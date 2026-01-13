Stjärnmålvaktens hyllning: ”Han är ligans bästa spelare”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

SHL:s bästa målvakt säsongen 2024/25 trivs i topplaget i Rögle.

I en intervju med Hockeysverige.se berättar Arvid Holm om den långa resan till Ängelholm, men hyllar också lagkamraterna.

– Han är ligans bästa spelare i mitt tycke, säger han om Fredrik Olofsson.

Arvid Holm hyllar Fredrik Olofsson. Foto: Bildbyrån och Ronnie Rönnkvist

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)



Gång efter annan fostrar lilla Ljungby skickliga hockeyspelare. Senaste i raden är landslagsmålvakten Arvid Holm som numera bor cirka tio min sydväst ut i Ängelholm. Där utgör han tillsammans med Christoffer Rifalk SHL:s kanske bästa målvaktspar, men vad är det som gör just Ljungby till en så pass bra plantskola för hockeyspelare?

– Bra fråga, säger Arvid Holm med ett skratt då hockeysverige.se träffar honom i Catena Arena för en intervju.

– Bra tillgänglighet till is och man får möjligheten att träna med flera lag. En lite mindre stor förening med en stark hockeykultur.

Är det fortfarande samma stora intresse för hockeyn i Ljungby?

– Ja, det tycker jag. Det är många som bryr sig om A-laget, men även juniorerna. Har man barn i Ljungby landar det ofta i att man börjar på skridskoskola och sedan får man ser vart det tar sig.

Hade du också en pappa som spelade hockey?

– Lite till och från, men han var mer en innebandyspelare. Sportintresserad och framför allt väldigt hockeyintresserad.

Fick oväntad SHL-chans: ”Hann inte tänka så mycket”

Arvid Holm hade som de flesta unga hockeykillar och tjejer förebilder. För hans del fanns förebilderna på nära håll.

– Det var först och främst målvakterna lokalt när jag var lite yngre. Petter Sandström kommer jag ihåg väldigt tydligt. Ju äldre jag blev började jag titta mot NHL och hittade mina förebilder där, men Sandström skulle jag säga var den första.

Inför säsongen 2016/17 lämnade han Troja för spel i Karlskrona. Under säsongen 2017/18 tog han plats i klubbens A-lag och redan säsongen därefter ringde Färjestad.

Hur gick tankarna då du fick den här chansen?

– Tankarna gick nog inte alls, vilket jag också tror var till min fördel. Jag var så pass ung och allt blev så pass hastigt.

– Jag kommer ihåg att jag förlängde mitt kontrakt i Karlskrona. En vecka efteråt fick jag ett samtal där man sa att Färjestad var intresserade. Efter en och en halv vecka var jag i Karlstad och sommartränade, så jag hann inte tänka så mycket.

– När säsongen väl var igång var det detsamma och allt flöt på hela vägen, så det var nog, som sagt var, till min fördel att jag inte tänkte så mycket.

Arvid Holm fick oväntat chansen av Färjestad 2019, där han senare också gjorde succé. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Bara två år senare var Arvid Holm i Kanada efter att ha blivit draftad av Winnipeg Jets, men också fått debutera i Tre Kronor.

– Det var två väldigt, väldigt bra år. Vi hade en grym målvaktstränare i Färjestad då, ”Masken” (Maciej Szwoch). Mycket extraträning och detaljer. Han var väldigt nyttig för mig och fick mig att helt enkelt bli bättre på att jobba.

Där blev Arvid Holm bra på att åka buss

Det blev tre säsonger i Kanada och USA där det mestadels blev spel i AHL för Manitoba Moose och Colorado Eagles.

– Mindre rinkar och mer tryck på mål. Jag tyckte det var nyttigt, men framför allt var det mer utanför jag kände att jag växte lite. På så vis var det tre nyttiga och roliga år.

– Som målvakt utvecklade jag mest det här med förberedelse, lite mer ”off ice” och rutiner, vilket jag tycker har varit viktigt. Det är lite mer resor och sådant där borta så man måste vara mer noga när man får tillfällena att både spela, men också träna och hur man tar hand om sig. Det var mer sådant än något konkret i mitt målvaktsspel.

Du är med andra ord bra på att åka buss?

– (Skratt) Ja, jag är bra på att åka buss, men vi flög en hel del också. Många tidiga flyg. Vi spelade ofta ”back to back” och dagen efter skulle vi kliva upp vid 03.30 och vara på flygplatsen vid fyra.

Arvid Holm tillbringade tre säsonger i Nordamerika. Foto: Hector Acevedo/ZUMA Press/Alamy

Vart trivdes du bäst och spelade din bästa hockey där borta?

– Jag trivdes väldigt, väldigt bra i Colorado. Jag fick väl inte hockeyn att stämma riktigt, men jag tyckte att målvaktstränaren (Peter Budaj) där var grym.

– Vi jobbade mycket tillsammans och han låg på mig hela tiden, så det var kanon för mig. Utanför var det ett kanonställe att bo på så det var väldigt kul där.

Du bänkade några matcher i NHL, men fick aldrig chansen att spela, hur tänker du kring det idag?

– Klart att det var tråkigt. Hela min karriär har gått ut på att jaga den där matchen i NHL. Det var lite synd, men jag är fortfarande bara 27 år gammal så jag hoppas att inte drömmen stängts ännu.

– Jag tror att det är bra för alla hockeyspelare att ha den drömmen på gång så man kör vidare mot den.

Blev ligans bästa målvakt i Rögle

Arvid Holm återvände till Sverige och SHL 2024 och då till Rögle.

– Bra förening. Folk bryr sig. Väldigt, väldigt bra fans och sedan har vi en duktig målvaktstränare (Peter Hirsch). Jag tycker det är viktigt att man hittar rätt med det.

– Det är inte så många matcher i SHL så då gäller det att hitta bra träningsvanor, vilket jag har hittat här.

– Dessutom funkar det bra socialt också. Geografiskt kommer jag dessutom här nerifrån. Det tar bara en timme hem till Ljungby för mig.

Hur ofta är du till Ljungby?

– Då och då ändå. Efter någon träning åker jag hem, sover där och åker tillbaka hit dagen efter.

– Brorsan (Vilgot Holm också målvakt) spelar hemma i Troja så det kan vara kul att åka och kolla på honom då och då.

Numera har Arvid Holm cementerat sig som en av SHL:s bästa målvakter. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Arvid Holm, som förra säsongen utsågs till ligans bästa målvakt, har den här säsongen spelat 25 matcher och har 90.81 i räddningsprocent.

– Jag tycker att säsongen varit bra och har också varit så för hela laget. Vi hade mycket skador för ett tag sedan och hade då en svacka av förklarliga skäl.

– Utöver det tycker jag att det än så länge har varit en bra resa. Det blir så med en ny tränare och nytt spelsystem, att det blir mycket nytt. Jag tror det blev en liten invänjningsperiod för alla och den gick väldigt bra. Att en svacka skulle komma när vi hade lite skador var ändå nästan oundvikligt.

– Jag tycker att det både för mig och laget har stämt bra. Just nu ligger vi trea och det är godkänt.

”Fredrik Olofsson är ligans bästa spelare”

Förändrades gruppen mycket då Dan Tangnes kom in som tränare?

– Lite ändå, men jag tycker att vi hade ett bra driv i spelargruppen redan innan. Det var kanske att vi fick en mer tydlighet i vårt spelsätt. Också att vi bröstade upp oss lite, vilket jag tycker var nyttigt.

– Det kändes som han kom in med lite den attityden, att man ska ha huvudet högt och ryggen rak. Det tycker jag att vi har anammat. Vi har också väldigt bra ledare i spelargruppen, så jag tycket att det har drivit på sig själv.

– Det var mycket Dan i början, men nu tycker jag att vi som grupp har tagit över det där och kan driva det själva på ett annat sätt.

Fredrik Olofsson tokhyllas av lagkamraten. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Vad är styrkan i den här gruppen?

– Jag tycker att det är våra ledande spelare. De går i bräschen match efter match. Fredrik Olofsson är ligans bästa spelare i mitt tycke. Jag tycker att han varit otroligt bra för oss. En poängspelare man kan lita på i alla situationer.

– Väldigt underskattad och framför allt svårhittad, så vi är lyckligt lottade att ha honom. Dessutom våra veteraner med Dennis (Everberg), ”Bengan” (Anton Bengtsson) och Lucas (Ekeståhl Jonsson) på backen…

– Vi är ett homogent lagbygge. Fyra bra kedjor med tre bra backpar, så vi har alla förutsättningar, avslutar Arvid Holm.

