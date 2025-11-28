Firade Djurgårdens historiska SM-guld med pannkaka och skumpa

Lovisa Berndtsson var med och vann Djurgårdens första SM-guld på damsidan. Nu berättar den tidigare stormålvakten om den historiska bedriften.

— Sedan åkte vi in till Café Opera och avslutade kvällen där. Jag festade bort både mitt bankkort och kavaj, berättar ”Lollo” för Hockeysverige.se.

Lovisa Berndtsson vann SM-guld med Djurgården. Foto: Ronnie Rönnkvist.

På söndag möter ni Lovisa Berndtsson i serien OLD SCHOOL HOCKEY där hon berättar om sin hockeyresa som haft både med och tuffa motgångar. Redan idag bjuder vi på ett utdrag ur intervjun där hon berättar om Djurgårdens första SM-guld på damsidan, 2017.

— Vi hade en jättebra grupp. Klart att det alltid finns smågnabb i en grupp där alla kanske inte drar åt samma håll. Jag tycker ändå över lag att det var en skön grupp och bra mix av äldre rutinerade och unga hungriga spelare.

— Vi hade väldigt kul både på och utanför isen. Det gällde även med tränarna och ledarna. Det kändes nästan som att våra tränare och ledare var en del av spelar gruppen och inte att det var två olika.

Hur ser du tillbaka på guldresan som var ganska brokig innan ni vann den avgörande finalen på Stora Mossen i västra Stockholm?

— Kan man se tillbaka på den på något annat sätt en med glädje, säger Lovisa Berntsson med ett leende innan hon fortsätter:

— Det var absolut inte någon enkel resa. Vi började lite knackigt. Sedan hade vi den här käftsmällen uppe i Malmberget i december då vi torskade med 11-0 mot Luleå. Då trodde ingen att vi skulle kunna vinna ett SM-guld.

— Efter jul kändes det som att det vände lite grann. Vi började komma ihop ännu mer som grupp. Powerplay och allt sådant började stämma. Vi gillade att vara lite ”under dogs” och, som sagt var, ingen trodde att vi skulle vara med och slåss om det, men det var ingen spikrak resa.

Lovisa Berndtsson firade SM-guldet på Café Opera

Första finalen vann Djurgården mot HV71 med 1-0. Andra matchen, som spelades i Stockholm, stod 3-3 en bit in i tredje perioden. Hanna Olsson gjorde då 4-3 i powerplay och länge såg det klart ut, men med 20 sekunder kvar lyckades Djurgårdens Tina Enström med en ”puck out”. Trots tufft tryck lyckades Lovisa Berndtsson stå emot resten av matchen.

— Firandet på isen efter var bra och kul. Först käkade vi något i hallen eftersom vi var tvungna att få i oss mat. Efter det åkte vi till något klassiskt Djurgårdsställe. Där fick vi pannkakor och skumpa. Sedan åkte vi in till Café Opera och avslutade kvällen där. Jag festade bort både mitt bankkort och kavaj. Bankkortet fick jag tillbaka, men kavajen är än idag saknad, säger Lovisa Berndtsson med ett skratt.

Lovisa Berndtsson under finalserien mot HV71.

Foto: Stefan Persson / Bildbyrån.

Lovisa Berndtsson utsågs efter säsongen till Årets målvakt, blev MVP i slutspelet och kom med i Leif Boorks VM-trupp till Plymouth, Michigan, USA.

— Jag är väldigt nöjd med den säsongen och tyckte att det redan i grundserien kändes bra. Att jag höll en stabil nivå säsongen igenom. När jag hade lite sämre matcher var det inte några jättedippar.

— In i slutspelet kändes det kom en till växel som jag själv inte visste att jag hade, så jag är rakt igenom jättenöjd med den säsongen.

Hela intervjun med Lovisa Berndtsson kommer på hockeysverige.se under söndagen.