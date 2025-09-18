Tre matcher. Tre förluster.

HV71 har återigen fått en tuff start på säsongen. Då ryter tränaren Anton Blomqvist ifrån.

– Vi kan inte göra ett skit om vad som hände förra året eller året innan det. Jag vet inte hur många gånger som jag har fått till mig att HV har förlorat sju säsongspremiärer i rad. Det är helt ointressant för det här laget som vi har nu, säger Blomqvist.

Anton Blomqvists HV71 står kvar på noll poäng efter tre SHL-omgångar. Foto: Bildbyrån

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

3-4 mot Örebro. 3-5 mot Växjö. 0-4 mot Brynäs.

Fjolårets tabelljumbo, HV71, har återigen fått en tuff start på säsongen och står kvar på noll poäng efter de första tre omgångarna. I torsdagens hemmamatch mot Brynäs blev HV nollade sedan Damian Clara spikat igen för bortalaget.

– Det är aldrig bra att förlora hockeymatcher, det är riktigt segt såklart. Framför allt på det här sättet. Jag tycker att vi gör en del bra saker och att vi spelar relativt bra. Målen som de gör blir lite enkla, där behöver vi slipa lite på det för att inte släppa till sådana mål, säger lagkaptenen Olle Alsing till hockeysverige.se.

Huvudtränaren Anton Blomqvist ger sin analys om förlusten mot Brynäs och menar att han nu har en tuff uppgift framför sig.

– Det är frustrerande givetvis. Det är tufft för när vi gör bra saker, ligger på och har lite momentum och så får de ett mål. Det är tufft att resa sig gång på gång. Samtidigt behöver vi också vara bättre i ytorna. Det är två lag, och två tränare, som har pratat mycket om att sätta ett försvarsspel, och en lyckades bättre än den andra. De vinner ju verkligen matchen i rätt ytor i dag, även om jag tycker att vi gör mycket bra saker, säger Blomqvist och fortsätter:

– Men det räcker inte alltid att spela fint eller spela pucken bra utan man behöver vara tajt centralt. Man behöver också se till att man hjälper sin målvakt, det tycker jag att Brynäs gör bättre än oss. Jag tycker inte det går att att gnälla på Dichows insats utan tvärtom, jag tycker att han gör det bra. Det är tuffa mål som vi släpper in, både tvåan och trean, och det är situationer som vi behöver hantera bättre. Om du ska vinna i den här ligan behöver du förtjäna det, och det har vi tyvärr inte gjort än. Jag har ett jättejobb framför mig att försöka få det här på rätt köl.

Anton Blomqvist: ”Vi får historien slängd på oss”

Svaga säsongsstarter har blivit normen för HV71. Alla de senaste fyra säsongerna i SHL har HV inlett med flera förluster i rad. Förra året blev det exempelvis fyra nollpoängare innan första vinsten kom. Nu följer HV trenden och har noll poäng efter tre matcher så här långt.

Ni var i en liknande situation i fjol, vad blir viktigt för att det inte ska sätta sig i huvudet på spelarna?

– Jag tror att vi behöver vara nyktra i vår analys, det är det absolut viktigaste. Vi gör mycket bra saker, men återigen vinner Brynäs matchen i rätt ytor och där måste vi bli bättre. Det måste vi få ordning på väldigt, väldigt snabbt. Sedan tror jag att det är jätteviktigt i min position här nu, för det är lätt att laget i år får historien slängd på oss.

– Vi kan inte göra ett skit om vad som hände förra året eller året innan det. Jag vet inte hur många gånger som jag har fått till mig att HV har förlorat sju säsongspremiärer i rad. Det är helt ointressant för det här laget som vi har nu. Vi behöver jobba tillsammans för att hitta en väg ur det och inte fokusera på historien, utan försöka vara i nuet.

Anton Blomqvist har återigen fått en tuff start på säsongen i HV71. Foto: Jonas Forsberg/Bildbyrån

Olle Alsing berättar: Så ska HV71 vända trenden

Olle Alsing var med även under förra säsongens svaga inledning och nu får han uppleva en liknande säsongsstart igen.

Hur går nu vidare efter de här förlusterna?

– Nej, men det är 52 matcher, vi tar match för match. Jag tror att de flesta lagen kommer att ha tre raka torsk någon gång under säsongen, oavsett om det är nu, kring jul eller i slutet. Vi får starta om, börja på nytt, hoppa upp på hästen igen och tagga inför en ny match på Malmö på lördag, säger HV-kaptenen.

Även om det har blivit tre förluster på tre matcher har HV71 stundtals visat fina tendenser i spelet, men de har inte fått resultaten med sig.

Känner du att spelet ändå är bättre förra året och att det finns delar som ni kan bygga vidare på?

– Ja, det tycker jag. Sedan ska jag inte säga att vi har förtjänat att vinna någon av de här matcherna, för man måste göra fler mål än motståndarna för att förtjäna det. Samtidigt tycker jag att vi har ett bättre spel i år. Jag tycker att vi har pucken bra i anfallszon och vi spelar oss ur situationer bra. Det är mycket bra att jobba på, samtidigt måste vi slipa på det som vi gör lite sämre för vi släpper in lite för många mål i de här tre matcherna, avslutar Olle Alsing.

HV71:s nästa match är borta mot Malmö Redhawks, som också inleder i botten med två poäng på tre matcher så här långt.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects