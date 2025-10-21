SHL-succén med Brynäs ledde till NHL-kontrakt med Tampa Bay Lightning.

Nu kallas Charles-Édouard D’Astous upp till NHL av Lightning.

Charle-Edouard D’Astous kallas upp till NHL.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Charles-Édouard D’Astous var en av SHL:s största succéspelare förra säsongen och hans 39 poäng på 49 grundseriematcher med Brynäs resulterade i ett NHL-kontrakt med Tampa Bay Lightning efter finalförlusten mot Luleå.



27-åringen har fått inleda säsongen i AHL, där han stått för tre poäng på fyra matcher, men nu har D’Astous fått samtalet han väntat på. Under måndagskvällen, svensk tid, meddelade Lightning att den förre SHL-backen kallas upp samtidigt som forwarden Conor Geekie skickas i motsatt riktning till Syracuse Crunch.

Prisades som årets back i SHL

D’Astous prisades med utmärkelsen som årets back i SHL före finalisterna Henrik Tömmernes och Victor Söderström. Hans 30 poäng i lika styrka under fjolårets SHL-säsong var överlägset bäst av alla backar i ligan.



Innan D’Astous spenderade tre säsonger i Europa med två säsonger i finska KooKoo och fjolårssäsongen i Brynäs spelade han tre säsonger i de nordamerikanska farmarligorna AHL och ECHL. 27-åringen draftades aldrig och har inte spelat i NHL tidigare, vilket innebär att om han får speltid i Tampa Bays möte med Chicago under natten till fredag, svensk tid, så får han göra NHL-debut.