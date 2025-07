Carl-Otto Magnusson blir inte kvar i Frölunda nästa säsong. Nu bekräftar Juniorkronornas back att det blir spel i QMJHL med Moncton Wildcats nästa säsong.

– När jag pratade med dem kändes det bra så det var bara att köra, säger talangen.

Den JVM-aktuella talangen spelar i QMJHL nästa säsong. Foto: Martin Jansson och Bildbyrån.

UPPSALA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Frölunda plockade under den gångna säsongen upp Carl-Otto Magnusson i SHL-laget över tre matcher. Den över två meter långa backen etablerade sig i J20 Nationell under säsongen och har även fått chansen i landslaget. Under våren blev det sju matcher med U19-landslaget.

Och när Juniorkronorna samlades för första gången inför den nya säsongen. Ja, då tog göteborgaren plats.

– Det är jätteroligt. Kul med många bra spelare så det är jätteskoj. Jag vill vara en stark defensiv back med fysiskt spel.

Hur ser du på dina chanser att komma med i junior-VM?

– Det vet jag inte. Vi får se hur det går under säsongen och hur det går nu.

Totalt har det blivit tre säsonger i Göteborg. Där höjdpunkten så klart var under den gångna säsongen där det blev en SHL-debut.

– Det har varit bra. Tre lärorika år. Det var skoj att få chansen i SHL att se hur de bästa tränar och förbereder sig. En bra upplevelse. Väldigt bra förutsättningar och bra tränare, så bara bra egentligen.

Carl-Otto Magnusson spelar i QMJHL nästa säsong

Nästa säsong har det stått klart ett tag att det inte blir något spel i Frölunda. Nu bekräftar han själv var det blir spel nästa säsong.

– Jag ska spela i Moncton i Quebec.

Moncton Wildcats tingade Magnusson i CHL:s (de kanadensiska juniorligornas) importdraft tidigare i år. Han valdes då som 72:a spelare totalt.

Vad fick dig att ta det här beslutet?

– Det blev naturligt när man gick ur gymnasiet och skulle leta en ny klubb. Då hörde de av sig och då tyckte min agent Randy (Edmonds) att det var ett bra alternativ. När jag pratade med dem kändes det bra så det var bara att köra.

Noterbart är också att Moncton förra säsongen hade en svensk backbjässe i form av Loke Johansson. En spelare som förväntas ta steget till AHL och Providence Bruins till nästa säsong. En kul detalj är också att de båda tillhör samma agentur.

– Jag har inte pratat med honom än men jag kanske ska göra det. Jag har rätt dålig koll på ligan men det är väl bra hockey. Det gäller att förbereda sig så mycket som möjligt.