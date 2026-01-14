Så tog sig Rögle till toppen: ”Jättemycket som har hänt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

För ganska exakt ett år sedan blev Alen Bibic klubbdirektör i Rögle. Den tidigare backen hade då varit med på klubbens resa till att bli en faktor att räkna med i svensk hockey – och är nu huvudansvarig för klubbens fortsatta utveckling.

— Vi har gått från att ha en omsättning på runt 100 miljoner kronor till att nu vara en av de tre, fyra största klubbarna ekonomiskt, säger 34-åringen till Hockeysverige.se.

Alen Bibic är klubbdirektör i Rögle.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

ÄNGELHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Alen Bibic lämnade hemmet i Rättvik redan 2013. Efter det har han tillbringat mesta delen av sin tid i Ängelholm och Helsingborg även om han gjort utflykter till både Österrike och Finland. Nu sitter han på den stol klubbdirektören förfogar över i Rögle BK.

— Det är några år nu sedan jag flyttade ner till Skåne, tolv år, och det har blivit ett hem för mig och min familj, berättar Alen Bibic då vi ses på hans kontor i Catena Arena.

— Jag träffade min fru som är här nerifrån. Vi har även fått barn tillsammans, så Helsingborg har blivit vårt hem.

34-åringen från Rättvik spelade sex säsonger i Rögle och har såklart många fina minnen med sig från den tiden.

— Klart att säsongen (2014/15) när vi gick upp är ett starkt minne som sitter kvar. Jag måste också säga den säsongen vi gick till en åttondelsfinal mot HV71. Visserligen åkte vi ut i två raka matcher, men jag glömmer inte det trycket som var. Vi hade varit det här jojo-laget några år och nu lyckades vi ta oss till slutspelet.

— Jag skulle säga att dom två minnena är dom starkaste. Sedan har jag många andra fina minnen härifrån.

— Definitiv också alla vänskaper med spelare jag spelat med. Det genomsyrar egentligen hela min karriär. Alla vänner jag fått genom ishockeyn. Både inom laget, men även alla runtomkring som brinner för Rögle. Vi alla som samlats runt det vi brinner för och det är ishockeyn.

”Jättemycket som har hänt senaste åren”

Hur ser du att klubben utvecklats sedan 2014 då du kom till Rögle från Uppsala och Almtuna?

— Det är jättemycket som har hänt senaste åren. Vi var som jag var inne på, jojo-laget mellan dåvarande elitserien och Hockeyallsvenskan. Nu skulle jag säga att vi har etablerat oss på SHL-nivå.

— Kollar vi också till den kommersiella utvecklingen vi haft senaste åren har vi gått från att ha en omsättning på runt 100 miljoner kronor till att nu vara en av tre, fyra största klubbarna ekonomiskt i hockeysverige. Vi har även byggt ut arenan och där fått en ny fjärdevåning.

Du slutade spela 2021, vad har du sysslat med sedan dess?

— Det stämmer att jag slutade 2021. Efter att jag spelat i Rögle drygt fem säsonger åkte jag utomlands, till Österrike (Villacher) och Finland i TPS, och spelade två år.

— Efter det hoppade jag på ett säljjobb här i Rögle. Jag började jobba med försäljning gentemot sponsorer och partners till klubben. Det gjorde jag under två års tid. Sedan fick jag förtroende och chansen från klubben att bli försäljningschef, vilket jag var under två år.

— Därefter fick jag frågan från styrelsen om jag ville bli klubbdirektör, så jag har varit kvar inom hockeyvärlden men i en annan position än då jag var spelare.

Alen Bibic, Daniel Sylwander, Jordan Smotherman, Sebastian Stålberg och Jack Connolly jublar efter att Rögle säkrat avancemanget till SHL 2014.

Foto: Johanna Lundberg / Bildbyrån.

Något som varit viktigt för Alen Bibic är att ha en utbildning att kunna falla tillbaka på efter att karriären på isen är över.

— Först och främst, Ronnie, var utbildning jätteviktig för mig eftersom jag inte visste om jag skulle kunna livnära mig på hockeyn som spelare eller inte. Om vi börjar med gymnasietiden så visste jag inte det där och då. Då ville jag alltid ha en plan B.

— Kollar vi då jag närmade mig 2021 och tog beslutet att sluta spela kände jag en enorm trygghet med att ha den här utbildningen i bakfickan. Jag visste att jag då hade möjligheten att kunna göra något annat.

— Jag tror inte att jag hade känt samma trygghet om jag inte haft den här utbildningen i ryggen. Då kanske jag hade fortsatt spela även om jag inte kände för det.

— Dessutom har utbildningen betytt mycket för jobben jag har haft här i Rögle senaste åren. Den har gett mig en bra start på arbetslivet.

Alen Bibic blev klubbdirektör i Rögle

Vad vill du skicka för hälsning till alla unga tjejer och killar som tror att man kan leva på hockeyn?

— Först och främst, när jag spelade tyckte jag att det var skönt att kunna koppla bort ishockeyn. Det har jag också sagt i många intervjuer med media genom åren och att det ena gav energi åt det andra.

— Det är inte många, om jag ser tillbaka då jag tog beslutet att jag ville satsa på skolan vilket var under gymnasietiden, från den tiden som kan livnära sig på sin ishockey idag och som kommit igenom det här berömda nålsögat.

— Därför tycker jag att det är viktigt att man förbereder sig och har en plan B. Jag förstår att många där ute som spelar på gymnasienivå och går på hockeygym drömmer om att få bli proffs i SHL och sedan gå vidare till NHL, men det är inte många som kan det.

— Framför allt är det inte heller många som tjänar dom här riktigt, riktigt stora pengarna så man kan lägga sig på soffan efter karriären.

— Mitt medskick där är att jag förstår att alla inte är akademiker. Det har jag full respekt för, men gör någonting i alla fall för att skapa dig bra förutsättningar för en vacker dag kommer den dagen alla behöver sluta med sin ishockey eftersom alla vi blir äldre. För några kommer det tidigare och plötsligt medan andra kan den planera lite mer.

— Det är också vad jag sett bland alla mina vänner som börjar närma sig pension inom ishockeyn. Där blir du ju gammal när du passerat 30 år. Det är många som då börjar tänka på ”Vad ska jag nu göra?”. Mitt tips är att göra det tidigare även om det aldrig är försent, men ju tidigare du gör det desto bättre kommer du bädda för dig framåt.

Hur gick tankarna hos dig då frågan kom upp om du ville bli klubbdirektör och vd i Rögle BK?

— Jag fick frågan av styrelsen innan sommaren. Det var där och då en jättestor ära att jag fick frågan. Att föreningen, klubben trodde och tror att jag är rätt man att leda det här vidare tillsammans med resten av organisationen. En ära och stolthet.

— Sedan kände jag ganska så snabbt att jag såklart ville göra detta. Jag kände att jag har en bakgrund jag kunde utnyttja och dra nytta av i den positionen jag har nu. Först och främst dynamiken i omklädningsrummet. Jag har varit där under många år, känner till den och vet hur det är där nere, så hockeybiten har jag koll på.

— Jag kommer från bredden och hela den verksamheten. Idag har vi sju till åtta hundra barn i vår akademi. Jag vet hur mycket den betyder för samhället i stort och för familjerna. Det räcker att jag går till min egna resa och vad den har betytt för vår familj.

— Dessutom byggde jag på den kommersiella biten efter min egna karriär så jag kände att jag hade koll på det benet också. På det sättet kände jag mig redo ”Låt oss göra detta”.

— Känslan då jag fick frågan var, som sagt var, tacksamhet att föreningen ville satsa och tro på mig.

Alen Bibic under ishockeymatchen i SHL mellan Rögle och Skellefteå den 14 mars 2019 i Ängelholm.

Foto: Mathilda Ahlberg / Bildbyrån.

Hur har första tiden varit?

— Den har varit rolig och lärorik. Jag är tacksam över att han med mig i bagaget åren jag haft i föreningen. Där har jag kunnat bygga på mig hur den här föreningen fungerar från många olika perspektiv.

— När jag nu har fått det yttersta ansvaret blir det såklart några extra lager som läggs på. Det har också varit några nya grejer som jag har behövt sätta mig in i. Jag har där en fantastisk organisation som hjälper mig att sätta mig in i dom sakerna.

”Övertygad om att vi har mer att kunna plocka ut”

Det måste vara A och O att ha rätt personer runt om dig i den position du nu har?

— Definitivt. Det här är ingen enmansshow utan jag brukar likställa det med hockeylaget, att det är ett lagarbete även uppe på kontoret och kansliet.

— Det är inte bara vi som är avlönade av klubben som ska göra det här utan det är alla ideella, alla fans och sponsorer runtomkring tillsammans.

Nu är din roll att sköta allt runt om i föreningen, men har du någon eller några visioner kring vad du vill förändra i klubben?

— Jag tycker att vi är på rätt väg. Det vi pratar mycket om nu är att vi vill fortsätta vår kommersiella resa, vår tillväxt resa. Om man kollar bakåt har vi gjort en fin resa och jag är helt övertygad om att vi har mer att kunna plocka ut.

Klubbdirektör Alen Bibic.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Pratar vi från sponsorer då?

— Sponsorer, fans… Nu är det säkert många som tänker ”var har ni det utrymmet eftersom vi redan har 99 procent beläggning i arenan?”

–– Det finns utrymme för kollar vi i regionen där vi agerar och opererar i så är det inte bara Ängelholm. Vi har Helsingborg nära, men även till Halmstad uppe i norr och Landskrona nere i söder. Vi har den här cirkeln där vi kan nå en marknad och där man har 40 minuter in till Catena Arena. Där finns det många fina företag som brinner för klubben, Rögle BK.

— Vi har fantastiska förutsättningar eftersom vi driver vår arena och affär inom den kommersiella delen själva. Vi har inget eventbolag emellan utan det är vi själva som affärsutvecklar och levererar i slutändan.

— Jag brukar säga till alla i organisationen att det bara är vi själva som kan sätta stopp för hur långt vi kan nå.

Och på det sportsliga planet?

— Där vill jag att vi ska ta nästa steg och bli ett stabilt topp sex-lag. Ser vi till lagen som gått hela vägen så har dom varit återkommande topp sex-lag. Något år åker man ut i en kvartsfinal, ett annat i semifinal och någon gång går man hela vägen. Man är där uppe hela tiden.

— Det är ambitionen, men då gäller det också att man bygger en struktur runt det hela. Klart att det då även påverkar juniorerna och akademierna.

— Att kliva in och göra någon kioskvältare, nej det kommer vi inte göra, men att skruva på saker, utvecklas och ifrågasätta hur vi bedriver vår verksamhet, det vill jag att vi ska fortsätta göra framåt.

Frun är landslagsmålvakt i fotboll

Rögle har idag även ett lag i NDHL, alltså ett lag i andraligan på damsidan.

— Damhockeyn är superviktig och är ett av våra tillväxtben. Jag sa att vi hade 99 procents beläggning och det är på herrarna. Kollar vi på damerna har vi en fantastisk potential. Där har vi redan och kommer framåt attrahera helt nya partners som kliver in och sponsrar damerna.

— Kollar vi på publiken som kommer på dammatcherna så är inte det exakt samma publik som kommer på herrarnas. Det kan vara sådana som inte varit på ishockey tidigare och där har vi sett att det spiller över till att dom även vill se herrarna.

— Där har vi en fantastisk potential och jag vill att vi ska ta klivet upp i SDHL, vilket är nästa steg i den utvecklingen. Sedan vill vi bygga det här med egna produkter och inte gå ut och värva ihop det bästa laget bara för att göra något Quick fix.

— Vi ska bygga det på rätt sätt och det tycker jag att vi visar att vi gör genom att ha ett nationellt hockeygym från och med nästa säsong på damsidan. Precis som på pojksidan ska vi bygga upp en bra flickverksamhet.

Din fru, Zećira Mušović, är landslagsmålvakt i fotboll, ni har nyligen fått ett barn och bor i Helsingborg, hur får du ihop livspusslet?

— Det är ett logistiskt pussel. Backar vi bandet bara till i våras då Zećira spelade i Chelsea och vi inte hade barn, då var det lite annat, men också en del resor såklart som vi behövde lägga ner tid på.

— Nu är det framför allt den där lilla bebisen där hemma som bestämmer när vi ska gå upp på morgonen och lägga oss på kvällen. Det funkar bra och vi båda är lösningsorienterade, avslutar Alen Bibic med ett leende.