast. I så fall till det positiva.

– Det är inget problem för de är så sociala och positiva och de tjattrar ju på finska så det hörs över hela omklädningsrummet. Men de är bra på engelska också så det är inga problem. De är faktiskt underbara människor allihop.

Lassi Thomsen fick en ny chans i NHL och backsidan fick sig en renovering. Vad tycker du om det ni fått ihop?

– Jag tycker det ser bra ut. Nu har vi på backsidan både Topi Niemelä och Eemil Viiro och de ser bra ut båda två. Sen är Robin Salo är ju vår bästa back tycker jag, så jag tycker de har kommit in på ett bra sätt och de ser bra ut.

”Precis det vi behöver av honom”

Kontinuiteten i Malmö innebär att Tomas Kollar är en av de tränare som varit längst på posten i SHL. Inför säsongen förlängde man även med Bert Robertsson som assisterande tränare. Ett vägval som Fredrik Händemark är nöjd med.

– Det funkar bra tycker jag. Jag tycker det är rätt väg att gå att vi ska ha dem. Vi behåller tränarstaben över lång tid och bygger någonting speciellt så det känns bra.

Du kan ju inte säga något annat som kapten, eller?

– Jag tycker verkligen att de är strukturerade och vi behöver jobba hårt för att göra dem nöjda. När Robertsson klev in så var det många som sa att han har en historia av att framstå som rätt tuff men också varm. Han gör det som krävs för att vi ska vinna och ta steg som lag. Han har en rolig och varm sida och han är precis det vi behöver av honom.