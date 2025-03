Efter degraderingen: ”Osäkert var jag kommer spela”

Leksand är inte längre ett SDHL-lag vilket gör att det är en osäker framtid för många av spelarna i klubben.

En av dem är 19-åriga forwarden Linnea Horn, som ännu inte vet var hon spelar nästa säsong.

– Jag vill gärna spela i ett lag som satsar på att gå upp eller spelar i SDHL, så jag tror att jag kommer röra mig vidare, säger Horn till hockeysverige.se.

Linnea Horn söker efter en klubb till nästa säsong. Foto: Ronnie Rönnkvist

Osäkerheten kring Leksands damsatsning tycks fortsätta. Närmast att inte veta vart hon ska spela kommande säsong är Linnea Horn. Hon kom inför säsongen från Linköping och hade kontrakt ytterligare en säsong med Leksand.

– Vi hade en jättebra lagsammanhållning den här säsongen, vilket gjort att vi under en stor del under säsongen kunnat hålla ihop och gå sönder helt. Vi förlorade väldigt många matcher och har varit en tuff säsong hockeymässigt, berättar Linnea Horn för hockeysverige.se och fortsätter:

– Som alla vet hade vi problem med målskyttet under säsongen, vilket blev tufft. Det var många uddamålsförluster och det tog på psyket, såklart.

Linnea Horn spelade 36 matcher, men det blev inga mål eller assist.

– Det var min första hela säsong i SDHL, så jag ställde inte så mycket krav på mig själv. Jag är väldigt tacksam över att fått vara med. Under i princip hela säsongen har jag fått vara med och lära. Det har varit en möjlighet för mig och kul att testa på det också.

– Sedan önskar jag, såklart, att jag hade kunnat få spela mer i vissa matcher och hjälpa till, men samtidigt förstod jag situation och varför coacherna gjorde som dom gjorde. Det var tuffa matcher hela säsongen och, som sagt var, min försa säsong.

Linnea Horn kom till Leksand från Linköping inför säsongen 2024/25. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

I mitten av åttonde perioden i sista kvalmatchen mot Färjestad och Wilma Johansson avgjorde, hur var känslan där och då?

– Som att jag blev ut-pyst. All stress, nervositet, allt runt om… Jag började gråta direkt och allt gick ur kroppen på en sekund.

– Det var väldigt, väldigt tufft och surrealistiskt. Jag tror inte jag riktigt förstod vad som hände förrän matchen var slut och hela laget satt i omklädningsrummet.

Vad har Leksand sagt om framtiden till dig?

– Inte jättemycket utan bara att dom kommer hålla upp någon typ av damverksamhet, som jag förstått det.

– Annars är det ingen speciell information jag fått till mig om hur Leksand ska göra och upplägget är nästa säsong.

Linnea Horn om framtiden: ”Haft kontakt med några klubbar”

Linnea Horn själv är också osäker på sin framtid, vart hon kommer spela kommande säsong.



– Ja, jag är osäker på vart jag kommer spela, men önskar att jag kunde säga att jag jättegärna spelar kvar i Leksand. Tyvärr tror jag inte klubben kommer satsa stenhårt på att gå upp igen redan nästa säsong.

– Jag vill gärna spela i ett lag som satsar på att gå upp eller spelar i SDHL, så jag tror att jag kommer röra mig vidare.

19-åringen letar nu efter en klubbadress till nästa säsong. Foto: Ronnie Rönnkvist

Det finns också klubbar som redan visat intresse för henne till nästa säsong.

– Jag har haft kontakt med några klubbar. Det har känts jättebra med klubbarna jag pratat med, vilket är väldigt kul.

– Jag letar efter ett SDHL-kontrakt, men har absolut inget emot att spela i ett bra lag i NDHL. Det är så det ser ut just nu.

Om det inte blir någon fortsättning i Leksand, hur ser du tillbaka på tiden i klubben?

– Det har varit en väldigt lärorik säsong. Även om det slutade som det slutade har jag fått med mig erfarenhet, men såklart inte den erfarenheten jag hade velat ha med mig.

– För mig har det annars varit en väldigt bra första säsong i SDHL. Jag har fått lära känna folk och se hur det ska gå till, vilket jag är väldigt tacksam för. Det har jag att tacka Leksand för. Vi har haft ett så bra lag så det är synd att det slutade som det gjorde, avslutar Linnea Horn.