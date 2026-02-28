Anton Blomqvist: Så ska HV71 undvika kval

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

HV71 är i ett utsatt läge efter storförlusterna mot Frölunda och Djurgården.

För hockeysverige.se ger tränaren Anton Blomqvist sin syn på vad som har gått fel för HV – och hur laget ska resa sig för att undvika kval.

– Jag vet om att vi rest oss från käftsmällar tidigare. Det har jag en full tro på att vi kommer göra igen, säger Blomqvist.

Anton Blomqvist har fortfarande hopp om att HV71 ska kunna undvika kvalspel. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Ska HV71 klara sig undan kvalspel? Folket i Jönköping och Huskvarna börjar såklart bli luttrade vid det här taget, men vad är det som egentligen inte kuggat i fullt ut under säsongen? Anton Blomqvist är hårt prövad coach i HV71.

— Jag tror att det är många anledningar, svarar Anton Blomqvist när hockeysverige frågar om vad det är som gjort att HV71 ligger där man ligger idag och fortsätter:

— Vi fick en tung start och jag tror att vi blev lite tagna av situationen vi satt oss själva i med tanke på historiken både förra säsongen och åren där innan. Det blev en tuff situation att hantera för många.

— När vi var som djupast fick vi en flod av skador vilket var svårt att skydda sig mot. Sedan har det varit lite saker utanför isen med sjukskrivningar och folk som lämnat.

Hockey kan alla spela på den här nivån, men har det varit mentala bitar som spelat in till en viss del?

— Ja, det tror jag. Självförtroende är någonting man förtjänar och det kommer av att göra bra saker över tid.

— När man då inte får resultaten med sig och det börjar bli jobbigt är det klart att det sätter sin mentalt. Samtidigt finns det delar i det som vi behöver hantera för att jobba på den här nivån oavsett om man är ledare eller spelare. Det försöker vi också jobba med.

Anton Blomqvist lyfter även några bitar som varit lagets styrkor under säsongen.

— Det skulle jag säga har varit att vi på något sätt tagit oss tillbaka då vi varit uträknade. Att vi aldrig har gett upp utan fortsatt jobba på och trott på saker och ting när det har varit som jobbigast. Det är också där vi är nu och behöver vara framöver.

— Moralen i gruppen är hög. Sedan är det såklart en grupp som blivit utmanad på många olika sätt och behövt gå igenom saker och ting. Det är en grupp som vill väldigt väl och sitter ihop, vilket jag tycker är viktigt.

Anton Blomqvist: ”Det är en väldig utmaning”

Märks det i omklädningsrummet att det börjar närma sig kniven mot strupen?

— Jag tror alla är medvetna om situationen. Vi har sex matcher kvar och ligger tre poäng bakom en tolfte plats. Klart att då alla förstår innebörden av situationen vi är i.

— Samtidigt behöver man inte bry sig om yttre grejerna utan att i stället fokusera på det vi kan påverka och sättet vi förhåller oss till varandra både på och utanför isen.

Hur ofta tittar du själv på tabellen?

— Jag tittar nog när jag ser den. Det är inte så att jag söker upp tabellen. Sedan försöker jag givetvis ha koll på målskillnader och den typen av grejer som jag behöver ha.

— Det är inte så att jag tittar efter den aktivt, men inte heller så att jag undviker den. Jag tycker inte att den ger mig jättemycket eller tycker att den gör det jobbigt för mig.

Anton Blomqvist och hans tränarstab har en tuff uppgift framför sig. Foto: David Wreland/Bildbyrån

Det har varit hot, hat och trakasserier mot folk som jobbar i HV71. Något som såklart även Anton Blomqvist fått känna av och det folk lätt glömmer är att han, personal, coacher och spelare är vanliga människor som älskar sin hockey.

— Klart att det varit många utmaningar under säsongen på olika plan. Jag har försökt att ha fokus på det där jag verkligen kan göra skillnad och då lägga energi på det.

— Sedan är det en väldig utmaning, men jag tycker ändå att jag på något sätt har lyckats vrida om min egna energi till där den behöver vara.

Kris i HV71 efter smällarna: ”Gör mig förvånad”

HV71 kommer närmast från två tuffa förluster, 1-5 mot Frölunda och 0-4 mot Djurgården.

— Jag tycker att man kan separera dom två matcherna lite. Vi gjorde 30 minuter ganska bra mot Frölunda hemma. Sedan hade vi en fem, sex minuters period där vi i princip gav bort fem mål i andra perioden.

— Tredje perioden blev svår att utvärdera eftersom det inte fanns så mycket att utvärdera eftersom matchen dog efter att vi gett upp så många mål. Plus att det blev mentalt tufft när vi visste att vi mötte ett bra lag. Du hämtar aldrig igen det i den här ligan.

— Matchen i torsdags är den jag har färskast i minnet och man är väl besviken. Just innan dom gjorde 1-0 kunde det ha stått 3-0. Djurgården hade några jättelägen som egentligen kom från ingenstans och där vi nästan gav upp chanser till dom. Det gör mig lite förvånad och fundersam givetvis.

Hur kan det bli så i en så pass viktig match för er?

— Klart att jag har funderat på det. Det är någon form av välvilja. Att man vill gå ut och göra skillnad i stället för att behålla ett lugn och låta spelet komma till en.

— Att man försöker göra saker som kanske inte finns för att man vill, i god tro, göra skillnad. Någon form av forcering i spelet tyckte jag mig se, men samtidigt är jag förvånad över den matchen vi gjorde. Det var en tuff kväll för oss.

HV71 har stått för två plattmatcher i rad. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

Anton Blomqvist: Så ska HV71 undvika kval

Oroar den här prestationen dig med tanke på vad ni har framför er?

— Det är väl klart att jag funderar på hur och varför det kunde se ut så. Jag vet också om att vi rest oss från käftsmällar tidigare. Det har jag en full tro på att vi kommer göra igen.

Vad måste bli bättre om ni ska ta tillräckligt med poäng för att undvika kvalspel?

— Jag ska inte säga vårt försvarsspel, men det är givetvis en del av det. Vi kan inte bjuda på så mycket mål genom att spelarna är gift med pucken.

— Vi har släppt in nio mål på två matcher. Tittar jag igenom hur många mål det kommer från försvarsspel eller pucktapp högre upp i banan är det ganska tydligt att vi behöver spela med större marginaler när vi har pucken. Ta ett större ansvar.

Vilken serie spelar HV71 i nästa säsong?

— HV71 kommer spela i SHL, avslutar Anton Blomqvist som med sitt HV71 i eftermiddag möter Timrå på bortaplan.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects