Efter AHL-debuten – var spelar Leksandslöftet nästa säsong?

Anton Johansson avslutar sin säsong med AHL-spel i Detroit Red Wings farmarlag.

Men återvänder 20-åringen till Leksand nästa säsong eller blir han kvar i Nordamerika?

– Det finns tyvärr inga svar på den frågan nu, säger Johansson till hockeysverige.se.

Var spelar Anton Johansson nästa säsong? Det vet han just nu inte ens själv.

Foto: Ronnie Rönnkvist (Montage)

En av Leksands utropstecken under säsongen har varit en 20-åring från Saltsjö-Boo i utkanten av Stockholm, Anton Johansson. Nu har han visserligen spelat i Leksand sedan 2020 och den här säsongen har han gått från klarhet till klarhet. Hans avslutning av säsongen fick Detroits organisation, vilken han är draftad för, att plocka över honom redan nu till farmarlaget Grand Rapids Griffins i AHL.

– Bra tycker jag, svarar den tidigare JVM-backen då hockeysverige.se når honom på andra sidan Atlanten och frågar om hur han ser på sin utveckling under säsongen:

– Jag hade en otroligt härlig säsong i Leksand där jag själv tycker att jag tagit stora kliv. Också mognat mycket i spelet och blivit mer ansvarstagande ute på isen, så säsongen har varit bra.

Vad är det som fått dig att ta kliven kring just mognad och ansvar?

– Jag tror bara att man känner av det mer ju äldre man blir och fler matcher man spelar. Man vet vad för beslut man ska ta i vissa situationer. ”Där kanske jag ska göra så där och där kanske jag inte ska göra så där. Där ska jag vara mer kreativ”.

Åkte över till AHL efter säsongen i Leksand

När Leksands säsong var över var det alltså bara för Anton Johansson att packa hockeytrunken för att testa på spel i AHL.

– Såklart att det var otroligt roligt. Klart lite pirrigt att åka hit och visa upp sig, men det är otroligt kul att få möjligheten att komma hit och hjälpa laget.

Hur motiverade organisationen att man ville ha över dig redan nu?

– Det var mer bara att ville att jag skulle åka över efter säsongen. På den vägen har det varit.

Anton Johansson åkte över till Nordamerika direkt efter att säsongen var slut i Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist

Visste du om relativt tidigt att du skulle åka över då ni spelat klart i Leksand.

– Inte jättetidigt, men man förvarande lite om det då vi hade sju, åtta matcher kvar med Leksand.

– Det var skönt att jag inte fick det direkt efter att vi åkt ut, ”Du ska åka”, utan redan hade det lite i bakhuvudet att jag skulle åka över efter säsongen.

Under säsongen har ytterligare fyra svenskar spelat för Grand Rapids, Elmer Söderblom, William Wallinder, William Lagesson samt Gabriel Seger.

– Jag kände inte någon av dom jättebra innan. Nu är det bara Wallinder och Seger som är här nere och kör, men dom har tagit hand om mig väl.

– Alla här är sköna killar så det har inte varit några problem att komma in i laget. Det blir såklart lite lättare när det är några svenskar här också.

– Några av dom andra killarna i laget har jag träffat lite på camper. En del har jag även mött i landslaget, så några kände jag igen vilket har varit kul.

Debuten för Grand Rapids Griffins: ”Passar mig bra”

22 mars var det dags för debut i AHL med match mot Rockford Ice Hogs.

– Den var rolig. Mycket folk på läktarna. Såklart är hockeyn här mycket mer annorlunda med liten is och grejer jämfört med hur den är i Sverige. Det tog ett tag innan jag kom in i allt, men jag tyckte debuten var kul.

Du är skridskoskicklig och fysisk i ditt spel, har det spelet passat in bra så här långt i AHL?

– Ja, jag tror det ändå. Det är, som sagt, liten rink och går ganska snabbt. Då gäller det att ta snabba beslut och röra på fötterna. Jag tror ändå att det passar mig rätt bra.

Än vet Anton Johansson inte var han ska spela nästa säsong. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad har varit den största omställningen så här långt?

– Det är nog att allt går lite fortare. Spelarna kommer lite fortare till dig. Att det är just liten is gör att det blir så.

– Själva spelsystemet är lite detsamma förutom att det är på liten is och man då behöver man vara lite mer varsam med pucken.

Hur har livet vid sidan av hockeyn varit så här långt?

– Magiskt. Vi tränar på förmiddagarna. Sedan har vi hela eftermiddagarna ledig där man kan ta hand om sig själv och passa på att se lite av stan, som är jättefin. Allt känns jättebra än så länge.

Islossning för Anton Johansson: ”Kommit in i systemet”

Anton Johansson med pucken efter sin första AHL-poäng. Foto: Privat/Instagram

Anton Johansson har så här långt spelat sex matcher och svarat för totalt tre assist. Samtliga assistpoäng kom för övrigt i senaste matchen.

– Jag har känt, framför allt senaste matcherna, att jag kommit in i det mer och mer. Första fyra matcherna var det lite trögt, men nu har jag, som sagt var, kommit in i spelsystemet, vart jag ska lägga puckarna, och allt sådant, så nu tycker jag att det känns bra.

Var det lite ”yr höna” inledningsvis?

– (Skratt) Ja, lite. Det blir så när det är ett nytt spelsystem och andra grejer i försvarszonen mot vad jag är van vid. Även andra grejer i uppspelen och sådant. Klart att det då blir lite yr höna där ute.

Hur skönt var det att i senaste matchen få göra dina första poäng?

– Såklart kul. Det är alltid kul när poängen trillar in. Då blir det också lite lättare. Sedan var det otroligt skönt att vi vann eftersom vi verkligen behöver vinna sista matcherna för att skippa den här ”play-in” matchen.

Leksand eller Detroit? Svaret om framtiden

Så här långt har Anton Johansson haft Shai Buium som backkollega. En 22-årig back draftad av Detroit i andra rundan 2021.

– Jag tycker att det har fungerat bra. Han vill också vara offensiv. Vi vill ju inte vara i defensiv zon och jag tycker att löser många situationer bra.

Vad ser du som ditt personliga mål resten av säsongen?

– Att göra det så bra som möjligt här borta. Sedan får jag se vad som händer. Klart att det hade varit kul att få vinna något här borta, men det är långt slutspel så vi får helt enkelt se.

Du har kontrakt med både Detroit och Leksand kommande säsong, hur går tankarna framåt?

– Just nu vet jag lika mycket som du. Ungefär så. Det finns tyvärr inga svar på den frågan nu, avslutar Anton Johansson.