Går i trotjänarens fotspår: ”Alltid sett upp till honom”

Leksand fortsätter att lyfta upp sina juniorer i A-laget. Näst på tur är August Lissel från Malung – som i dagarna skrev på ett rookiekontrakt.

– Det är som du säger jättemånga juniorer och ungdomar. Vi har otroligt kul vid sidan av träningarna också, berättar 19-åringen för Hockeysverige.se.

August Lissel och Jon Knuts är båda från Malung ursprungligen. Foto: Ronnie Rönnkvist.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



August Lissel är en av flera juniorer som tagit tag i taktpinnen hos Leksand under inledningen av SHL. 15 matcher i SHL förra säsongen och så här långt tre matcher den här. Hans prestationer gav under förra veckan honom dessutom ett A-lagskontrakt.



— Jag blev såklart jätteglad. Det är någonting jag har drömt om hela livet, att få spela i SHL. Speciellt för Leksand. Glad helt enkelt, säger August Lissel då hockeysverige.se träffar honom efter Leksands match mot Färjestad och gratulerar honom till nyskrivna kontraktet.



19-åringen fostrades fram till och med säsongen 2021/22 i Malung. Samma ort i västra Dalarna som fostrat av Leksands stora spelare och som varit Lissels förebild under uppväxten, Jon Knuts.



— Såklart att jag alltid har sett upp till Jon eftersom han också är från Malung. Dessutom har han spelat här länge.

August Lissel har gått från Malung till SHL

August Lissel spelade alltså 15 matcher i SHL för Leksand redan förra säsongen och har tagit med sig en hel del erfarenheter från den in i den här.



— Tempot, styrkan och att man nu är mer van vid som komma skall när man kommer ut. Eftersom jag, som du sa, gjorde 15 matcher förra säsongen är jag mer redo och vet vad som behövs göra för att lyckas här.

Leksands Jon Knuts och August Lissel i Malungs tröjor inför ishockeymatchen i SHL mellan Leksand och Modo den 26 november 2024 i Leksand.

Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån.

Det är en ganska stor skillnad på SHL och J20, så vad är det som behövs göras för att ta en plats i SHL?

— Att ta snabba beslut. Röra fötterna hela tiden. Flytta pucken. Allt sådant går mycket snabbare i SHL än i juniorerna.



Dessutom fick Leksandscentern chans att dra på sig landslagströjan redan förra säsongen.



— Exakt. Då var det med U19 och nu i augusti var jag med i J20. Där var det mindre rink. En snabbare hockey och mycket spel runt sargerna. Det var också lärorikt.

Har fått chansen i juniorlandslaget

En hockey som passar dig eller?

— Nej, jag gillar mer större rink, säger August Lissel med ett leende.



Du var med i J20 landslaget, finns även ett eventuellt junior-VM med i dina tankar?

— Klart att man alltid vill vara med, men just nu är jag här och krigar i Leksand. Först och främst försöker jag ta en plats i A-laget här.

August Lissel har haft en mycket fin inledning av säsongen i Leksands J20. Under sina åtta spelade matcher har han svarat för tre mål och totalt 14 poäng.



— Första och andra helgen gick väl inte riktigt som jag hade önskat. Under senare tid har det faktiskt gått riktigt bra.

— I det här laget har vi bra spetsiga forwards, bra backsida med många bra backar och bra målvakter. Det enda jag upplever är att vi är lite tunna på forwardssidan, men där får vi bra hjälp av 08:orna. Dom gör ett jättebra jobb när dom är med oss.



Hur sammanfattar du dina tre matcher i SHL den här säsongen?

— Första tycker jag gick bra. Då fick jag spela hela tiden. Andra satt jag som 13:e. Fick komma in något byte och då tyckte jag också att det gick bra, men idag var min sämsta match.

Kryllar av juniorer i Leksand

Ni är många juniorer och unga spelare i den här gruppen, hur är det här gänget i omklädningsrummet och vid sidan av isen?

— En jätterolig grupp. Det är som du säger jättemånga juniorer och ungdomar. Vi har otroligt kul vid sidan av träningarna också.



Vem hörs mest?

— Anton Johansson.

August Lissel från Malung har fått chansen med Leksand.

Foto: Bildbyrån.

Överlägset?

— Ja.



Kan han vara tyst någon gång?

— Nej. Han och Victor, nu är Victor utlånad, dom två hörs annars mest, skrattar August Lissel.

Leksands svaga form: ”Haft chansen att vinna”

Vem är pappan i gruppen?

— Nu har jag inte varit med så länge, men jag får ta våra äldre gubbar. Peter (Cehlarik), Kalle (Östman), Jon… Alla dom rutinerade.



Leksand har haft en trög period, hur tänker du kring er prestation?

— Själva spelet i sig har inte varit så dåligt. Jag tycker att vi haft chansen att vinna varje match. Det är mer utdelningen som egentligen har saknats.



Hur förändrar man på något sådant?

— Gå in på mål, slänga puckar på mål, göra skitmål, returer, styrningar, backskott med skymning och allt sådant. Alla klassiska klyschor.



Vad är nyckeln till om Leksand ska börja klättra uppåt i tabellen?

— Göra mål och vinna matcher, avslutar August Lissel med ett leende.

Source: August Lissel @ Elite Prospects