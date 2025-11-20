Tar efter mentorn: Gör succé i Luleå

Tipsen från mentorn, Sara Grahn, har gjort att Lovisa Lundström fått en fin start på sin tid i SDHL. För hockeysverige.se berättar Luleås 19-åring om jobbet bakom succén.

Lovisa Lundström och Sara Grahn. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån (montage).

En 19-åring från Hortlax inte långt från Munksund i Norrbotten har visat att den starka målvaktstradition vi har i Sverige lever vidare. Vi pratar alltså om Luleås Lovisa Lundström som den här säsongen debuterat i SDHL. I senaste omgången höll hon dessutom nollan på bortaplan mot Djurgården.

En av anledningarna till hennes fina målvaktsspel är såklart att hon senaste tiden fått jobba med en av Sveriges bästa målvakter genom alla tider, Sara Grahn.

– Hon har betytt mycket den här säsongen då vi har spelat ihop. Jag har fått små tips och små råd samtidigt som hon peppat mig. Det har varit väldigt hjälpsamt för mig, berättar Lovisa Lundström för hockeysverige.se och fortsätter:

– Det jag fått med mig är att alltid ha en bra relation som målvakt eftersom vi bara är två i laget. Att då kunna stötta varandra. Hon har varit väldigt bra på att stötta när jag ska spela mina matcher, gett en positiv energi. ”Gå ut och ha kul”.

– Det är sådant jag tar med mig, men jag försöker även ge tillbaka till henne. Att vara peppande och stöttande.

Du har tidigare Luleå-målvakten, Maria Omberg, som målvaktstränare, hur har det utvecklat dig som målvakt?

– Hon har utvecklat mig väldigt mycket. Hon är väldigt duktig, kan väldigt mycket och man märket att hon själv varit målvakt och förstår hur man tänker och känner och allt sådant.

Fick A-lagskontrakt – som Axells ersättare

Inför säsongen 2025/26 meddelande Luleå att Frida Axell inte skulle bli kvar i Luleå. I stället erbjöds Lovisa Lundström ett A-lagskontrakt. Det utan att tidigare ha spelat i SDHL.

– Det var jätte, jätteroligt och är något jag alltid jobbat för. Framför allt har jag jobbat med att visa vad jag kan för att då kanske få möjligheten att ta en plats i A-laget. Nu fick jag det, vilket var jätteroligt.

– Sedan var det också en barndomsdröm som gått i uppfyllelse eftersom Luleå Hockey är det damlag jag velat spela i sedan ungefär jag började spela hockey.

Lovisa Lundström. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Du debuterade mot HV71 tidigare i år, hur ser du tillbaka på den?

– Jag spelade ingen match förra säsongen utan var bara med på bänken.

– Första matchen skulle jag säga var väldigt nervös. Det var jättekul att få chansen. Sedan var jag inte jättenöjd med min första match i SDHL, men den spelades och blev en vinst (9-4), så det var något som var roligt och bra med den ändå.

Har fått en succéstart i SDHL: ”Jag är nöjd”

Det har så här långt blivit fem matcher för Lovisa Lundström i SDHL och med en räddningsprocent på 91.59.

– Jag är nöjd över min prestation. Sedan är vi ett bra lag och det är bra lagkompisar som är med och hjälper mig planen för att jag ska kunna prestera och göra ett bra jobb.

Vad har varit den största omställningen från att spela juniorhockey till att kliva in i SDHL?

– På matcherna och träningarna är tempot mycket högre. Man märker att man möter skickligare skyttar så man måste vara mer med hela tiden och hålla fokus.

Lovisa Lundström i SDHL och Luleå. Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Kan det rent av som målvakt vara lättare att spela i SDHL med tanke på den struktur det är i spelet där jämfört med juniorserierna eller NDHL?

– Det är lite både och hur man ser på det. I SDHL kanske man kan förvänta sig att där kommer spelet gå. Medan på juniorsidan ”Oj, pucken råkade gå upp dit”.

– Eftersom tempot är högre tycker jag att det är svårare att spela i SDHL än på juniornivå. Även att man i SDHL möter skickligare lag och spela än på juniornivå.

Luleå ligger idag trea i SDHL, hur ser du på lagets prestation så här långt?

– Jag tycker att vi har gjort en bra prestation. Framför allt senaste matcherna. Vi hade det lite tungt i början, men vi har rest oss tillsammans och börjat prestera på matcherna.

– I början var vi dessutom en del nya spelare i laget och kanske inte så ihop spelade. Desto mer ihop spelade vi blivit ju bättre har det gått, avslutar Lovisa Lundström.

Source: Lovisa Lundström @ Elite Prospects