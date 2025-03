Efter Leksands debacle: ”Vi har inte lyckats”

Leksand har, efter 18 raka säsonger i högstaligan, ramlat ur SDHL. Det i en tid av ekonomisk kris inom föreningen.

Nu återstår det att se hur framtiden för klubbens damlag ser ut.

– Så vitt jag vet ska vi ha damverksamhet i Leksand. Hur omfattande den kommer vara och vilka resurser vi kommer få återstår att se, säger sportchef Alexander Bröms till Hockeysverige.se.

Alexander Bröms och Leksand har ramlat ur SDHL.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Senast Leksand tog sig förbi kvartsfinalspel var säsongen 2014/15. Då hette coachen Jens Nielsen. Uppskattad och snabbt utmanövrerad på ett märkligt sätt av den då sittande ledningen i Leksands IF. Därefter har laget kämpat med att få till ett starkt damlag som skulle kunna ta nästa steg, men efter flera röriga säsonger, dels i föreningen dels med en rad spelare ut och in, är SDHL-tiden över för den här gången. Sist i SDHL och sedan förlust mot Färjestad i kvalet. Givetvis ett stort misslyckande för Leksands IF.



Alexander Bröms är sportchef på damsidan i Leksand.



– Det var svart på ett sätt. Samtidigt som Färjestad hade sina chanser hade vi våra. Just när det var tredje och avgörande matchen fanns risken att ramla ur där hela tiden, berättar Alexander Bröms när hockeysverige.se ber honom beskriva känslan då Färjestads Wilma Johansson avgjorde gårdagens kval.

– Ju längre matchen led tänkte jag att tröttheten skulle ta ut sin rätt. Att förr eller senare blir det ett misstag åt något håll och då ett avgörande. Det var lite av ett lotteri också och kunde lika gärna varit vi som gjorde avgörande målet.

– Nu blev det Färjestad. Ingen kan säga att det var oförtjänt utan dom har slagit oss i två av tre matcher. Det är bara att säga grattis. Lika mörkt och jobbigt som det är för oss, lika fantastiskt måste det vara för Färjestad att veta att man nästa säsong spelar i SDHL.



Nu åkte ni ur SDHL rent fysiskt i går, men känslan är att det här är något som växt fram under flera säsonger, vad ligger bakom att ni hamnat i den här situationen?

– Det är en jättebra och ganska bred fråga. När jag kom in i bilden fanns det en tydlig vision, ”Vision 2025”, där Leksand skulle vara med och slåss om SM-gulden med både herr och damlag.

– Sedan har vi inte som klubb lyckats lägga resurserna som behövts för att verkligen nå dit. Det har varit en vision vi inte kunnat fullfölja utan klubben har fått revidera det där.

– Den här säsongen har vi haft en lite mer yngre och oerfaren trupp. Inget ont våra yngre och oerfarna spelare. Dom har gjort det jättebra, men vi har inte lyckats utveckla våra spelare som det behövts för att vi skulle ligga högre upp i tabellen.

– Jag har gjort allt jag kunnat för att bygga en så stark trupp som möjligt utifrån resurserna jag haft. Sedan får vi titta på säsongen och vara väldigt kritiska till vad vi kunnat göra annorlunda.

– Klart att man hade kunnat göra saker annorlunda om vi tittar på en hel säsong. Vi har gått från isen i 15 matcher utan att ha gjort något mål. I några av matcherna har vi spelat 0-1. Klart att då målskyttet varit en stor bov i dramat. Målskyttet har såklart varit en enorm frustration för mig, laget och ledningen. ”Vad behöver vi göra för att göra mera mål?”



Du är inne på det själv, resurser, hur har du upplevt stödet från klubben då det gäller att bygga ett starkt damlag?

– Jag tycker alltid klubben haft en ambition att ha en bra damverksamhet. Alla vi som lever i den här världen och har ett SHL-lag, om jag ska vara helt öppen och ärlig, klart att dom lagen bör prioriteras först. Utan ett SHL-lag hade vi aldrig kunnat lägga resurserna som vi kunnat på damverksamheten.

– Sedan tror jag att det går att utveckla mycket i damverksamheten. Alltifrån det kommersiella till publikt och även sportsligt. Allt det där hänger ihop.

– Jag upplever att jag haft en enormt bra stöttning av Thomas (Johansson). Han har jag alltid kunnat vända mig till.

– Det hör också till saken att det bytt styrelser och V.d under säsongen, så det har varit en lite smårörig period. Dessutom det ekonomiska läget, vilket blivit vitt känt.

”Är inte det lag som har störst budget”

Under senaste säsongerna, men även under den här har flera talanger valt att lämna Leksand. Några namn som kan nämnas från senaste säsongerna är Maja Nylén-Persson, Nathalie Lidman, Tuva Kandell, Ida Karlsson, Annie Silén, Wilma Johansson, Kajsa Armborg, Tilde Sundsnäs Grillfors, Tillie Ytfeldt och så vidare.



– Man kan nog inte säga att anledningen till det är bara en sak. Det kan vara att du som spelare tror att du får bättre förutsättningar på ett annat ställe. Kanske inte kommit överens med tränare, inte känt förtroende från tränare eller sätt sig själv i en annan roll än vad tränarstaben har gjort.

– Vissa som lämnat har varit i Leksand under en väldigt lång tid. Då kan det vara positivt att testa någon nytt.

– Jag tror det här är lite från fall till fall och det går inte att säga att det är för en och samma sak.



En uppgift Alexander Bröms haft högst på sin agenda är att plocka in en stark tränarstab. När det gäller den biten har det varit rörigt senaste säsongerna, men även innan han tog över som sportchef 2021.



– Det har förmodligen påverkat laget jättemycket, vilket vi inte ska sticka under stolen med. Som du säger har det varit mitt ansvar att tillsätta tränare och det kan jag säga har också varit en utmaning.

– Jag har haft en ambition att hitta bra tränare. Dels som har en hockeykunskap som kan hjälpa till att utveckla det taktiska och tekniska, dels kunna sätta en form av kravbild som skulle kunna gjort att vi tagit oss längre än tidigare.

– Det har som jag upplevt det inte fallit väl ut. Vi hamnat i situationer där vi behövt göra någon form av förändring för att vi tidigare säsonger inte skulle hamna i kval. Den här säsongen gjorde vi en förändring sent. Vi försökte ändå göra allt annat innan vi gjorde en förändring.

– Klart att jag där får vara jättesjälvkritisk samtidigt som jag har upplevt att det varit en jäkla utmaning att tillsätta tränare som har fungerat.

– Tittar vi många år tillbaka i Leksand har väldigt få tränare varit tränare för damlaget mer än en säsong. Jag vet inte varför det blivit så, men det verkar som det varit svårt att vara tränare i Leksand under längre tid. Jag vet inte anledningen till det.

– Det kan ha med resultaten vi haft att göra. Ligger man där vi legat blir också tålamodet kortare och kortare. Då och då får man dra det kortet för att överleva.



Hur ser du generellt på lagbyggena du gjort under din tid i klubben?

– Rent generellt upplever jag att vi haft slagkraftiga lag. Vi kom sexa förrförra säsongen. Jag upplevde att vi även förra säsongen hade ett starkt lag på pappret, men inte fick ut allt. Efter tränarbytet började vi spela bättre.

– Den här säsongen, jag tycker att jag byggt en så stark trupp som möjligt utifrån resurserna och budgeten jag haft. Återigen, det finns inga ursäkter. Vi har inte lyckats. Jag har inte lyckats. Det är bara att vara ärlig med den.

– Sedan vet alla att konkurrensen är jättehård. Sett till siffrorna vi fått till oss från SDHL vet vi hur budgetarna ligger på i ligan. Vi är inte det lag som har störst budget, om jag säger så.

Leksand tog tolv poäng under SDHL:s grundserie. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Leksand har ramlat ur SDHL: ”Får jobba efter scenario B”

Nu är det bara några timmar sedan ni åkte ur SDHL, men hur går Leksand IF vidare med damlaget efter det här debaclet?

– Det är svårt att svara på så här dagen efter. Dels behöver vi internt med ledarstaben göra någon form av utvärdering och ta vara på den erfarenheten från det vi har gått igenom nu. Smälta och processa det. Titta på vad vi hade kunnat göra annorlunda.

– Sedan behöver vi även internt med ledning och styrelse titta på hur vi går vidare med damverksamheten i Leksand.

– Vi har haft ett scenario A om vi är kvar i SDHL och ett scenario B om vi inte är kvar i SDHL. Nu får vi jobba efter scenario B. Vi har ett juniorlag som vi startade upp för två år sedan som vi kommer fortsätta jobba med och utveckla. Många av spelarna där kommer vara Leksands framtid inom damverksamheten.

– Innan vi springer för långt fram behöver vi ta tid på oss, inte för lång tid, för att sätta upp något som är trovärdigt och genomtänkt.



Ser du en risk att Leksand lägger ner damverksamheten?

– Det ska jag inte svara på rätt upp och ner utan det är en styrelsefråga. Alla vet om att vi har ekonomiska utmaningar, men jag har inte fått till mig att vi ska lägga ner damverksamheten.

– Så vitt jag vet ska vi ha damverksamhet i Leksand. Hur omfattande den kommer vara och vilka resurser vi kommer få återstår att se.

Färjestad drog det längsta strået i maratonsmatchen.

Foto: Svenskhockey.tv (skärmdump).

Hur ser du på din framtid i Leksands IF efter att uttåget ut ur SDHL?

– Lite samma där, att det är svårt att svara på just nu. Det är också en styrelsefråga, något som styrelsen och ledningen får ta beslut om.

– Jag har lämnat rapporter varje månad den här säsongen och låter styrelsen utvärdera dels vår säsong, dels det jobbet jag har gjort. Sedan kan inte jag göra så mycket mer. Jag kommer göra allt för Leksands IF oavsett vilken roll eller arbetsform jag verkar i.

– Jag har gjort allt jag kunnat hittills och kommer fortsätta göra så till någon annan säger ”Nu ska du inte göra det här utan du ska göra det här i stället”.