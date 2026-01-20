Genomgång: Så har det gått för OS-spelarna

OS 2026 i Milano/Cortina närmar sig med stormsteg. I veckans SDHL-genomgång tittar därmed Ronnie Rönnkvist närmare på hur det gått för de uttagna spelarna i Damkronorna.

Det drar ihop sig till slutstrid i SDHL och det heta handlar om Linköping kan undvika kval genom att jaga i kapp Färjestad som ligger åtta poäng före. Linköping har fyra matcher kvar att spela och med det då möjligheten att spela hem tolv poäng. Märkligt nog är samtliga fyra matcherna mot redan kvalklara HV71.



Givetvis ska vi ha en veckans junior och på det sätt hon leder sitt Djurgården går det inte att säga annat än att Isabelle Leijonhielm får utmärkelsen för tredje gången.



Det är snart OS och idag tänkte hockeysverige.se titta närmare på hur det har gått för våra OS-uttagna spelare under säsongen.