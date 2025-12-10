Berättar själv: Därför bröt han NHL-kontraktet

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Anton Lundmark fick sin livs chans i våras när han skrev NHL-kontrakt med Florida Panthers.

Nio matcher in på Nordamerika-äventyret och några matcher på läktaren senare valde 24-åringen att bryta avtalet.

– Vad ska jag säga? Det blev inte som jag hade tänkt mig, säger Lundmark till Hockeysverige.se.

Anton Lundmark berättar om beslutet att bryta NHL-avtalet med Florida Panthers.

Foto: Bildbyrån/Alamy (Montage)

Det var nog en och annan som höjde på ögonbrynen i våras när det stod klart att regerande Stanley Cup-mästaren Florida Panthers kontrakterat Timrå-forwarden Anton Lundmark.

Efter en fin debutsäsong i SHL med Timrå, som kröntes med en Tre Kronor-debut under våren, skrev Lundmark ett ettårskontrakt med NHL-giganten. I somras gick flyttlasset över Atlanten, men sejouren i USA blev kortvarig. Nio spelade matcher och drygt två månader in på säsongen valde Lundmark att bryta kontraktet.

– Vad ska jag säga? Det blev inte som jag hade tänkt mig. Någonstans kände jag att jag fortfarande är en ung spelare som behöver spela matcher och utvecklas. Jag kände vid en viss tidpunkt att det nog var bäst att bryta och i stället få komma hem och känna lite trygghet och veta hur vardagarna ska se ut. Jag kände att jag behövde fortsätta ta steg som hockeyspelare och då kändes det som rätt beslut att komma hem, säger han till Hockeysverige.se.

Hamnade på läktaren

Lundmark gallrades tidigt bort från Floridas träningsläger under hösten och förpassades till AHL-laget Charlotte Checkers, där han i sin tur förpassades till en tillbakadragen roll i forwardshierarkin. Istiden låg på runt 13–14 minuter per match, gissar Lundmark, i de matcher han fick spela – samtidigt som han stundtals fick finna sig att sitta på läktaren.

Trots det trivdes ändå 24-åringen med tillvaron i Charlotte.

– Utanför isen har jag ändå trivts helt okej. Charlotte är en jättefin stad med väldigt bra väder, så på den biten har det varit bra. Att jag nu kommer hem har egentligen bara med det hockeymässiga att göra med hela utvecklingsbiten. Allt annat är jag nöjd med, säger han.

Anton Lundmark.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Ingen ånger: ”Glad över att ha fått prova”

Att han tog chansen i våras och skrev NHL-avtal med Florida är, så klart, inte heller något han ångrar.

– Det blev inte som jag hade önskat, men det är absolut ingenting jag ångrar. Jag vill inte sitta där som 70-åring i gungstolen och fundera: ”Varför gjorde jag inte det där?”. Jag har absolut ingen ånger och är väldigt glad över att jag har fått prova det här, säger han.

Finns det några lärdomar du kan ta med dig från dina månader i USA?

– Språket, svarar Lundmark blixtsnabbt.

– Jag har blivit en riktig hejare på engelska. Där har jag blivit riktigt bra. Den var halvtaskig när jag kom till Timrå från Tingsryd, men där hade jag turen att ha Olli (Jokinen) som pratade engelska, så jag hade lite engelska i kroppen när jag åkte över – men den har blivit betydligt bättre nu. Det tar jag verkligen med mig och jag hoppas att jag kan hålla den vid liv.

Skriver kontrakt till 2028

I stället för en oviss fortsättning i farmarligan med Charlotte väntar nu en återkomst till Timrå.

– Det känns bra. Det känns som hemma, skulle jag säga. Det är skönt att se bekanta ansikten och få träffa allt folk igen. Det känns jättebra och inspirerande.

Lundmark hade sedan tidigare ett gällande avtal med klubben, men i samband med återkomsten skrev 24-åringen ett nytt kontrakt med klubben som sträcker sig till 2028.

– Jag känner att det ger mig lite trygghet kring var jag ska vara de närmaste åren, så att jag kan jobba på i lugn och ro för att bli en bättre hockeyspelare. Nu har jag tid som jag verkligen kan lägga ned på att bli så bra som jag bara kan bli. Det känns väldigt skönt.

Anton Lundmark hoppa bidra med glädje och energi i Timrå. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

”Vill bidra med lite glädje”

Nu hoppas Lundmark komma in i tabellåttan och bidra med fart och fläkt – och bra energi utanför isen.

– Jag vill bidra med ett glatt humör och lite fart under fötterna. Jag vill använda min skridskoåkning så mycket som möjligt och vara en jobbig spelare att möta, men framför allt vill jag komma in och bidra med lite glädje.

Vad hoppas du få ut av resten av säsongen?

– Bra fråga. Jag hoppas att vi kan gå så långt som möjligt med laget. Jag tycker att vi har ett bra lag, så jag hoppas att vi kan vara med och utmana i SM-slutspelet. För egen del hoppas jag att jag kan bidra med det jag kan göra och fortsätter att utvecklas som spelare och människa. Jag är inspirerad av delen som är kvar av säsongen.

