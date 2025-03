Tränarens hyllning: ”Bästa jag sett någonsin i målvaktsväg”

I dag för en vecka sedan skrev Färjestad historia och gick upp i SDHL genom att vinna kvalmötet med Leksand.



En av lagets stora hjältar var målvakten Amanda Rampado som räddade 97 av 98 skott, i en match som avgjordes över 156 minuter och 19 sekunder.



Hockeysverige har träffat Färjestadshjälten och hennes tränare.



– Herregud! Hennes insats var helt otrolig. Det bästa jag sett någonsin i målvaktsväg, säger Johan ”Frallan” Fransson.



Färjestads målvakt Amanda Rampado och tränare Johan Fransson. Foto: Ronnie Rönnkvist

KARLSTAD (Hockeysverige.se)



Idag för en vecka sedan skrev Färjestad historia. Dels genom att spela upp sig i SDHL för första gången dels också efter att ha spelar den längsta hockeymatchen i den svenska historien. En match som avgjordes efter 156 minuter och 19 sekunder genom Wilma Johansson. En av lagets stora hjältar var målvakten Amanda Rampado som räddade 97 av 98 skott.



Johan ”Frallan” Fransson är coach för Färjestad:

– Herregud! Hennes insats var helt otrolig. Det bästa jag sett någonsin i målvaktsväg. Två målvakter (Amanda Rampado samt Jule Flötgen) som hela säsongen varit toppklass. Varje träning och match har dom sporrat varandra. Jule hade lite skavanker, men att få vara i ett lag med två världsklassmålvakter är få förunnat.

”Då bestämde jag mig”

Amanda Rampado kom till Färjestad inför den här säsongen från RPI i NCAA.



– En av mina lagkamrater i RPI där jag spelade collegehockey spelade här förra säsongen, Julia Blitz. Hon skrev ett SMS till mig ”Hej, vi letar efter en till målvakt inför nästa säsong”, säger Amanda Rampado då hockeysverige.se träffar henne i restaurangen på Löfbergs Arena i Karlstad.

– Hon hjälpte mig att komma i kontakt med Färjestad. Efter att jag och Färjestad haft en konversation bestämde jag mig för att skriv på här.

Det fanns dock tankar hos henne att testa på PWHL i stället.



– Jag hade mitt namn med i draften från början, men när jag skrev på här tog jag bort det och bestämde mig för att åka över till Sverige och ha kul i stället. Det har också varit otroligt kul och jag har fått uppleva allt jag kunnat önskat mig.



Är fortfarande spel i SDHL något som lockar?

– Jag tror den tiden är förbi för mig som spelare, men jag är ett fan av ligan, att den finns.



23-åriga Färjestadsmålvakten kommer från Stoney Creek i Ontario, Kanada.



– Det är en väldigt liten stad, men som överallt i Kanada har varje stad ett hockeylag, så det var inga problem för mig att hitta ett lag att spela för när jag växte upp.

– Jag började spela när jag var runt tre eller fyra år. Min bror var också hockeyspelare och målvakt. Jag tyckte att det inte vara rättvist att bara han fick vara det ”Jag vill också vara målvaktt”. Det var så jag blev målvakt.



Och som så många tjejer i Kanada var spel i NHL målet som barn.

– Ja, jag ville så gärna spela för Montréal Canadiens. Carey Price var min förbild i Montréal. Jag älskade att se honom spela. Pappa tog med mig på några Montréals för att se honom spela, vilket var coolt.



Färjestads säsong har uppriktigt sagt varit en lång transportsträcka fram till det att playoff och SDHL-kvalet tog fart.



– Den här säsongen har innehållit allt jag hade kunnat önska mig. Allt från lagkamraterna till coacherna och hockeyn.

– Första delen av säsongen dominerade vi och jag hade inte så jättemycket att göra. När vi sedan kom till allsvenskan blev det mycket roligare och såklart också play off där varje match gick till övertid. Det var den bästa slutspelshockeyn jag varit med om.



Hur har du upplevt nivån på NDHL?

– Som jag sa dominerade vi i NDHL och var förtjänta av att gå upp till SDHL. Klart att lag som Malmö och Rögle gav oss några tuffa matcher, men vi ser fram emot att spela lite fler jämna matcher nästa säsong.



När vi kom in på matcherna mot Leksand och hur hon vill sammanfatta dessa sprack Amanda Rampado och i ett stort leende.



– ”Oh my gosh.” Alla känslor… Jag var nervös, spänd, väldigt roliga matcher och båda lagen hade kunnat vinna, men jag är glad att vi kom ut som vinnare. Absolut var det matcher jag kommer komma ihåg resten av mitt liv.





Åtta perioder, vad var tuffaste biten för dig som var på isen hela tiden?

– Jag tror att den tuffaste biten för mig som målvakt var det mentala. Jag försökte att koncentrera mig, bara ha fokus på nästa puck och inte tänka på hur matchen skulle sluta. Att behålla den mentala i 156 minuter var en utmaning.



Hur mycket vatten tappade du under matchen?

– Oj… Jag vet inte hur mycket, men jag tror att jag drack minst tre flaskor under matchen.



Wilma Johansson berättade i en intervju med hockeysverige.se att det blev en del godis i pauserna för att fylla på depåerna i kroppen, något även Amanda Rampado stoppade i sig.



– Lite godis. Coacherna var även och köpte korv vid ett tillfälle. Chokladkakor, frukt… Egentligen allt vi kunde få tag på.



Efter 156 minuter avgjorde Wilma Johansson matchen och kvalserien.



– Först förstod jag inte att pucken hade gått in eftersom det verkade att alla skott vi sköt räddades. Då såg jag att hon höjde klubban mot luften. ”Oh my gosh, it went in”

– Jag åkte det snabbaste jag kunde över till henne för att det säga att var så skönt, skrattar Amanda Rampado.



Hur har dagarna varit efter det att ni blivit klara för SDHL till nästa säsong?

– Vi har haft så mycket kul. På bussresan hem, vi sjöng och dansade hela vägen tillbaka.



I tre timmar?

– Ja, precis (skratt). Det var en väldigt rolig bussresa hem. Sedan blev vi hyllade på herrlagets match i torsdags så vi fick gå ut på isen.

– Klubben bjöd på en fin middag och lite gott att dricka, vilket kändes väldigt bra och var kul. Bara att hänga med tjejerna varje dag, antingen på något café eller här på restaurangen… Att vi få vara vara tillsammans. Sedan ska vi ha en till stor fest på lördag (läs: igår) för att stänga säsongen.



Åker du hem till Kanada efter festen?

– Först ska jag ta ”some time off” för att åka runt i Europa några veckor innan jag åker hem till Kanada.



Vart planerar du att åka?

– Överallt. Danmark, Tyskland, Schweiz, Frankrike… Vi ska åka en stor vända ut i Europa och sedan tillbaka till Karlstad.



Har du varit i Europa innan du kom till Färjestad inför den här säsongen?

– Ja, det har jag, men det var länge sedan så jag ser fram emot att få åka runt här igen.



Hur har det varit att bo i Karlstad?

– Det har varit fantastiskt att bo i här. Jag älskar stan och vi har lärt känna ägare av tre olika caféer eftersom jag och resten av importerna nästan alltid hänger där. Alla i stan är så trevliga. Samma sak med alla fans. Folket som jobbar i arenan är trevliga och hälsar alltid, så det har varit perfekt.



Och nu vet du vad ”Sola i Karlstad” innebär?

– Ja, jag har hört att det är soligaste staden i Sverige. Det har varit väldigt soligt här sedan vi blev klara för SDHL.



Kommer du tillbaka och spelar för Färjestad nästa säsong?

– Jag har inte tagit något beslut ännu. Först ska jag fira så får vi ta det där lite senare, avslutar Amanda Rampado.

Färjestadsmålvakten Amanda Rampado. Foto: Ronnie Rönnkvist