”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Jörgen Jönsson ut – Cam Abbott in.

Det har varit en turbulent vecka för Färjestad efter tränarbytet.

Efter sex raka förluster ställer Hockeysverige.se nu frågan hur laget ska ta sig ur krisen.

– Alla måste rannsaka sig själva och ta sitt ansvar, säger kaptenen Linus Johansson.

– Jag har en stor tro på att vi kommer att ta oss ur detta, säger Cam Abbott.

Färjestad går vidare efter en turbulent vecka, men hur ska lyfta igen? Foto: Bildbyrån (Montage)

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

En vecka. Tre matcher. Tre olika tränare.

Det har varit en minst sagt kaotisk vecka som Färjestad BK har bakom sig.

Först förlorade de mot Växjö förra torsdagen vilket ledde till att klubblegendaren Jörgen Jönsson fick sparken förra fredagen. Assisterande tränaren Christer Olsson klev upp och ledde laget i lördagens förlust hemma mot Djurgården. Sedan plockade FBK in förre Rögle-coachen Cam Abbott som ny huvudtränare för resten av säsongen. Han ledde laget i sin första match under gårdagen vilket slutade med en 5-3-förlust mot HV71. Färjestad har därmed sex raka förluster och ligger bara tia i SHL-tabellen.

Linus Johansson var rejält besviken efter gårdagens förlust mot HV71. FBK-kaptenen är trött på att förlora och vädrar sin frustration.

– Vi ska bara se framåt nu. Nu kan vi inte göra ett skit åt den här matchen, och så är det med det. Nu är det bara upp på hästen igen och förbereda oss för nästa. Vi måste lära oss att gå vidare hela tiden. Det finns ingenting annat, säger Johansson till hockeysverige.se efter matchen.

Har det varit rörigt med tre tränare med olika instruktioner på tre matcher?

– Nej, nu är det väldigt tydligt. Sedan är det klart att det blir väl lite lidande ibland med så mycket information. Men vi försöker att hålla spelet otroligt enkelt och bara köra på.

Per Åslund: ”Jag gillar Jörgen som fan”

Klubbikonen Per Åslund har gjort 19 säsonger i Färjestad och spelat över 1 000 matcher i FBK-tröjan. Under den tiden har han haft många olika tränare och har varit i den här situationen förut när tränare har fått sparken.

– Det är aldrig kul när någon får lämna. Det har varit väldigt turbulent, men vi måste komma upp som grupp och gå vidare därifrån, säger Åslund till hockeysverige.se.

Känns det annorlunda den här gången när det är Jörgen som har fått gå? Du har ju till och med spelat med honom.

– Ja, det är klart. Det är jättetråkigt, jag gillar Jörgen som fan… Så det är tufft… Men hockey, och all sport eller idrott för den delen, är en väldigt speciell bransch. Vi kan inte göra något annat än att gå vidare.

Per Åslund spelade tillsammans med Jörgen Jönsson – och uttrycker en sorg över att legendaren fått gå. Foto: Bildbyrån

Nu är det alltså i stället Cam Abbott som leder laget.

Vad är största skillnaden sedan Abbott kom in?

– Det är lite för tidigt för att säga. Det får vi se snart.

Har han kommit in med några speciella budskap?

– Ja, det har han, men det håller vi för oss själva just nu, säger Per Åslund.

Cam Abbott: ”Vi fokuserar inte på vinster och förluster”

Färjestad har förlorat sex raka matcher och även om de var ganska bra spelmässigt – åtminstone i första och tredje perioden – mot HV71 föll de ändå ihop och förlorade efter en svag andra period.

Cam Abbott menade att det fanns en hel del positivt att ta med sig från förlusten. Däremot är det tydligt att FBK är lite för sköra i vissa lägen, något som Abbott själv poängterade på presskonferensen efter matchen.

Det finns ju mycket kvalité i laget men det känns som att det är lite stukat mentalt just nu. Hur jobbar du för att bygga upp laget igen nu sedan du har kommit in?

– Ja, det har varit mitt största fokus sedan jag kom hit. Jag vill att killarna ska ha kul och tävla tillsammans. Jag har en stor tro på att vi kommer att ta oss ur detta. Det finns flera mästare, vinnare och starka karaktärer i omklädningsrummet, men de måste också tro på sig själva. I den situationen försöker jag komma in med positiv energi. Jag har också utmanat spelarna och tränarstaben att se detta som en bra möjlighet att växa. Jag vet att killarna vill lägga ner jobbet och de vill att det ska lossna som lag också, säger Cam Abbott och fortsätter:

– Just nu är vi inte fokuserade på resultat. Vi fokuserar inte på vinster och förluster. Det kommer inte att hjälpa oss i den här situationen. Vi är i en process där vi försöker designa ett spelsystem runt styrkorna som finns i laget. Det är det viktigaste just nu, och det kommer vi att fortsätta jobba mot.

Cam Abbott fick se sitt lag förlora mot HV71 i hans första match som FBK-tränare. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Linus Johansson: ”Då är man riktigt illa ute”

I situationen som råder med tränarbytet har det varit mycket att hantera för spelargruppen. Färjestad gick in i säsongen med höga förväntningar men i stället har en av klubbens största genom tiderna fått lämna på grund av ett svagt spel och uteblivna resultat.

Nu samlar laget ny kraft efter den hektiska veckan som de har bakom sig.

– Vi är sammansvetsade som fan där inne. Man rannsakar sig själv hela tiden. Det finns ingen som säger någonting annat. Vi bara kör på. Jag hade velat spela nästa match redan nu känner jag, säger lagkaptenen Linus Johansson.

Kan det bli en effekt när något sådant här händer, att ni växer ihop mer som grupp?

– Ja, alltså om man börjar spreta så är man ju riktigt illa ute, och det gör vi inte. Det finns inte någon som spretar där inne. Alla måste ta ansvar för sig själva, alla måste veta vad de ska göra och vad man själv ska göra hela tiden. Det är det som är det viktiga nu.

Blir det mer ansvar på er spelare nu efter att tränarbytet är gjort?

– Jaja, vi är ju tillsammans allihopa. Alla har lika mycket ansvar för att vi har hamnat i den här situationen som vi är i just nu. Alla måste rannsaka sig själva och köra vidare. Det är det som det handlar om.

Linus Johansson menar att han är trött på att förlora. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Budskapet till Färjestad: ”Ska vara väldigt ärliga”

Nye tränaren Cam Abbott trycker också på vikten av att spelarna svetsas ihop till en stark grupp. Han är däremot mer hemlighetsfull kring vad hans budskap har varit inför laget sedan han kom till Färjestad.

– Vad vi pratar om i omklädningsrummet stannar innanför de väggarna, mer vill jag inte säga. Annars har det varit fantastiskt att se hur killarna har slutit samman. Det kommer att vara väldigt viktigt under den första tiden nu. Samtidigt kommer vi i tränarstaben att vara väldigt ärliga mot dem, för det finns flera saker som vi behöver förbättra, säger Abbott.

Färjestad möter Brynäs hemma i Löfbergs Arena på lördag där laget ska försöka bryta den långa förlustsviten och undvika ett sjunde raka nederlag.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects