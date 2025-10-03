Seger för Skellefteå AIK – steg åt rätt håll mot SDE

Skellefteå AIK vann med 3–2 mot SDE

Skellefteå AIK:s avgörande efter 59.18.

Skellefteå AIK:s Nicoline Söndergaard Jensen tvåmålsskytt

Det har varit en tung period för Skellefteå AIK i SDHL med fem förluster i rad. Men borta mot SDE bröts den tuffa sviten. Det blev 2–3 (1–1, 0–1, 1–1) i matchen i Enebybergs Ishall.

Nicoline Söndergaard Jensen med två mål för Skellefteå AIK

Första perioden var jämn. SDE inledde bäst och tog ledningen genom Tereza Pistekova efter 8.24, men Skellefteå AIK kvitterade genom Nicoline Söndergaard Jensen efter 15.45. Skellefteå AIK gjorde också 1–2 efter 5.57 i andra perioden när Jenna Pirttijärvi slog till framspelad av Millie Rose Sirum och Sini Karjalainen. Skellefteå AIK utökade ledningen genom Nicoline Söndergaard Jensen, som gjorde sitt andra mål, efter 3.09 i tredje perioden.

Ella Sköldebäck reducerade dock för SDE med bara en minut kvar att spela och skapade spänning.

Det här var SDE:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Skellefteå AIK:s andra uddamålsseger.

SDE ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Skellefteå AIK är på åttonde plats.

I nästa match, söndag 5 oktober möter SDE Luleå hemma i Vilundaparkens Ishall A 14.00 medan Skellefteå AIK spelar borta mot Djurgården 12.00.

SDE–Skellefteå AIK 2–3 (1–1, 0–1, 1–1)

SDHL, Enebybergs Ishall

Första perioden: 1–0 (8.24) Tereza Pistekova (Gabriela Jones), 1–1 (15.45) Nicoline Söndergaard Jensen (Lotti Odnoga, Ida Kuoppala).

Andra perioden: 1–2 (25.57) Jenna Pirttijärvi (Millie Rose Sirum, Sini Karjalainen).

Tredje perioden: 1–3 (43.09) Nicoline Söndergaard Jensen (Ida Kuoppala, Sara Lindqvist), 2–3 (59.18) Ella Sköldebäck (Gabrielle David, Malia Schneider).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 2-1-2

Skellefteå AIK: 1-1-3

Nästa match:

SDE: Luleå/MSSK, hemma, 5 oktober

Skellefteå AIK: Djurgårdens IF, borta, 5 oktober