August Tornberg bröt sitt kontrakt med Färjestad.

Nu förklarar backen varför han valde spel i Finland efter uppbrottet.

– Det fanns väl lite intresse i SHL också men…, säger Tornberg til hockeysverige.se.

Det här är del två av intervjun med August Tornberg. I den första delen går han in på djupet om tankarna bakom att bryta sitt kontrakt med Färjestad. Följ länken HÄR för att läsa mer om det.

August Tornberg förklarar varför klubbvalet föll på KalPa. Foto: Bildbyrån (Montage)

Det har varit några hektiska dagar för August Tornberg.

Efter att ha brutit sitt kontrakt med Färjestad i fredags åkte han hem till norr och under söndagen presenterades han av sin nya klubb, KalPa. På måndagen gick flyttlasset sedan till Finland. Familjen kom fram till Kuopio vid 22-tiden under måndagskvällen efter sammanlagt 18 timmar i bil från Karlstad till Kuopio.

Under tisdagen gjorde August Tornberg sedan sin första dag med nya klubben KalPa.

– Vi hade gym på morgonen och sedan var det isträning. Därefter fick jag göra lite media och sedan åka till doktorn för att lämna blodprover och göra en läkarundersökning, säger Tornberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det var jäkligt kul att komma igång. Det är ju såklart många nya namn, nytt spelsystem och det är mycket att lära sig här i början. Men nu känns det bara jäkligt kul.

Tornberg blir den tredje svenske backen i KalPa. Sedan tidigare spelar redan Anton Karlsson och Filip Westerlund i klubben.

När du kommer till ett nytt land måste det underlätta att det redan finns ett par svenskar i laget?

– Absolut, de tog emot mig med öppna armar och har visat hur allting funkar här och var saker och ting ligger. Det har varit guld värt. Sedan har vi en person i ledarstaben som översätter allting som sägs åt oss importer, för tränaren pratar bara på finska. Det gör att man känner sig mer delaktig och det har funkat väldigt bra i början.

Så hamnade August Tornberg i KalPa

När August Tornberg bröt sitt kontrakt med Färjestad dröjde det inte länge efter att han gjort klart med en flytt till Finland.

När kom KalPa in i bilden och hur gick tankarna innan du skrev på?

– Med tanke på situationen i Färjestad pratade jag med min agent för att se vad det fanns för alternativ. Han frågade om vad han skulle kolla efter och då sade jag att utlandet hade varit kul. Jag har spelat i Sverige hela mitt liv och kände att jag nu ville prova något nytt.

– På den vägen fick jag kontakt med KalPa och Anssi (Laine), sportchefen här, och han berättade om klubben, staden och allt. Jag tyckte att det lät väldigt spännande, framför allt att de spelar en väldigt annorlunda hockey här.

– Det kändes jäkligt lockande att få komma hit och uppleva så mycket nytt. På den vägen blev det KalPa.

Hur såg alternativen ut, fanns det fler klubbar i bilden eller var du tidigt inställd på att spela utomlands?

– Det fanns väl lite intresse i SHL och så också men det passade rätt bra att komma hit. Det är ju bara sex timmar med bil hem härifrån vilket innebär att familjen kan komma hit och besöka lite oftare. Hemåt från Karlstad var det ju tolv timmar sträckkörning. Så nu blev avståndet halverat vilket känns bra.

Men du hade haft möjligheten att stanna i Sverige, om det fanns intresse i SHL menar jag?

– Ja, eller… Det fanns intresse, men sedan vet man ju aldrig riktigt hur det ser ut egentligen. Det går inte att veta hur konkret det är förrän man får ett papper framför sig. Jag vet inte hur det såg ut eller vad det hade kunnat rendera i. Det hade i sådana fall bara varit spekulationer från mitt håll för det gick aldrig så långt.

Familjens finska koppling: ”Får lära mig några fraser”

Även om August Tornberg nu ska spela utomlands för första gången i sin hockeykarriär är Finland inte helt främmande för 33-åringen. Han är uppvuxen i Pajala, som ligger bara några kilometer från den finska gränsen, innan familjen flyttade till Boden när han var liten.

Var det just Finland som du hade ställt in siktet på?

– Ja, jag har haft ganska nära till Finland från där jag växte upp. Det kändes om ett naturligt val. Jag är ju född, och bodde mina första år i livet, precis på gränsen till Finland. Farsan snackade faktiskt lite finska då och han försöker lära mig lite nu, några fraser som kan vara bra att kunna, säger Tornberg och fortsätter:

– Sedan hade syrran också kollat upp någon släktforskning. Då hade vi någon gammal släkting från Uleåborg från 1600-talet.

Om det går bra kan du väl ansöka om finskt medborgarskap och spela i Finlands landslag då?

– (Skratt) Nej, det vet jag inte. Jag trivs väldigt bra i Sverige och för mig skulle det bara vara Tre Kronor som gäller.

Går från SHL till Liiga: ”Jäkla utmaning”

August Tornberg tog en lång resa till elithockeyn. Han spelade åtta säsonger i Hockeyettan innan han som 26-åring fick chansen i HockeyAllsvenskan. Efter fyra år i Björklöven och Västerås värvades Tornberg till Färjestad och fick göra SHL-debut vid 30 års ålder. Nu, tre år senare, ska han alltså spela hockey utomlands för första gången.

Enligt backen blir detta ett sätt för honom att testa sig själv som hockeyspelare.

– Det blir en jäkla utmaning med en ny liga, ny storlek på rinken och allt annat. Det blir mycket nytt på en och samma gång. Jag känner mig jäkligt laddad för det och som sagt, det ska bli en rolig utmaning här.

Under onsdagskvällen kommer Tornberg sannolikt att göra sin debut för KalPa. Klubben ska möta österrikiska Klagenfurt i Champions Hockey League innan de möter HIFK i Liiga på fredag.

– Tanken är att jag ska spela mot Klagenfurt. Det är bara lite pappersarbete kvar att fixa, men det ska nog lösa sig, avslutar August Tornberg.

Source: August Tornberg @ Elite Prospects