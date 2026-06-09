Det finns inte många lediga platser kvar hos SHL-lagen till nästa säsong då trupperna redan börjar bli klara.

Men det finns fortfarande ett stort antal spelare kvar på marknaden. Här är 13 SHL-profiler som fortsatt är kontraktslösa till nästa säsong.

Även om ”silly season” fortfarande är i gång för fullo har SHL-marknaden börjat dra ner på tempot de senaste veckorna. Många av klubbarna har redan börjat spika sina trupper inför nästa säsong.

Det finns däremot fortsatt spelare på marknaden som kan finnas tillgängliga för klubbar som letar förstärkning. Bland annat är det ett antal välkända veteraner och SHL-profiler som just nu är kontraktslösa.

Här synas därför 13 rutinerade SHL-spelare med hundratals matcher i ligan som ännu inte har kontrakt inför säsongen 2026/27. Vilka lämnar? Vilka lägger av? Vilka stannar? Vilka flyttar vidare?