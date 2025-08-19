Guldbacken vill lyfta HV71: ”Vi ska inte kvala i år”

Maja Beverin var med och vann SM-guld med Frölunda i fjol.

Men till den kommande säsongen har hon flyttat hem för spel i moderklubben HV71.

– När jag pratade med HV71 lät det väldigt bra. Jag skulle få i princip allt det jag sökte, säger 23-åringen till hockeysverige.se.

Maja Beverin vill föra med sig vinnarmentaliteten till HV71. Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)

Efter fem år och ett SM-guld är Maja Beverin hemma igen. Moderklubben är som bekant HV71 för 23-åriga backen som när hon lämnade Jönköping senaste gången hade en tuff säsong bakom sig med enbart 13 spelade matcher i SDHL. Dessutom utlåning till Troja.

— Dels hade jag några tuffa säsonger i HV71 med skador och allt, så jag kände att jag ville ha ett miljöombyte, berättar Maja Beverin för hockeysverige.se och fortsätter:

— Samtidigt fick jag inte så mycket speltid som jag ville ha. Då gick jag först till Göteborgs HC. Jag blev kvar där en säsong. Sedan hörde Kim (Martin Hasson) av sig från Frölunda. Jag tyckte att det lät som en kul grej att få vara med på.

Det blev inledningsvis en ganska stor kontrast att lämna Jönköping och Husqvarna Garden för Angered och den betydligt mindre anspråkslösa arenan Göteborg HC hade som hemmarink.

— Ja, så var det. Angereds Ishall var en kylbox, säger Maja Beverin med ett leende och fortsätter:

— Angered ligger dessutom lite ute på vischan och är tyvärr ett ganska oroligt område. Klart att det då var annorlunda.

Flyttade till Frölunda: ”Har gått så snabbt”

Var det givet att tacka ja då Frölunda hörde av sig?

— Just där och då var det så. Jag har haft Kim i U18-landslaget och har alltid klickat bra med henne, så jag tyckte att det lät väldigt bra.

I Frölunda fick Maja Beverin först vara med om att ta upp laget till SDHL och sedan vinna SM-guld.

— Jag brukar prata om att tiden i Göteborg har gått så snabbt. Allt har gått i ett svep, men det är otroligt roliga minnen jag tar med mig.

— Att dessutom få spela med spelare så som Michelle Karvinen alla dom här har gjort att jag kunnat ta med mig rätt mycket av det dom har lärt sig på vägen.

Maja Beverin ska snart kliva in i sin åttonde säsong med SDHL-spel. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad har du utvecklat mest under din tid i klubben?

— Jag skulle säga att det är mitt defensiva spel. Också som person. Det var mina första vuxna år efter gymnasiet, så det var ut i jobblivet, bo själv och allt sådant.

Historiska SM-guldet: ”Vi var lite chockade själva”

Frölunda vann SM-guld förra säsongen efter att ha besegrat Luleå med 3-0 i matcher.

— Vi var nästan lite chockade själva att vi tog Luleå där uppe första två matcherna. Det var nog ingen som hade räknat med att vi skulle ta två raka där.

— När vi sedan kom till Scandinavium, då vi kom ut på isen och såg alla på läktarna för att se matchen, jag tror att det gav oss en extra kick. ”Ikväll ska vi ta det”.

Trots två raka vinster uppe i Luleå tycker inte Maja Beverin att det på något vis redan var avgjort då det kom till den tredje matchen i en serie av bäst till fem vinster.

— Nej, det skulle jag inte säga att det gjorde, men vi hade en ledning med två matcher så det var ändå ganska mycket som talade för det.

Maja Beverin och Jennifer Carlsson firar guldet på Götaplatsen. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

”Det var ganska tufft individuellt”

Hur ser du på den roll du hade i Frölunda?

— Jag skulle säga att jag hade en ganska tuff säsong individuellt. Inte så mycket speltid och jag var mer lagd åt det defensiva hållet. Det var, som sagt var, ganska glest med speltid och tufft individuellt.

Frustrerande?

— Ja, så var det absolut. Sedan var det en lärorik grej att kunna hantera det här, motgångar och sådana bitar.

Hur hanterade du det?

— Man får nog testa sig fram och alla är olika, men jag gick till gymmet, körde ett pass och var i min egna värld.

Blev det att du avreagerade dig i gymmet?

— Ja, lite så. Kopplade bort lite och bara ”köttade”. Det är så jag brukar göra.

Återkomsten till HV71: ”Får en större roll”

Hade du möjligheten att stanna i Frölunda?

— Jag och Kim hade en bra diskussion och det blev att jag sökte mig till HV71.

Varför just HV71 igen?

— Det är moderklubben och jag tycker att Thomas (Pettersen) verkar väldigt bra som tränare. Också väldigt duktig kring backar.

— När jag pratade med HV71 lät det väldigt bra. Jag skulle få en större roll och i princip allt det jag sökte.

Maja Beverin är tillbaka i HV71 efter fyra år i väst. Foto: Ronnie Rönnkvist

Jenna Raunio, Elin Svensson, Kajsa Armborg och Hilda Svensson är fyra av spelarna som lämnat HV71 efter förra säsongen.

— Det är otroligt tuffa tapp vi haft och dom du nämner var spetsspelarna i laget. Några var även toppar i Damkronorna.

— Dom som är kvar, det känns som dom har en del tändvätska efter hur det gick förra säsongen. Sedan också att vi får in Stephanie Neatby som målvakt. Hon kan nog vara med och rädda upp lite där. Det ska bli spännande att se vart vi ligger, absolut.

Är styrkan i gruppen ”Vi mot världen”?

— Jo, lite så. Det känns som vi alla vet att vi inte har topparna eller stjärnorna i laget utan att det gäller att alla hoppar på tåget. Att det inte är någon stjärnspelare som ska göra det utan att det är laget som ska göra det tillsammans.

Du kommer med ett guld kring halsen, vad vill du tillföra gruppen?

— Jag vill tillföra målbilden att när man kommer till träningen är det fokus. Att man är påslagen hela tiden.

— I Frölunda hade vi en otroligt stark grupp med gemenskap och allt det där. Det är också något jag vill tillföra laget, vilket jag tror är något jätteviktigt.

Får HV71 kvala den även här säsongen?

— Nej!

Source: Maja Beverin @ Elite Prospects