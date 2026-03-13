Tre matchbollar för Brynäs efter ny seger

Brynäs-seger med 2–1 mot Luleå

Noora Tulus matchvinnare för Brynäs

Andra raka segern för Brynäs

Brynäs är på god väg att avgöra serien mot Luleå i SM-semifinalen dam, efter seger borta med 2–1 (0–0, 1–1, 1–0). Därmed leder Brynäs matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till SM-final.

Noora Tulus slog till 18.09 in i tredje perioden och blev matchhjälte med sitt 2–1-mål.

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden.

11.31 in i andra perioden gjorde Brynäs 1–0. Målskytt var Jenniina Nylund assisterad av Anna Andersson. Efter 15.47 i andra perioden slog Akane Shiga till på pass av Petra Nieminen och Johanna Fällman och kvitterade för Luleå.

Men Brynäs avgjorde matchen med 1.51 kvar att spela genom Noora Tulus.

Nästa match spelas på måndag 18.00.

Luleå–Brynäs 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

SM-semifinalen dam

Andra perioden: 0–1 (31.31) Jenniina Nylund (Anna Andersson), 1–1 (35.47) Akane Shiga (Petra Nieminen, Johanna Fällman).

Tredje perioden: 1–2 (58.09) Noora Tulus.

Ställning i serien: Luleå–Brynäs 0–2

Nästa match:

16 mars, 18.00, Brynäs–Luleå