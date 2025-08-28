”Bulan” till attack mot domarna: ”Jävla pajaser”

I den tredje perioden av stormötet i CHL mellan Luleå och Zug rasade Thomas ”Bulan” Berglund.

Luleå-tränaren började ropa högt mot domarna, efter en utvisning i slutet.

– Hey, vad fan är det frågan om? Jävla pajaser för fan, lägg ner, ropade han mot bland andra Tobias Björk.

Matchen slutade med bortaseger efter svenske Lukas Bengtssons avgörande.

”Bulan” tappade det.

Foto: Skärmdump från Viaplay.

Luleå fick en utmärkt start på matchen mot den schweiziska storklubben EV Zug. I säsongens första tävlingsmatch lyckades norrbottningarna ta ledningen genom 20-årige Filip Eriksson i powerplay.

Zug lyckades vända på matchen och ledningsmålet för schweizarna gjordes av den tidigare NHL-stjärnan Tomas Tatar.

34-åringen har stått för sju säsonger i NHL där han gjort minst 20 mål och kommer senast från spel i New Jersey Devils. Totalt blev det 496 poäng på 927 matcher under mer än decenniet i världens bästa liga.

”Vad fan är det frågan om?”

Men efter en kvittering i den tredje perioden såg han inte längre ut att bli hjälte. I stället var det Luleås rutinerade forwardsförvärv Heikki Liedes som stod för 2–2 målet, ett mål som granskades.

Domarna behövde dubbelkolla att pucken var över linjen, och det var den.

I slutet av matchen åkte Luleå på en utvisning, vid ställningen 2–2 och bara fem minuter kvar att spela.

Då fick domaren Tobias Björk höra klar och tydlig kritik från ”Bulan”.

– Hey, vad fan är det frågan om? Jävla pajaser för fan, lägg ner. Så jävla patetiskt, ropar han bland annat. Något som till och med hördes i Viaplays TV-sändning.

Matchen gick till förlängning. Där avgjorde Lukas Bengtsson för Zug. 3–2 till bortalaget skrevs slutsiffrorna till.

Highlights från Luleå – Zug