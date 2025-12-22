”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

För fyra år sedan inleddes landslagsresan för de som nu utgör grunden för JVM-truppen: Spelarna födda 2006. Men vilka togs egentligen ut i kullens första trupp? Vilka blev kvar hela vägen och vilka försvann? Och vad hände med de som föll ifrån längs vägen?

Bara fyra (!) spelare har varit med hela vägen.

Han har redan lagt av med ishockeyn.

Mängder av spelare försvann – direkt.

Har spelat över 60 juniorlandskamper – men petades från JVM.

Supertalangen som ”försvann”.

Doldis i Sverige – imponerar i Nordamerika.

På grund av coronapandemin kunde spelarna födda 2005 inte spela i U16-landslaget, vilket gjorde att årskullens landslagspremiär blivit sköts upp ett år. Normalt sett tas den första landslagstruppen ut strax efter TV-pucken, men så var inte fallet för 05:orna som istället fick landslagdebutera i U17-landslaget. Det skedde i augusti 2021.

Och bara fyra månader senare var det dags för spelarna födda 2006. Dåvarande förbundskapten Markus Korpinen tog ut ett landslag som redan då var ganska ifrågasatt. Kullen ansågs redan då vara sämre än 04:orna och 05:orna, och snacket runt 07:orna var att även den kullen var klart vassare än 06:orna.

På hösten efter TV-pucken tas en första trupp ut till ett läger på hemmaplan. Därefter plockas den första riktiga landslagstruppen ut för en “Finnkamp” med tre matcher mot Finland i mitten av december. Det är där landslagsresan börjar på riktigt. En landslagsresa som, åtminstone på juniornivå, når sin kulmen när det är dags för U20-VM. Snacket kring den svaga 06-kullen blev inte direkt mer positivt efter att man förlorat med 4-2, 8-3 och 7-0 i de tre inledande landskamperna mot Finland.

Och det är långt ifrån alla som är med i den första truppen som kommer vara med i den sista. Vissa faller ifrån på vägen av hockeymässiga skäl. Andra kanske åker på skador. Och sen finns ju den här lilla detaljen att ett gäng spelare i U20-VM också tenderar att komma från yngre kullar. Konkurrensen är helt enkelt stenhård och det brukar hända mycket på de där fyra åren.

Och det märks inte minst på 06:orna där endast ett fåtal spelare har varit med hela vägen från den första truppen till JVM. Faktum är att av de 34 spelarna som kom med i Korpinens elitläger för fyra år sedan är bara sex (!) spelare kvar idag. Men flera av dem fanns inte med när den första riktiga truppen togs ut.

Men vilka spelare har hållit sig kvar hela vägen från den första truppen till JVM? Och vad hände med de som inte tog sig hela vägen? När föll de ifrån?

