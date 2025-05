”Inte varit på samma sätt i de andra klubbarna”

August Berg spelade upp Djurgården till SHL. Det var tredje gången backen gjorde den resan med ett lag – men en detalj stack ut den här gången.

– Den pressen vi lade på oss själva i Djurgården, styrelse, tränare, spelare, att vi ska vinna… så har det inte varit på samma sätt när jag spelat i de andra klubbarna, säger backen till Hockeysverige.se.

August Berg i finalen mot AIK (vänster). Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån.

HANINGE (HOCKEYSVERIGE.SE)



Det har gått några veckor nu sedan Djurgården blev klara för en comeback i SHL. Krutröken inne på Hovet efter kvalet mot AIK har övergått till en svettånga från olika nationers VM-spelare, vilken nu vädras ut. Vardagen är tillbaka och Djurgården har inlett sin träning för att etablera sig i SHL. En som kvalet har varit lite extra för är August Berg. Säsongen 2019/20 sköt han bokstavligen talat upp Leksand till SHL. 2022/23 var han med om att ta upp MoDo till SHL och för några veckor sedan var han alltså en av nyckelspelarna då Djurgården återvände till högsta serien. Man kan tänka sig att sportcheferna hos bland annat Björklöven, Södertälje, AIK och inte minst MoDo (igen) borde göra allt för att köpa loss honom ur kontraktet med Djurgården, men…



– Nej det är ingen som har ringt. Planen är att jag ska spela för Djurgården, men det har varit kul och jag fått vara med om mycket, säger August Berg med ett leende då hockeysverige.se träffar honom i ”Fimpens” (Christian Eklund) nya hall med isytor i Haninge söder om Stockholm.



Går det att rangordna dom här tre avancemangen på något vis?

– Nej, det skulle jag inte säga. Det har varit roligare och roligare ju äldre jag blivit eftersom jag då förstått vikten av ett lag.

– Det var verkligen speciellt och extra kul att gå upp med Djurgården nu när jag har familj, fästmö, men också för klubben och allt sådant.

”Det har gjort att vi alla hängt på”

Du sköt Leksand till SHL med ditt avgörande mål mot Mora…

– Precis, men jag var ung då och fattade inte riktigt allt. Allt det kändes som en illusion och overkligt.

– Klart att det var coolt då också, men jag har som sagt var blivit äldre, klokare och då också börjat förstå lite mer.

Vad var det som fick dig att tacka ja till Djurgården inför förra säsongen?

– Jag hade en bra dialog med (Niklas) Wikegård och deras mål var att gå upp i SHL. Det visste jag var något väldigt kul att få vara med om. Jag fick dessutom erbjudande om mer istid i Djurgården kontra MoDo.

– Ibland blir det fel. Jag ville ha mer istid och fick då gå till Djurgården, vilket jag fick och det var superkul.

August Berg spelade i MoDo innan han kom till Djurgården.

Foto: Bildbyrån.

Det innebar också att han lämnade SHL för spel i Hockeyallsvenskan.



– Det spelade ingen roll utan det var bara kul att få spela hockey.



Hur tidigt förstod du att det här laget hade något speciellt?

– Det visste jag redan innan jag skrev på för Djurgården. Jag ville komma till ett lag som var favoriter eller hade en väldigt stor chans att gå upp. Det visste jag att jag skulle få vara med om hos Djurgården, så det var ett självklart val.

August Berg om stämningen i Djurgården: ”Fick nästan gå därifrån…”

Djurgården var storfavoriter och ni hade en stor press på er, hur hanterade ni dom bitarna i omklädningsrummet?

– Många har sagt det hela säsongen, att vi haft grymma karaktärer i vårt lag. Absolut har tränarstaben varit viktigt, men vi har ändå haft sådana som (Marcus) Krüger, (Patrick) Thoresen, (Ludvig) Rensfeldt, (Daniel) Brodin, (Linus) Klasen, Dick Axelsson… Jag kan rabbla upp hur många namn som helst.

– Dom har sjukt mycket rutin och visade en jäkla lagmoral. Det har gjort att vi alla hängt på, blivit ett ”go” i laget och en trygghet.

Med Linus Klasen och Dick Axelsson i laget blev det såklart mycket skratt också.



– Ja, jag har haft sjukt kul, skrattar August Berg och fortsätter:

– Första två veckorna var jag inte van vid surret och fick nästa gå därifrån eftersom det var så kul. Jag älskar att garva mycket. Att man har roligt på ishallen och alla trivs hjälper såklart också ett lag.

Linus Klasen.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Blev ni tajta även vid sidan av, vilket kan vara svårt i Stockholm jämfört med Örnsköldsvik och Leksand?

– Precis. Det blev ändå många timmar på ishallen så vi har såklart fått lägga extra mycket energi då vi var där.



Vem är du i den här gruppen?

– Jag har alltid gillat att prata. Kanske att jag var en liten mellanhand mellan äldre spelarna och dom yngre. Det spelar ingen roll om man är 18 år eller 38, det går att surra med alla. Det är så jag fungerar och jag tycker om då alla trivs.

”Att det var AIK vi mötte spelade ingen roll för mig”

Det blev inte en alldeles enkel resa i slutspelet och Djurgården ställdes inför flera utmaningar.



– Det var tufft mot Södertälje. Vi låg under där, men jag kände ingen speciell press över det ändå. Jag tror alla då kände att det inte var att tänka på någon press då utan att det bara var att köra. Att det inte fanns något annat än att vinna.

– Klart att det kan varit jobbigt för vissa, nervöst och allt sådant, men efter den serien rullade det bara på.

August Berg, Dick Axelsson och Ludvig Rensfeldt firar mål av Djurgården.

Foto: Kenta Jönsson / Bildbyrån.

Kändes det generellt i gruppen att det inte fanns några hinder utan ni bara såg möjligheter?

– Vi hade en väldig tro på varandra och visste vad vi kunde. Vi hade gjort många vändningar under säsongen och visste att ger vi aldrig upp så vinner vi. Alla visste att vi kunde göra fyra mål i en tredje period och vända en match.

– Dessutom hade vi sådana spelare i vårt lag som skulle kunna kliva in och göra två mål. I många matcher under säsongen gjorde dom här killarna också två mål, vilket gjorde att vi vann.

– Sedan hade vi ett fantastiskt stöd, speciellt på hemmaplan, av publiken. Det gav oss extra energi. Samtidigt var det sjukt kul att känna att vi gjorde rätt och att då publiken vaknade till extra mycket i någon tredje period där vi låg under.



Hur ser du tillbaka på finalmatcherna mot AIK?

– Jag är inte speciellt nervös av mig och att det var AIK vi mötte spelade ingen roll för mig. Visst, det var ett Stockholmslag mot ett Stockholmslag så det var skönt att slippa resa. Vi fick sitta kvar i vårt omklädningsrum. Mer än så tycker jag inte att det var.

– Klart att det var speciella matcher, men jag hade all fokus på att vinna. Oavsett vilket lag vi mött hade det inte spelat någon roll för mig.

– Jag har inte tänkt så mycket på att det var AIK, men i slutändan var det såklart skönt att vinna mot just dom.

Det skilde sig mot tidigare avancemang

Som grabb hemma i Vallentuna, var du AIK:are eller Djurgårdare?

– Alltid hellre Djurgården!



Det var bara hemmapublik under finalmatcherna, hur kände ni spelare kring det?

– Vi spelade en match mer hemma än vad AIK gjorde. Klart att det spelade en roll med hemmafördel, men jag lyssnade ändå bara på djurgårdsfansen så egentligen spelade det ingen roll för mig.

Scenerna på Hovet efter att Djurgården säkrade SHL-avancemanget.

Foto: Maxim Thore / Bildbyrån.

Går det att beskriva känslan då det var klart?

– Det var skönt. Som du nämnde innan med en otrolig press. Jag har ändå spelat i ikoniska klubbar innan som Leksand och MoDo. Det är mycket hjärta och historik i dom klubbarna, men den pressen vi lade på oss själva i Djurgården, styrelse, tränare, spelare, att vi ska vinna, så har det inte varit på samma sätt när jag spelat i andra klubbarna.

– Nu var jag fortfarande junior då jag var i Leksand så jag kanske inte märkte av pressen. Vid jul låg vi trea från slutet och det hade gått dåligt under säsongen för Leksand. Då blev det inte heller samma press.

– I Djurgården blev det att vi skulle vinna serien och gå upp. Det fanns inget annat. Den pressen blev till min fördel genom att jag varit med om liknande situationer tidigare.

– Om jag själv varit 19 år, fansen inte var nöjda med något annat än att vi går upp. Då skulle jag också känna en otrolig press. Därför tror jag i en final för oss, vi hade spelat med den här pressen under hela säsongen, blev det inget speciellt för oss. Klart att det var en final och viktigt, men vi kunde slappna av på ett annat sätt än vad AIK kunde. Då hade AIK något att förlora. Vi hade haft något att förlora under hela säsongen. Det tror jag kan ha spelat in.

– Som jag sa hade vi sjukt starka spelare som bland annat varit med om att vinna Stanley Cup och så vidare. Det är många som varit med om mycket och hade en trygghet i rösten när dom pratade i ett omklädningsrum. Klart att det hjälper.

August Berg om firandet i Djurgården: ”En lång kväll”

August Berg fick både ris och ros i media för sin många gånger tuffa spelstil, vilket inte minst syntes mot AIK där han många gånger låg på gränsen till det tillåtna.



– Jag har alltid tyckt om att tacklas. Det är lättare att få en spelare att stanna än att dom får åka snabbt. Tacklar man kanske dom till och med ramlar.

– Sedan spelar jag till domaren blåser, vilket jag fått höra sedan jag var liten att man ska göra, så det har bara varit att tuta och köra.



Hur var festen efter att ni vunnit finalserien?

– Bra. Vi hade kul och det var bra uppstyrt. En lång kväll och man ska fira när man gått upp.

August Berg i Djurgården.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Nu är det SHL som gäller, vad krävs det av Djurgården om ni ska etablera er där?

– Alla vet att det är ett steg uppåt. Alla matcher kommer bli extremt tuffa kontra hur det var i Hockeyallsvenskan där alla lag kanske inte höll en högre kvalité på samma sätt som i SHL. Där kan alla lag vinna mot alla.

– Det kommer bli ett krig för oss, vilket vi är inställda på. Vi kommer lägga ner ett hårt jobb i sommar, vilket kommer bli viktigt om vi ska leverera i vinter.

SHL väntar: ”Ska bli sjukt kul”

Är målet slutspel eller hålla sig kvar?

– Nu är det mest fokus på att bygga upp kroppar igen. Att bli starka och orka åka mycket skridskor i vinter. Taktik och sådant får vi ta senare.



Du sa själv att du vill ha mycket speltid, vad krävs det av dig om du ska få det?

– Att jag levererar varje dag. Klart att det blir tuffare då vi kliver upp ett steg till SHL. Precis som förra säsongen och varje säsong, kommer jag få kriga om en plats. Man får den speltid man förtjänar.

– Skönheten med hockey är att det inte alltid är en dans på rosor utan man måste lägga ner arbete för att få spela.



Det syns på dig att du ser fram emot premiären i höst.

– Ja, det ska bli sjukt kul, avslutar August Berg med ett leende.