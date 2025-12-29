Hyllar JVM-överraskningen: ”Det trodde nog inte någon”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Felix Carell, 19, blev Magnus Hävelids stora överraskningsnamn i JVM-truppen.

Två matcher in har backen startat i första backpar – efter en explosionsartad utveckling under hösten.

– Det är sjukt kul att se det, säger lagkamraten i Malmö, Carl Persson till Hockeysverige.se.

JVM-backen Felix Carell hyllas av lagkamraten i Malmö, Carl Persson.

Foto: Montage av foton från Bildbyrån

Malmö Redhawks har gett speltid till flera unga egna spelare under hösten. Den som kanske stuckit ut mest på den senaste tiden är Felix Carell, 19, som klivit in som ordinarie på backsidan.

Malmö-forwarden Carl Persson var väldigt glad när Carell togs ut i truppen, efter en stark tid i Malmö och en lyckad utlåning hos Kalmar.

– Det är sjukt kul att se det. Innan säsongen så tror jag inte att han själv riktigt trodde det skulle bli så här. Det trodde nog inte någon annan heller, säger han.

När Carl Persson möter Hockeysverige.se efter förlusten mot Frölunda efter förlängning (2–3), hyllar forwarden sin lagkamrat, som tagit rejäla kliv framåt senaste tiden.

– Han har tagit för sig ordentligt och gjort det bra de minuter han har fått hos oss. Han tar för sig och vågar spela sitt fysiskt spel och har ett bra första pass.

Svaret om sin egen framtid

Att han tagit sig in i förstabackpar i JVM – det får Carl Persson att dra till med ett leende.

– Det är otroligt kul att se hur han tar för sig.

Carl Persson själv har gjort en riktigt fin höst och meddelar att han gärna blir kvar efter att kontraktet går ut 2027.

– Det är min tanke just nu, absolut. Men jag har ingen aning om hur det ligger till då.

