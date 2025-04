”Jag hade önskat en bättre satsning”

Sista året i HV71 slutade med ett kval för Jenna Raunio.

Nu öppnar den 18-årige VM-backen upp inför flytten till Ohio State University.

– Vi får hoppas att framtiden blir bättre för både herrarna och damerna i HV71, säger Damkronornas nya försvarare till hockeysverige.se.

Jenna Raunio inför Hockey-Vm och i HV71. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån/Jonas Forsberg.

ARLANDA (HOCKEYSVERIGE.SE)



En av VM-truppens mest spännande spelare är en 18-åring från HV71, Jenna Raunio. I Maja Nylén-Perssons frånvaro är hon en av jokrarna som kan blomma ut med råge under turneringen. Den här säsongen har hon fått vara skadefri och svarat för fem mål och totalt 16 poäng på 33 matcher i SDHL. När Damkronorna OS-kvalade tidigare den här säsongen var hon kanske lagets främsta offensiva back, Hon gjorde två mål och totalt fyra poäng på tre matcher i kvalet.



– Säsongen med HV71 har varit jobbig och tuff. Vi har inte riktigt lyckats komma så långt som vårt mål var inför säsongen, berättar Jenna Raunio för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi har haft ganska stora problem med att vinna matcher den här säsongen, ett jobbigt år. Samtidigt har jag utvecklats ganska mycket individuellt av det. Man behöver se det ur ett större perspektiv, att jag fått ta en större roll och fokusera på vad jag själv kan bidra med för att lagets ska komma framåt.



Jenna Raunio har tidigare dragits med en skadeproblematik efter en tuff hjärnskakning, men nu ska hon fått en säsong där hon varit återställd och skadefri.



– Ja, det har jag. Det var väldigt tufft säsongen innan, så det här blev första hela säsongen jag gjort efter min hjärnskakning.

– Jag tycker att jag har kommit tillbaka jättestarkt och sett det som en rolig sak att jag faktiskt fått spela, vilket jag bara gjort med glädje.



HV71 slutade näst sist i SDHL och fick kvala sig kvar efter två tuffa matcher mot Södertälje.



– Det är aldrig där man vill spela. Vi gjorde det året innan också och hade kvar ganska många spelare som var med då också.

– Jag tycker ändå att vi höll ett bra lugn inom laget. Vi visste att vi skulle slå ett allsvenskt lag, så vi trodde på oss själva, försökte släppa ner axlarna och bara njuta av situationen.

Jenna Raunio utanför Husqvarna Garden. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Södertälje hade allt att vinna, ni allt att förlora, gick det verkligen att njuta i den situationen?

– Det blev en hel del press, men jag visste någonstans att vi hade en stor potential. Även om vi inte lyckades vinna så mycket i SDHL var vi ändå ett duktigt lag.

– Jag hade inga tvivel, men stor cred till Södertälje. Dom gjorde en jättebra säsong och gav oss en rejäl match i andra matchen. Vi löste det ändå på ett bra sätt.



Har nivån på SDHL blivit starkare senaste säsongerna?

– Under min första säsong var det väldigt stora namn med i SDHL. Nu med nya ligan (PWHL) och college har det börjat locka lite mer. Många har stuckit över dit, vilket gjort att flera unga spelare har fått chansen att vara med och spela i den högsta ligan.

– Jag tycker det såklart är jättekul. Samtidigt hade jag önskat att det var fler storstjärnor i SDHL som man kunde se upp till.



Har ligan blivit jämnare?

– Det har ändå varit ganska jämt. Dock har vi legat i botten under nästan hela säsongen, men vårt problem har varit att vi nästan aldrig har lycka vinna.

– Jag tycker ändå att vi under säsongen varit ganska duktiga, så det har varit, som sagt var, ganska jämt.

– Sedan är det vissa lag som sticker ut, men det tror jag också har med förutsättningar att göra inom klubben. Hur mycket klubben satsar på damsidan eller inte.



Hur ser du på HV71:s satsning?

– Jag hade önskat att HV71 gjorde en bättre satsning. Sedan förstår jag situationen som varit för herrlaget senaste säsongerna. Att det varit lite problem med det laget också, vilket även påverkar oss.

– Vi får hoppas att framtiden blir bättre för både herrarna och damerna i HV71.

På väg till Ohio: ”Ett roligt äventyr”

Närmsta framtiden för Jenna Raunio innebär skola och hockey på Ohio State University.



– Jättespännande. Det ska bli jätteroligt att få komma över till Mira (Jungåker) och spela med både henne och Hilda (Svensson).



Vad har Mira Jungåker sagt om skolan?

– Jag tror att hon är väldigt nöjd. Det är ett bättre tempo och man möter bästa juniorerna i världen. Det ska bli jättekul och ett roligt äventyr att få prova på.



Nervös?

– Ja, lite grann, men jag försöker inte tänka på det så mycket nu. Jag försöker vara mer i nuet och njuta av det som är innan.



Du, Mira Jungåker och Hilda Svensson på samma skola, vad kommer hända i Ohio då?

– (Skratt) Vi alla tre har väldigt kul ihop. Jag tror att det kommer vara jätteskönt att redan Mira är där, men också att få med sig Hilda över. Vi har varandra och jag tror det kommer bli jättebra.

Mira Jungåker, Jenna Raunio och Hilda Svensson. Foto: Ronnie Rönnkvist (montage).

”Vad är det bästa du kan vinna i ett VM? Guld!”

Först väntar dock VM för Jenna Raunio.



– Det ska bli jättespännande och är mitt första VM på seniornivå. Det är inte nervöst, men jag kanske inte är någon som brukar bli så jättenervös inför sådana här saker.

– Jag försöker se det som en ära, njuta och ta vara på den chansen jag fått av Uffe (Lundberg) och ledarstaben. Jag ska gå ut och försöka göra det jag är bra på.



Vad vill du tillföra laget?

– Mycket energi och få en trygghet, men också göra det jag är bra på i defensiva zonen, att inte släppa in några puckar bakåt, men hjälpa till framåt också.



Du har en väldigt stark offensiv sida, liksom Maja Nylén-Persson, känner du lite av ett ansvar att kliva fram ytterligare i den rollen nu då hon går skadad?

– Det är jättetråkigt att hon inte är med. Maja är en spelare jag ser upp till så det är tråkigt att en nyckelspelare som hon är försvinner. Då får vi andra tillsammans försöka ta hennes plats och spela för Sverige.

– Sedan fokuserar inte jag så jättemycket på vad jag får för roll. Det är bara att acceptera den som coacherna ger mig. Får jag chansen ska jag absolut försöka visa vad jag kan göra och påverka.



Vilken plats slutar Sverige på i VM?

– Vi ska givetvis sikta på så högt som möjligt. Med den här gruppen kan vi komma riktigt långt.



Hur långt?

– Vad är det bästa du kan vinna i ett VM? Guld!